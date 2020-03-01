Rụng tóc di truyền được gọi là androgenetic, nó có liên quan đến sự nhạy cảm của nang lông. Đây là yếu tố phổ biến và rất khó để chữa trị. Nếu trong gia đình bạn không may có người bị rụng tóc thì khả năng rất lớn là bạn cũng sẽ bị mắc phải căn bệnh này.

Tóc rụng nhiều là vấn đề không những chị em phụ nữ mà cánh mày râu cũng rất quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ và thậm chí nó còn là dấu hiệu cho sức khỏe . Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về nguyên nhân tóc rụng nhiều bất thường và cách khắc phục tình trạng này.

Phụ nữ sau khi sinh bị rụng tóc do thay đổi nội tiết tố. Tốc độ thay tóc ở phụ nữ liên quan đến lượng estrogen trong cơ thể, khi mang thai lượng estrogen tăng cao và ngược lại sau khi sinh lượng estrogen giảm. Để phục hồi lại trạng thái cân bằng nên tóc lúc này sẽ bị rụng nhiều. Hơn thế nữa sau khi sinh người phụ nữ phải chịu nhiều áp lực từ việc chăm con dẫn đến căng thẳng gây ra tác động không tốt cho mái tóc.

Phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh chức năng của nang tóc sẽ suy giảm. Đây cũng là thời kỳ cơ thể người phụ nữ phải chịu nhiều biến đổi do lượng hormone suy giảm.

Hội chứng bệnh lý

Sự xuất hiện tình trạng bệnh lý ở phụ nữ là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh rụng tóc. Có thể kể đến một số bệnh về da, nấm, hội chứng buồng trứng đa nang... làm cho các nang tóc bị tổn thương từ đó thay đổi cấu trúc tóc và dẫn đến nguy cơ rụng tóc.

Do tác dụng phụ của thuốc

Trong một số thuốc có tác dụng phụ gây nên rụng tóc nhưng nhiều chị em không chú ý đến như thuốc ung thư, thuốc tránh thai, thuốc điều trị bệnh thần kinh hay các loại thuốc gây ức chế hệ miễn dịch. Chính vì vậy khi muốn sử dụng bất kỳ loại thuốc nào bạn cũng nên nghe theo chỉ định của bác sĩ để tránh những trường hợp không mong muốn.

Chế độ ăn kiêng không hợp lý

Vóc dáng luôn là vấn đề khiến chị em bận tâm, cũng vì vậy mà dẫn đến tình trạng các chị em ăn kiêng dưới bất kỳ hình thức nào, không quan tâm đến việc nó có đúng khoa học hay không. Tình trạng này gây nên việc cơ thể thiếu dưỡng chất để nuôi dưỡng mái tóc và làm rụng tóc.

Sử dụng nhiều hóa chất

Do sử dụng hóa chất từ thuốc nhuộm, uốn, ép - Ảnh minh họa: Internet

Khi chị em làm đẹp cho mái tóc thì cũng vô tình làm cho tóc chịu tổn thương từ các hóa chất như thuốc nhuộm, thuốc ép, thuốc làm xoăn.. Việc sử dụng hóa chất tạo kiểu tóc thường xuyên dẫn đến tình trạng tóc rụng nhiều.

Các thói quen xấu

Chải tóc không đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Một số thói quen không tốt chị em vô tình khiến mái tóc bị tổn thương dẫn đến rụng tóc như:

Buộc hay tết tóc quá chặt, căng.

Gội đầu thường xuyên.

Chải tóc bằng lược cứng.

Để tóc ướt đi ngủ.

Áp lực tâm lý kéo dài

Áp lực tâm lý gây rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể căng thẳng trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng thừa cortisol, đây là một loại hormone stress. Loại hormone này tồn tại quá nhiều trong cơ thể sẽ làm cạn kiệt collagen, chống lại insulin gây nên tình trạng rụng tóc.

Nguyên nhân gây rụng tóc ở nam

Rụng tóc ở nam - Ảnh minh họa: Internet

Sau phẫu thuật hoặc điều trị bệnh tóc sẽ rụng khá nhiều nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng vì tóc sẽ mọc lại khi cơ thể hồi phục.

Tác dụng phụ của thuốc: dù là nam hay nữ thì đều không thể tránh khỏi tác dụng phụ của thuốc đối với mái tóc.

Sự mất cân bằng nội tiết nam dẫn đến việc sợi tóc dễ rụng, bên cạnh đó nó còn kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá. mức khiến chân tóc yếu, tóc dễ bị rụng khỏi da đầu. Tình trạng này thường gặp ở nam giới khi đến tuổi trung niên.

Bệnh lý tuyến giáp: bệnh lý cường giáp hay suy giáp đều là nguyên nhân gây ra rụng tóc.

Yếu tố tâm lý: nam giới thường chịu nhiều áp lực từ công việc nên rất dễ dẫn đến tình trạng căng thẳng kéo dài gây ra rụng tóc.

Một số bệnh gây rụng tóc ở nam giới: bệnh lý tự miễn, viêm nhiễm da dầu, bệnh đái tháo đường.

Chế độ ăn uống chưa khoa học: tóc không được cung cấp đủ dinh dưỡng dẫn đến tình trạng rụng tóc

Cách khắc phục rụng tóc

Bên cạnh việc loại bỏ những thói quen xấu hay dùng quá nhiều hóa chất làm tóc hư tổn thì cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho tóc phục hồi lại là giải pháp cơ bản. Các dưỡng chất cần thiết cho mái tóc là:

Protein: trong các loại thịt màu đỏ như thịt bò, thịt gia cầm, trứng gà, hạnh nhân, hàu…

Omega-3: trong các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi…

Các loại vi chất dinh dưỡng như kẽm, sắt, canxi, lưu huỳnh… có trong hải sản, tim, gan, nho khô, các loại thực phẩm họ đậu…

Vitamin nhóm B, vitamin H, vitamin E, vitamin C… thường có trong các loại rau xanh như rau bina, củ cải, lá diếp, mù tạt…; hoa quả như cam, việt quất, dâu tây…

Nước sạch: một ngày bạn nên uống trung bình 1,5 - 2l nước để cung cấp độ ẩm cho tóc.

Nguyên nhân tóc rụng nhiều bất thường ở nam và nữ đã được bài viết trên đây giải đáp, bạn hãy tạo cho mình một chế độ ăn lành mạnh và chăm sóc tóc kỹ lưỡng để luôn có một mái tóc chắc khỏe và đẹp.