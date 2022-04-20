Một danh lam thắng cảnh ở Thường Châu đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng gần đây lại trở thành một địa điểm check in nổi tiếng trên Internet bởi lối kiến trúc độc đáo

Du lịch 20/04/2022 19:22

Trong những năm gần đây, mức sống của con người không ngừng được nâng cao, yêu cầu về chất lượng cuộc sống cũng ngày càng cao hơn. Vì thế nên nhiều vùng miền đã bắt đầu chi tiền để tạo ra thêm nhiều các điểm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, trong số các danh lam thắng cảnh này, có một số điểm du lịch chưa hoàn thành do nhiều nguyên nhân khiến người dân rất xót xa.

"Thị trấn Nouding" là một danh lam thắng cảnh chưa được hoàn thành ở Thường Châu, dù đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng hiện tại nó đã thành công thu hút được sự chú ý của nhiều du khách bởi lối kiến trúc độc đáo. Thị trấn Nuoding, nằm trên vành đai tuyệt đẹp ven hồ ở Khu giải trí sinh thái Tây Thái Hồ, quận Vũ Tân, thành phố Thường Châu, Trung Quốc.

Một danh lam thắng cảnh ở Thường Châu đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng gần đây lại trở thành một địa điểm check in nổi tiếng trên Internet bởi lối kiến trúc độc đáo - Ảnh 1
Thị trấn Nouding

 Thị trấn Nouding là một điểm thu hút khách du lịch có quy mô lớn với tổng diện tích là 40 mẫu Anh (khoảng 161.874 mét vuông), bao gồm một thị trấn quy mô lớn và tất cả các tòa nhà trong thị trấn đều được xây dựng theo phong cách kiến ​​trúc Châu Âu, nhìn từ xa trông như một thị trấn nhỏ ở nước ngoài. Nhưng ai có thể ngờ rằng, một danh lam thắng cảnh đẹp như vậy đã 8 năm vẫn chưa hoàn thành.

Một danh lam thắng cảnh ở Thường Châu đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng gần đây lại trở thành một địa điểm check in nổi tiếng trên Internet bởi lối kiến trúc độc đáo - Ảnh 2
Một danh lam thắng cảnh ở Thường Châu đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng gần đây lại trở thành một địa điểm check in nổi tiếng trên Internet bởi lối kiến trúc độc đáo - Ảnh 3

 Cách đây 8 năm, sự phát triển đã đánh giá cao vùng đất có kho báu phong thủy của hồ Thái Hồ, vì vậy tổ hợp công trình quy mô lớn này được xây dựng ở phía Tây của nó. Tuy nhiên khi dự án này sắp hoàn thành thì bất ngờ dở dang do đứt dây chuyền vốn. Đây quả thực là một điều đáng tiếc.

May mắn thay, gần đây Thị trấn Nouding được phát hiện bởi vài khách du lịch và dần trở thành một địa điểm nổi tiếng trên Internet. Nhiều du khách thích chụp ảnh sẽ đến đây để thử kỹ thuật của riêng mình. Bầu không khí trong lành cộng với lối kiến trúc độc đáo nơi đây đã thành công thu hút được rất nhiều khách du lịch và có rất nhiều cặp đôi đã chọn nơi đây là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh cưới.

Một danh lam thắng cảnh ở Thường Châu đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng gần đây lại trở thành một địa điểm check in nổi tiếng trên Internet bởi lối kiến trúc độc đáo - Ảnh 4
Lối kiến trúc độc đáo của thị trấn Nouding khi nhìn từ trên cao

 Nếu quan tâm, bạn cũng có thể cân nhắc đến đây trải nghiệm vì xung quanh thị trấn Nouding có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng cũng rất đáng để tham quan. Bạn có cảm nhận nào khác về thị trấn Nouding không? 

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Từ khóa:   Thị trấn Nouding Thường Châu Trị trấn bỏ hoang Trung Quốc

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