3 loại đồ ăn nhẹ phổ biến trong nhiều thập kỷ ở phố Cổ Từ Hi tỉnh Chiết Giang, khiến các du khách phải chộp lấy chúng khi họ đến đây

Chiết Giang là vùng đất nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng và những món ăn đặc sắc. Nét đặc trưng của ẩm thực Chiết Giang chính là không dầu mỡ, chú trọng vào sự tươi ngon, mềm mại và hương thơm dịu dàng của thức ăn. Phố cổ Từ Hi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng khá nổi tiếng với nên ẩm thực phong phú. Và đây là 3 loại đồ ăn vặt đã phổ biến trong nhiều thập kỷ, khiến các du khách nước ngoài sẽ chộp lấy chúng khi họ đến đây.

Các món ăn vặt nổi tiếng ở Phố cổ Từ Hi, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Shengjian bao

Đây là một loại baozi nhỏ, áp chảo ( bánh hấp ), là một đặc sản của ở Phố cổ Từ Hi. Nó thường chứa đầy thịt lợn và khi nấu chín gelatin sẽ tan chảy thành súp. Khác với Thượng Hải, Shengjian ở Từ Hi Cổ trấn thường có lớp da dày hơn. Từ lâu nó đã là một trong những món ăn vặt phổ biến ở Phố cổ Từ Hi. Ngoài ra giá cả của bánh cũng rất ấn tượng, chỉ khoảng một tệ ( khoảng 3.500 đồng) thôi nên khi du khách đến đây, họ sẽ mua vài chục cái. Khó mà tưởng tượng được ở Chiết Giang lại có một loại ăn vặt vừa ngon và vừa rẻ như vậy.