Một điểm du lịch cổ kính ở Giang Tô, nổi tiếng với hoạt động mua bán bằng tiền đồng, nghe có vẻ khá rườm rà nhưng thực ra rất thú vị

Làng cổ Qianhua là một danh lam thắng cảnh du lịch nhỏ ở Trung Quốc, phong cảnh nơi đây rất đẹp, mang đầy nét cổ kính và nghề “buôn đồng đĩa” vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Làng cổ Qianhua thuộc thị trấn Baohua, thành phố Jurong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tuy không quá nổi tiếng nhưng đây là một thị trấn cổ có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ thời nhà Minh.

Làng cổ Qianhua, Giang Tô

Dù đã trải qua hàng trăm năm lịch sử nhưng vùng đất này vẫn còn lưu giữ những nét đẹp nguyên sơ. Bước vào làng cổ, những công trình kiến ​​trúc cổ kính khác nhau dần hiện ra sẽ tạo cho du khách cảm giác như đang du hành xuyên thời gian và không gian, về lại triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Hơn nữa đây còn là một thị trấn cổ điển hình ở phía nam sông Dương Tử, khung cảnh của những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy ở đây cũng là một nét đặc trưng của khu vực địa phương nơi đây.