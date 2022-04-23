6 món ăn đặc sản ở Vũ Hán: Đảm bảo có 1-0-2, bạn đã thử qua chưa?

Mì khô nóng là một trong những món ăn vặt đặc sản nổi tiếng nhất ở Vũ Hán. Một bát mì phổ biến sẽ bao gồm những nguyên liệu: Dầu ăn, dầu mè, hẹ, củ cải, đậu chua, nước tương… và rất nhiều loại gia vị nêm nếm khác. Khâu lựa chọn nguyên liệu cũng rất đặc biệt. Sợi mì phải đủ độ đàn hồi, nước sốt mè có mùi vị đậm đà và có độ sần sật do hạt mè xay mang lại, nước sốt phủ đều từng sợi mì. Bạn hãy cảm nhận khi nếm thử món ăn này, mùi vị đậm đà của nước sốt mè hòa quyện với độ dai của mì tươi, cảm giác bùng nổ như đánh thức từng giác quan trong cơ thể.

Doupi - món ăn nhẹ đường phố nổi tiếng của Vũ Hán

Doupi là một món ăn sáng của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Nó thường được bán như một món ăn nhẹ đường phố. Tên của món ăn bắt nguồn từ nguyên liệu của lớp vỏ bánh bên ngoài, được tạo nên từ sự hòa quyện của bột đậu xanh, trứng, sữa và bột mì. Nhồi giữa lớp trên cùng và dưới cùng là nhân bánh làm từ gạo, và thường không quá ba nguyên liệu phụ - thường là thịt lợn, nấm và măng. Sau khi làm xong, Doupi được áp chảo cho đến khi vàng, cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó rắc hành lá cắt nhỏ và phục vụ trong bát nhỏ.

Sự nổi tiếng của món ăn này có thể không bằng món mì khô nóng, nhưng nó được người dân địa phương rất ưa chuộng, và chắc hẳn đây sẽ là bữa sáng Vũ Hán đầu tiên được nhiều du khách chọn lựa khi có dịp đến đây.

3. Bún cá tươi

Bún cá tươi là món ăn vặt đặc biệt có từ lâu đời ở 3 thị trấn Vũ Hán. Nguyên liệu chính là cá diếc tươi, ninh nhừ thành nước súp sệt sệt, ăn kèm với bún, một ít tôm khô và hành lá xắt nhỏ. Trong cái nắng nóng của Vũ Hán, được ăn một tô bún cá tươi nóng hổi với nước dùng tươi và đặc, bánh phở mềm và dai, những bánh quẩy bột chiên giòn, và ngồi xổm trên một băng ghế nhỏ bên đường, cảm giác thực sự rất tuyệt vời!

Bún cá tươi

4. Mianwo

Mainwo - Món bánh trứ danh của Vũ Hán

Mianwo là món ăn vặt đặc biệt của Vũ Hán, nổi tiếng với hình dáng độc đáo. Bánh Mianwo làm từ sữa đậu nành, sữa gạo, bột mì, sau đó đem rán và có hình dáng giống như bánh donut. Nó thường được dùng làm "đồ nhấm" khi uống rượu hay ăn kèm với bát mì nóng hổi đặc trưng của Vũ Hán. Vì món bánh vừa ngon, vừa rẻ lại phù hợp với tiêu chí tiêu dùng của người Vũ Hán là nhanh, nóng và rẻ nên món ăn này dần nhanh chóng trở nên phổ biến.

5. Huanxi Tuo

Huanxi Tuo, còn được gọi là Huanxi Tuan, có nguồn gốc ở Vũ Hán và là một món ăn nhẹ truyền thống đặc trưng nơi đây. Nguyên liệu làm nên món ăn này gồm bột nếp, đường và mè làm nhân. Nếu muốn bánh có vị ngọt hoặc đậm đà hơn, người ta thường thay thế bằng nhân đậu. Cuối cùng bánh sẽ được chiên lên giòn tan, vị ngọt và đầy hương thơm của mè. Người dân Vũ Hán đã ăn Huanxi Tuo, và họ thích ăn vị ngọt và mềm khi bánh còn nóng.

6. Gà gạo nếp Vũ Hán

Gà gạo nếp, món ăn nhẹ nổi tiếng ở Vũ Hán. Nó không được làm bằng gà, nó được đặt tên theo hình dạng của nó. Gạo nếp sau khi được cuốn với nấm và măng khô thái hạt lựu, gói bột, cho vào chảo dầu chiên vàng giòn rụm. Lớp vỏ bánh bên ngoài giòn tan, các hạt gạo bên trong dẻo và dai.

Trên đây là 6 món đặc sản nổi tiếng nhất được các biên tập viên ở Vũ Hán, Hồ Bắc chia sẻ, đặc biệt món thứ 2 được người dân địa phương khá là ưa chuộng. Bạn đã thử qua bao nhiêu món rồi? Nhớ để lại bình luận, mỗi bình luận và lượt thích của các bạn sẽ là động lực để bọn mình tiến lên! Nếu thấy thích, hãy nhớ đánh dấu và chia sẻ cho bạn bè, hẹn gặp lại trong bài viết lần sau!