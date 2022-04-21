Một điểm du lịch cổ kính ở Giang Tô, nổi tiếng với hoạt động mua bán bằng tiền đồng, nghe có vẻ khá rườm rà nhưng thực ra rất thú vị

Nhắc đến Giang Tô chắc hẳn ai cũng biết, đây không chỉ là một điểm du lịch hiện đại mà còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng với các kiến trúc cổ đại. Lăng Tôn Trung Sơn, Hoa Quả Sơn, Minh Hiếu Lăng... đều các điểm du lịch nổi tiếng nơi đây. Trên thực tế, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng này, Giang Tô vẫn có rất nhiều điểm du lịch rất đáng để ghé thăm.
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Làng cổ Qianhua là một danh lam thắng cảnh du lịch nhỏ ở Trung Quốc, phong cảnh nơi đây rất đẹp, mang đầy nét cổ kính và nghề “buôn đồng đĩa” vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Làng cổ Qianhua thuộc thị trấn Baohua, thành phố Jurong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tuy không quá nổi tiếng nhưng đây là một thị trấn cổ có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ thời nhà Minh.
Dù đã trải qua hàng trăm năm lịch sử nhưng vùng đất này vẫn còn lưu giữ những nét đẹp nguyên sơ. Bước vào làng cổ, những công trình kiến trúc cổ kính khác nhau dần hiện ra sẽ tạo cho du khách cảm giác như đang du hành xuyên thời gian và không gian, về lại triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Hơn nữa đây còn là một thị trấn cổ điển hình ở phía nam sông Dương Tử, khung cảnh của những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy ở đây cũng là một nét đặc trưng của khu vực địa phương nơi đây.
Để làm nổi bật di sản văn hóa lịch sử của danh thắng, nơi đây đã tạo ra một hình thức mua bán bằng tiền đồng. Khi đến đây tham quan, du khách có thể đổi những đồng tiền đồng được sử dụng vào thời xưa tại quầy dịch vụ. Và tất nhiên những đồng tiền này là phiên bản làm ra chỉ để mô phỏng đồng tiền xưa. Một đồng xu tương đương với một nhân dân tệ (khoảng 3.500 đồng). Khách du lịch đến thắng cảnh khi mua hàng đều phải được giao dịch bằng tiền xu. Quá trình này nghe có vẻ khá rườm rà nhưng thực ra rất thú vị.
Chính nhờ cách tiếp thị này mà Làng cổ Qianhua đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch đến đây tham quan. Bây giờ ở làng cổ Qianhua, Su Rian không phải là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng nó vẫn được nhiều người biết đến ở địa phương, có thể nó sẽ trở thành một khu du lịch nổi tiếng trong tương lai.
Hiện tại giá vé tham quan Làng cổ Qianhua chỉ có 45 tệ (khoảng 150.000 đồng), một mức giá khá hợp lý.