Bốn thành phố "nổi tiếng về hoa", đẹp như thế giới cổ tích, hút hồn du khách: Đảm bảo 'sống ảo' thì đẹp mê hồn!

Trong mắt người Trung Quốc , hoa mẫu đơn được xem là biểu tượng của sự vương quyền từ nhiều thế kỷ và là “Vua của các loài hoa”. Ngay từ thời nhà Tùy và nhà Đường, nó đã trở thành một loại hoa quý thời bấy giờ.

Vào năm 1982, thành phố Lạc Dương - kinh đô của Trung Hoa xưa đã lấy hoa mẫu đơn làm biểu tượng và cùng thơi điểm đó, họ đã ra quyết định tổ chức Lễ hội Hoa Mẫu Đơn vào tháng tư hàng năm. Sau đó, Lạc Dương trở thành thành phố nổi tiếng với hoa mẫu đơn. Vào cuối mùa xuân, nhiều công viên trong thành phố sẽ tràn ngập hoa mẫu đơn, cả thành phố Lạc Dương cũng trở thành một biển hoa mẫu đơn.

Khai Phong là à một thành phố trực thuộc tỉnh ở phía đông tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một trong những kinh đô cổ của tám triều đại Trung Hoa. Nơi đây trồng rất nhiều hoa cúc.

Lễ hội hoa cúc ở Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc

Mặc dù hoa cúc không sang trọng như hoa mẫu đơn nhưng những cánh hoa màu vàng vàng của chúng thường mang biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc và niềm vui. Mỗi năm vào mùa thu, hoa cúc vàng có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi ở Khai Phong, những bông hoa cúc khoe sắc rực rỡ như tô điểm thêm cho thành phố cổ kính này rất nhiều cảnh đẹp lộng lẫy.

Vũ Hán - Hoa anh đào

Vũ Hán mùa hoa anh đào

Mặc dù hoa anh đào là quốc hoa của Nhật Bản và phạm vi trồng của nó rất rộng. Tuy nhiên, từ 2000 năm trước, vào thời nhà Tần, Trung Hoa cũng đã có ghi chép về công nghệ trồng loài hoa này. Vì vậy, hoa anh đào cũng có thể được nhìn thấy ở nhiều khu vực của đất nước Trung Hoa. Nổi tiếng nhất là hoa anh đào của Đại học Vũ Hán. Hoa anh đào của trường đại học Vũ Hán nổi tiếng khắp cả nước, mùa xuân năm nào địa phương này cũng bước vào mùa du lịch cao điểm. Hàng triệu du khách đổ về thành phố đều mong muốn được tận mắt chứng kiến ​​vẻ đẹp của hoa anh đào.

Hoa Anh Đào trong khuôn viên trường Đại học Vũ Hán nhìn từ trên cao

Wuyuan - hạt cải dầu

Hoa cải dầu khác với ba loại hoa trên, đây là loại cây khó trồng trong lọ hoa, một hoặc hai bông hoa cải dầu không thể tạo thành cảnh đẹp được. Vì vậy khi nhắc đến hoa cải dầu ở Trung Hoa, mọi người thường nghĩ đến những cánh đồng hoa cải dầu vàng óng rực rỡ.

Cánh đồng hoa cải dầu ở Wuyuan, Trung Quốc

Wuyuan từ lâu đã nức tiếng là “ngôi làng quyến rũ nhất Trung Quốc” nhờ những thị trấn cổ được bảo tồn kỹ lưỡng và chu đáo. Dạo bước qua ngôi làng, chìm đắm trong sắc vàng của hoa cải dầu xen lẫn những vách nhà cổ theo kiến trúc Huy phái, bạn sẽ tưởng như mình vừa quay ngược thời gian trở về thời xa xưa hay lạc vào một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

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