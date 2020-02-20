Ngứa vùng kín là là tình trạng diễn ra phổ biến. Khi bị bệnh này, người bệnh thường có một số những biểu hiện sau:

Ban đầu ai cũng nghĩ triệu chứng vùng kín bị ngứa và có dịch trắng là vấn đề rất bình thường ở nữ giới, chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng do không được điều trị nên bệnh này trở nên nặng hơn, gây ngứa ngáy nhiều hơn và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày thì các chị em mới đi khám. Lúc này thì bệnh trở nên khó trị hơn.

- Âm đạo, môi lớn, môi bé bị sưng phồng, bị trầy xước, cảm giác đau khi chạm vào.

- Khu vực âm đạo, môi bé, môi lớn và hai bên mép ngứa ngáy, khó chịu, gãi nhiều cũng không hết. Làm bạn cảm thấy ngứa ở bên trong lẫn bên ngoài âm đạo, lan ở vùng hậu môn, nhất là ban đêm.

- Bị ngứa vùng kín và ra nhiều huyết trắng, dịch ở âm đạo bất thường, đặc quánh như bã, có người huyết trắng dưới dạng màu đục đậm, màu xanh và đôi khi xuất hiện máu nữa.

- Vùng kín có mùi tanh hôi, càng lúc càng nặng khiến bệnh nhân cảm thấy tự ti, mặc cảm và ngại giao tiếp với người khác.

- Với những trường hợp nặng, phần môi lớn, môi bé xung quanh âm đạo xuất hiện những nốt mụn nhỏ li ti như mụn nước, mụn thịt, mụn đỏ, có thể có mũ,...

Nguyên nhân gây bệnh

Nguyên nhân làm cho vùng kín bị ngứa và có dịch trắng - Ảnh minh họa: Internet

Khí hư là một điều không thể thiếu trong hoạt động của hệ sinh sản ở nữ giới. Tùy vào lượng khí hư của mỗi người mà nó có thể ra ít hoặc nhiều. Với những người có khí hư ra ít thì không sao những với những trường hợp khí hư ra nhiều có màu vàng nâu hay trắng như bã đậu thì có thể do các nguyên nhân sau:

- Vệ sinh vùng kín không sạch.

- Dùng thuốc tránh thai không đúng cách.

- Sự thay đổi của nội tiết tố do thuốc kháng sinh hoặc trong giai đoạn mang thai.

- Xông hơi vùng kín nhiều lần.

- “Dọn cỏ” vùng kín quá thường xuyên.

- Mặc quần áo chật làm cho quần kín luôn trong tình trạng ẩm ướt, làm khí hư ra nhiều và đổi màu.

- Do sự tấn công của vi khuẩn, nấm, trùng roi.

Vùng kín bị ngứa và có dịch trắng vón cục là bệnh gì?

Vùng kín bị ngứa và có dịch trắng vón cục là bệnh gì?- Ảnh minh họa: Internet

Huyết trắng vón cục có màu trắng trong, dai, hơi tanh và giống như lòng trắng trứng. Đây là một bệnh phụ khoa ở nữ giới rất thường gặp. Những nguyên nhân gây ra huyết trắng vón cục có thể là:

- Âm đạo bị khô: Khi chất bôi trơn trong cơ thể tiết ra hoặc khi âm đạo mất đi độ ẩm thông thường, chất nhầy không được tiết ra làm huyết trắng không ra ngoài mà bị ứ đọng thành dịch trắng vón cục.

- Viêm cổ tử cung: Huyết trắng vón cục như bã đậu có thể là do dấu hiệu của bệnh viêm cổ tử cung. Kèm với huyết trắng ra bất thường thì người bệnh có một số triệu chứng sau: ngứa ngáy vùng kín, đau khi quan hệ, đau bụng dưới, âm đạo ra máu dù chưa đến kỳ kinh nguyệt và tiểu buốt.

Cách trị huyết trắng vón cục, ngứa

Trị khô âm đạo bằng vitamin E

Cách trị vùng kín bị ngứa và có dịch trắng vón cục - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể vệ sinh vùng kín cho sạch sẽ và dùng vitamin E để mát xa mỗi ngày. Có thể cải thiện tình trạng khô để mát xa mỗi ngày. Không chỉ vậy, cải thiện tình trạng khô âm đạo bằng cách bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin E.

Uống nhiều nước

Nước là một thành phần quan trọng không thể thiếu của cơ thể. Nước có thể giúp cơ thể làm mềm và ẩm hơn. Các chị em có thể bổ sung thêm các thực phẩm như sữa chua, bánh mì để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng các lợi khuẩn trong nhóm thực phẩm trên có khả năng giúp âm đạo chống lại viêm nhiễm.

Sử dụng lá trầu không

Sử dụng vùng kín bị ngứa và có dịch trắng- Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại lá có công dụng tuyệt vời trong việc tiêu diệt và ức chế sự phát triển của nấm vì nó chứa nhiều chất talin. Bạn có thể dùng một ít lá trầu không, rửa sạch rồi vò nát đem nấu với nước. Dùng nước lá trầu không để vệ sinh vùng âm đạo. Lưu ý rằng bạn chỉ nên thực hiện 2-3 lần mỗi tuần, không nên lạm dụng quá nhiều lần trong tuần.

Vùng kín bị ngứa và có dịch trắng như bã đậu là bệnh gì?

Khi khí hư có màu trắng đục và ngứa, hôi tanh như bã đậu thì các chị em nên đi khám vì có thể mắc các bệnh sau: Viêm âm đạo, nấm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm vùng chậu, bệnh lây truyền qua đường tình dục, ung thư cổ tử cung.

Cách điều trị vùng kín bị ngứa và có dịch trắng- Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị theo mẹo dân gian

Rửa bên ngoài vùng kín bằng nước ấm pha loãng.

Sử dụng nước trầu không để đun sôi, để nguội xông hơi ở vùng kín.

Đặt nhánh tỏi tại vùng kín và để qua đêm.

Áp dụng các bài thuốc Đông Y

Các chị em phụ nữ có thể sử dụng các bài thuốc Đông y để trị chứng bệnh này. Thông thường, những thuốc chữa về bệnh lý ở phụ nữ đều bắt nguồn từ các thảo dược tự nhiên như đinh hương, đương quy và sa sàng tử có tác dụng kháng khuẩn, hạn chế khí hư bất thường và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm nặng.

Để phòng ngừa tình trạng vùng kín bị ngứa và có dịch trắng, các chị em nên thường xuyên vệ sinh vùng kín, hạn chế sử dụng những loại thuốc tránh thai không rõ nguồn gốc. Nếu có dấu hiệu bất thường, chị em nên đi khám để điều trị kịp thời.