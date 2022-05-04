Thành phố có nhiều mỹ nhân lai nhất Trung Quốc, gây sốc khi người dân 'ngại' kết hôn

Du lịch 04/05/2022 21:45

Trung Quốc được biết đến là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn, nhiều nơi tiếp giáp với các quốc gia khác. Trong mắt người Trung Quốc, những thành phố biên giới này cũng rất độc đáo.

Có rất nhiều thành phố ở Trung Quốc, nơi người nước ngoài đến và đi, họ sinh sống và lập nghiệp ở đây, để lại nhiều đứa trẻ lai với nhiều gen của nhiều nước khác nhau. Tại thành phố có nhiều mỹ nhân lai nhất Trung Quốc, điều kiện chọn bạn đời quá cao, người dân địa phương ngại kết hôn?

Thành phố có nhiều mỹ nhân lai nhất Trung Quốc, gây sốc khi người dân 'ngại' kết hôn - Ảnh 1

Manzhouli là một thành phố trực thuộc tỉnh nằm ở thành phố cấp tỉnh Hulunbuir , Khu tự trị Nội Mông , Trung Quốc . Nằm trên biên giới với Nga, nó là một cảng nhập cảnh chính. Nơi đây giàu sản vật và có môi trường sinh thái tuyệt đẹp. Vì rất gần với nước Nga nên nơi đây chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa Nga. Không chỉ có những công trình kiến ​​trúc mang đậm phong cách Nga mà đâu đâu cũng có những mỹ nhân lai Nga. Những người đẹp lai Nga này có ngoại hình nổi bật. Họ là mẫu người mà đại đa số người Trung Quốc thích nhưng người dân địa phương lại không muốn lấy họ. Câu trả lời là vì điều kiện lựa chọn bạn đời của họ quá cao.

Thành phố có nhiều mỹ nhân lai nhất Trung Quốc, gây sốc khi người dân 'ngại' kết hôn - Ảnh 2
Những cô gái lai sinh đẹp ở Manzhouli

Hóa ra thành phố có nhiều mỹ nhân lai nhất nhưng vì chấp nhận văn hóa Nga nên những mỹ nhân này thích ra ngoài vào ban đêm, điều này khiến các nam đồng hương địa phương rất không hài lòng. Đồng thời, vì khả năng kinh tế khá mạnh nên người đẹp lai khá độc lập trong cuộc sống nên họ có yêu cầu cao đối với đối tượng tương lai của mình như xe hơi, nhà lầu, hạnh phúc nói chung. Vì vậy, nhiều người đàn ông mất hứng thú khi nhìn thấy kiểu mỹ nhân lai cao, tay thấp này mà ngại lấy vợ.

Thành phố có nhiều mỹ nhân lai nhất Trung Quốc, gây sốc khi người dân 'ngại' kết hôn - Ảnh 3
Chiêm ngưỡng nhan sắc của dân tộc thiểu số đẹp nhất xứ Trung, nhưng lại không được phép kết hôn với người ngoại tộc

Chiêm ngưỡng nhan sắc của dân tộc thiểu số đẹp nhất xứ Trung, nhưng lại không được phép kết hôn với người ngoại tộc

Trung Quốc vốn được biết đến là một đất nước đa sắc tộc. Tuy đại đa số là người Hán, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp rực rỡ của nhiều dân tộc thiểu số. Đặc biệt trong làng giải trí cũng có rất nhiều sao nữ vô cùng xinh đẹp, họ là những mỹ nhân đến từ Tân Cương. Dù làng giải trí có bao nhiêu mỹ nhân thì những sao nữ Tân Cương này vẫn là nhất, thế mới biết các mỹ nữ Tân Cương đẹp như thế nào.

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