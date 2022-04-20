"Thị trấn Nouding" là một danh lam thắng cảnh chưa được hoàn thành ở Thường Châu, dù đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng hiện tại nó đã thành công thu hút được sự chú ý của nhiều du khách bởi lối kiến trúc độc đáo. Thị trấn Nuoding, nằm trên vành đai tuyệt đẹp ven hồ ở Khu giải trí sinh thái Tây Thái Hồ, quận Vũ Tân, thành phố Thường Châu, Trung Quốc.

Thị trấn Nouding

Thị trấn Nouding là một điểm thu hút khách du lịch có quy mô lớn với tổng diện tích là 40 mẫu Anh (khoảng 161.874 mét vuông), bao gồm một thị trấn quy mô lớn và tất cả các tòa nhà trong thị trấn đều được xây dựng theo phong cách kiến ​​trúc Châu Âu, nhìn từ xa trông như một thị trấn nhỏ ở nước ngoài. Nhưng ai có thể ngờ rằng, một danh lam thắng cảnh đẹp như vậy đã 8 năm vẫn chưa hoàn thành.