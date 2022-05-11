Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang

Du lịch 11/05/2022 19:55

Chiết Giang là một tỉnh nằm ở phía đông Trung Quốc, được mệnh danh là “vùng đất của cá và gạo”, và “ẩm thực Chiết Giang”, một nền ẩm thực mang đậm hương vị Giang Nam, cũng đã được hình thành tại địa phương này.

Ngay từ năm 2018, Hiệp hội Ẩm thực Trung Quốc đã công bố các món ăn kinh điển của khu vực đầu tiên trên thế giới trong ẩm thực Trung Quốc, bao gồm 5 món ăn địa phương của Chiết Giang. Tất cả đều là những món yêu thích của người Chiết Giang, và tất cả đều phải là “Chiết Giang xưa” chính hiệu.

  1. Thịt kho Đông Pha
Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang - Ảnh 1
Thịt kho Đông Pha

Khi đến Chiết Giang, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe đến mớn "Thịt kho đông pha", một món ăn có tên gọi bắt nguồn từ tên của nhà thơ, học giả nổi tiếng Tô Đông Pha của triều đại Bắc Tống, Trung Quốc.  Thịt kho Đông Pha, còn được biết đến với tên gọi thịt kho tàu là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Trung Quốc và Việt Nam. Khi làm món này, rượu gạo Thiệu Hưng, một đặc sản của Thiệu Hưng Chiết Giang, cũng được sử dụng. Sau khi bắc nồi ra khỏi nồi, các loại rau củ khô kho tộ vừa giòn vừa dẻo, có chút ngọt nhẹ pha chút mặn ngọt rất bắt cơm.

Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang - Ảnh 2

 2. Đầu cá hầm Hồ Ngàn Đảo

Dân gian xưa có câu “Ăn thịt không bằng ăn cá, ăn cá đắt đầu cá”, trong ẩm thực Trung Hoa của chúng ta có rất nhiều món ăn nổi tiếng với nguyên liệu chính là đầu cá, trong đó có món cá hầm hồ Qiandao. Hồ Ngàn Đảo thuộc thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng là vùng có nguồn nước chất lượng cao, ít ô nhiễm và cũng có nhiều cá đầu béo, thịt mềm.

Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang - Ảnh 3

Khi nấu món đầu cá hầm Hồ Ngàn Đảo, đầu cá được chọn lựa là đầu của loài cá mè sống ở hồ Ngàn Đảo và một loại thịt hầm đặc biệt được dùng để nấu. Đầu cá trong món hầm này được chế biến bằng cách đánh vảy, chiên, luộc, hầm và các quá trình khác. Nước súp có màu trắng sữa, cá tươi và mềm khi bạn cắn vào.

3. Cá giấm Tây Hồ

Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang - Ảnh 4
Cá giấm Tây Hồ

Có thể bạn chưa từng đến Chiết Giang, nhưng chắc chắn bạn đã từng nghe đến món “Cá giấm Tây Hồ”, đây là một món ăn cổ điển của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Tiền thân của món cá ngâm giấm Hồ Tây là “súp cá Songsao”, theo truyền thuyết, nó được tạo ra bởi Song Wusao, một đầu bếp nổi tiếng thời nhà Tống. Cái tên "Cá Giấm Tây Hồ" được cho là có nguồn gốc từ thời nhà Thanh.

Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang - Ảnh 5

Khi làm món Cá Giấm Tây Hồ, cách xử lý cá rất đặc biệt. Món ăn này được chế biến từ những con cá tươi ngon được bắt lên từ Tây Hồ, sau khi bắt người ta không nấu luôn mà để cho cá đói 1-2 ngày nhằm làm sạch ruột cá. Ngoài ra, món ăn này có một điểm đặc biệt là người đầu bếp thường chuẩn bị hai cái nồi, một cái để nấu cá, một cái để nấu nước dùng, trong quá trình chế biến không có một giọt dầu nào cả. Cá giấm Tây Hồ sau khi ra nồi có vị chua cay, thịt cá rất mềm và ngọt.

4. Tôm Long Tỉnh

Tôm Long Tỉnh có nguồn gốc từ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đây là một món ăn địa phương của Chiết Giang được chế biến từ trà Long Tỉnh và tôm sông tươi. Tôm tươi sau khi làm sạch sẻ được bóc vỏ thủ công. Trà được trồng ở thôn Long Tỉnh thuộc thành phố Hàng Châu tuyệt đẹp. Đây là loại trà có màu xanh biếc, hương thơm đậm đà, uống vào có cảm giác êm ngọt trong miệng, hình dáng như lưỡi chim sẻ, được ví von là loại trà có 4 điểm tứ tuyệt "sắc xanh, hương thơm ngào ngạt, vị ngọt và hình dáng đẹp".

Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang - Ảnh 6
Tôm Long Tỉnh
Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang - Ảnh 7

Thịt tôm tươi được ướp cùng với trà Long Tỉnh tạo nên một món ngon không thể cưỡng lại

Nếu bạn đến nhà hàng ăn món này, thường sẽ được kèm theo một ấm trà Long Tỉnh mới pha. Thịt tôm được ướp bởi trà Long Tỉnh rất ngọt và mềm pha với một chút hương thơm của trà pha hòa cùng một chút dai ngọt của tôm, mang đến cho thực khách một trải nghiệm tuyệt vời. Cách bố trí món ăn cũng trông thanh lịch và sang trọng. Hương vị cũng rất tươi mới và lạ miệng.

5. Gà hạt sen

Gà hạt sen được nấu bằng hạt sen Liye chọn lọc và gà thả rông của địa phương. Hạt sen Liye được sản xuất ở vùng Jiande của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang - nơi nổi tiếng với truyền thống trồng sen trắng gần một nghìn năm. Ngay từ thời Nam Tống, hạt sen Liye đã được đưa vào triều cống của hoàng đế lúc bấy giờ.

Top 5 món ăn địa phương nằm lòng của người dân Chiết Giang - Ảnh 8

Người dân vùng Jiande, tỉnh Chiết Giang từ trước đến nay vẫn dùng cách hầm gà với hạt sen. Tuy nhiên gần đây họ dần chuyển sang phương pháp hấp để có thể giữ được hương vị nguyên bản của gà. Món gà hấp hạt sen vừa mềm vừa ngon, màu sắc bắt mắt lại còn có mùi thơm của hạt sen, có thể nói là đáp ứng cả về thị giác lẫn vị giác.

3 loại đồ ăn nhẹ phổ biến trong nhiều thập kỷ ở phố Cổ Từ Hi tỉnh Chiết Giang, khiến các du khách phải chộp lấy chúng khi họ đến đây

3 loại đồ ăn nhẹ phổ biến trong nhiều thập kỷ ở phố Cổ Từ Hi tỉnh Chiết Giang, khiến các du khách phải chộp lấy chúng khi họ đến đây

Chiết Giang là một tỉnh nằm ven phía Đông của Trung Quốc. Nơi đây thường nổi tiếng với các địa điểm du lịch như Phổ Đà Sơn, Núi Nhạn Đãng, Tây Hồ...Địa danh Từ Hi cũng là một trong số đó, nổi tiếng với nghề trồng bông vải cách đây hàng chục năm, nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo ngành sản xuất đồ gia dụng có những bước phát triển nhảy vọt. Đồng thời nền ẩm thực phong phú nơi đây cũng ngày càng được nhiều người biết đến.

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Từ khóa:   Ẩm thực Trung Quốc Chiết Giang Món ăn địa phương

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