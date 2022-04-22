3 loại đồ ăn nhẹ phổ biến trong nhiều thập kỷ ở phố Cổ Từ Hi tỉnh Chiết Giang, khiến các du khách phải chộp lấy chúng khi họ đến đây

Chiết Giang là một tỉnh nằm ven phía Đông của Trung Quốc. Nơi đây thường nổi tiếng với các địa điểm du lịch như Phổ Đà Sơn, Núi Nhạn Đãng, Tây Hồ...Địa danh Từ Hi cũng là một trong số đó, nổi tiếng với nghề trồng bông vải cách đây hàng chục năm, nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo ngành sản xuất đồ gia dụng có những bước phát triển nhảy vọt. Đồng thời nền ẩm thực phong phú nơi đây cũng ngày càng được nhiều người biết đến.
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Chiết Giang là vùng đất nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng và những món ăn đặc sắc. Nét đặc trưng của ẩm thực Chiết Giang chính là không dầu mỡ, chú trọng vào sự tươi ngon, mềm mại và hương thơm dịu dàng của thức ăn. Phố cổ Từ Hi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng khá nổi tiếng với nên ẩm thực phong phú. Và đây là 3 loại đồ ăn vặt đã phổ biến trong nhiều thập kỷ, khiến các du khách nước ngoài sẽ chộp lấy chúng khi họ đến đây.
Shengjian bao
Đây là một loại baozi nhỏ, áp chảo ( bánh hấp ), là một đặc sản của ở Phố cổ Từ Hi. Nó thường chứa đầy thịt lợn và khi nấu chín gelatin sẽ tan chảy thành súp. Khác với Thượng Hải, Shengjian ở Từ Hi Cổ trấn thường có lớp da dày hơn. Từ lâu nó đã là một trong những món ăn vặt phổ biến ở Phố cổ Từ Hi. Ngoài ra giá cả của bánh cũng rất ấn tượng, chỉ khoảng một tệ ( khoảng 3.500 đồng) thôi nên khi du khách đến đây, họ sẽ mua vài chục cái. Khó mà tưởng tượng được ở Chiết Giang lại có một loại ăn vặt vừa ngon và vừa rẻ như vậy.
Jiang niangao
Đây là một loại bánh gạo được chiên lên giòn rụm sau đó quết một loại nước sốt đặc trưng nơi đây. Dần dần món ăn này trờ thành một trong các số món ăn vặt nổi tiếng trong nhiều thập kỉ của phố cổ Từ Hi.
Songhua Tangyuan
Songhua Tangyuan cũng là một món ăn nổi tiếng trong số đó. Da rất dẻo, nhưng không nhờn. Nhân ngọt làm từ Songhua, và bạn chỉ cần cắn một miếng là có mùi thơm. Hương thơm này đặc biệt nồng và sẽ chảy xuống mũi .Đánh thức hầu hết các vị giác nên người ăn rất dễ bị nghiện. Món ăn vặt này không dễ ăn ở nơi khác, nên khi khách ngoại tỉnh đến đây, họ sẽ gọi món Songhua Tangyuan để ăn thử.
Đồ ăn vặt trên phố này rất đa dạng nên dân ngoại tỉnh chẳng ngại gì mà chạy đến để thưởng thức. Khi ai cũng đã chán ăn những món ngon biển núi ở các thành phố lớn và đến đây để tìm lại hương vị của tuổi thơ thì cảm giác sung sướng dễ dàng được đánh thức.