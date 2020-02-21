Nguyên nhân gây ngứa da toàn thân và cách điều trị hữu hiệu

Sức khỏe 21/02/2020 15:58

Ngứa da toàn thân gây nên những khó chịu, bất tiện cho người bệnh trong sinh hoạt hàng ngày. Đó cũng có là dấu hiệu của một bệnh lý nguy hiểm cần được kiểm tra.

Triệu chứng ngứa da toàn thân là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang mắc một bệnh lý nào đó, cần phải được thăm khám và điều trị. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị khi bị ngứa khắp cơ thể qua bài viết dưới đây.

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Ngứa da toàn thân khiến người bệnh khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là triệu chứng ngứa da toàn thân?

Ngứa da toàn thân là triệu chứng ngứa ngáy, khó chịu ở toàn bộ vùng da trên cơ thể, bên cạnh đó có thể đi kèm nổi mẩn đỏ trên da. Thời gian ngứa có thể dài ngắn khác nhau tùy theo cơ địa cũng như nguyên nhân gây bệnh ở mỗi người.

Hiện tượng ngứa da cũng có thể gặp ở bất kỳ ai từ trẻ nhỏ đến người già. Nhưng thường gặp hơn ở những người cao tuổi. Theo phản xạ tự nhiên, khi bị ngứa, bạn thường sẽ dùng tay để gãi. Tuy nhiên, càng gãi, cơ ngứa càng dữ dội, có thể gây trầy xước và tổn thương da, gây ra nhiễm trùng, sẹo trên da.

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Ngứa da toàn thân có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên ngứa da toàn thân

Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến việc bạn bị ngứa da toàn thân.

  • Bệnh ngoài da: Những căn bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay… là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy toàn cơ thể. Khi bị những bệnh này người bệnh cảm thấy rất khó chịu, muốn ngãi và có thể xuất hiện các nốt đỏ tổn thương trên da. Ngoài ra, người bệnh không chỉ thấy ngứa ban ngày mà còn xuất hiện ngứa toàn thân vào ban đêm rất khó chịu.
Nguyên nhân gây ngứa da toàn thân và cách điều trị hữu hiệu ảnh 3
Viêm da, dị ứng là nguyên nhân gây nên ngứa ngáy toàn thân – Ảnh minh họa: Internet
  • Bệnh thận: Khi chức năng của thận có vấn đề khả năng bài tiết chất độc ra ngoài cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Cơ thể tích tụ độc tố là nguyên nhân gây ngứa da toàn thân.
  • Bệnh gan: Chức năng chính của gan là giải độc. Bởi vậy, khi nó bị suy yếu thì dẫn đến các độc tố không được lọc hết, gây nên ngứa ngáy trên da.
  • Bệnh tiểu đường: Dấu hiệu phổ biến của người bị bệnh tiểu đường là ngứa trong lòng bàn tay, bàn chân, với những trường hợp nặng có thể ngứa toàn thân.
  • Bệnh tuyến giáp: Người bệnh tuyến giáp thường bị mất cân bằng nội tiết, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường nên dễ gây ngứa nổi mẩn khắp người.
  • Do nhiễm giun sán: Khi bị nhiễm ký sinh trùng, giun sán, chúng sẽ di chuyển xâm nhập vào trong cơ thể ở dạng ấu trùng và hình thành các khối u di chuyển trong da. Người bệnh có cảm giác ngứa toàn thân như kiến bò. Chất thải của giun sán, ký sinh trùng tiết ra, hệ miễn dịch cơ thể nhận biết chất lạ và phản ứng lại dẫn đến ngứa.
Nguyên nhân gây ngứa da toàn thân và cách điều trị hữu hiệu ảnh 4
Nhiễm giun sán, ký sinh trùng gây ngứa toàn thân – Ảnh minh họa: Internet
  • Ung thư hạch bạch huyết: Triệu chứng điển hình của bệnh là ngứa toàn thân không nổi mẩn, kèm theo hiện tượng ớn lạnh, đổ mồ hôi, sụt cân, có khối u dưới cổ, cánh tay…

Cách trị ngứa da toàn thân hiệu quả

Để có cách trị ngứa da toàn thân hiệu quả, bạn cần đến các cơ sở y tế để thăm khám nguyên nhân gây ra triệu chứng này là gì, đó có phải là do các bệnh lý ngoài da hay một bệnh lý xuất phát từ bên trong cơ thể. Từ đó sẽ có những phương pháp điều trị phù hợp, chính xác. Cách chữa mẩn ngứa khắp người tạm thời, giảm nhanh các triệu chứng bạn có thể thực hiện như sau:

  • Chườm bằng khăn lạnh, ẩm: Khăn lạnh ẩm sẽ giúp làm dịu cơn ngứa, giảm triệu chứng nổi mề đay trên da.
  • Giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ: Tắm thường xuyên, sử dụng các loại sữa tắm làm sạch vi khuẩn trên da, bảo vệ da một cách an toàn.
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Sử dụng sữa tắm lành tính để bảo vệ da khỏi ngứa ngáy – Ảnh minh họa: Internet
  • Bổ sung dinh dưỡng: Nên ăn nhiều các thực phẩm giàu vitamin C, omega-3, uống nhiều nước, trái cây, rau xanh nhằm tăng cường sức đề kháng. Không ăn đồ cay nóng, hải sản, đồ quá mặn, quá ngọt, các chất kích thích…
  • Môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát: Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ môi trường sống xung quanh, tránh để ô nhiễm, bừa bộn có thể dẫn đến ngứa da và những bệnh lý khác ảnh hưởng đến sức khỏe.
  • Ngoài ra bạn có thể thực hiện cách trị ngứa toàn thân tại nhà bằng việc sử dụng lá trà xanh, cây hương nhu hoặc dầu dừa.
  • Trị ngứa với lá trà xanh: Bạn lấy một nắm lá trà xanh đem rửa sạch, rồi vò nát. Sau đó pha với nước ấm dùng để tắm. Làm thường xuyên các triệu chứng ngứa, mẩn đỏ trên da sẽ giảm hẳn.
  • Sử dụng dầu dừaDùng 1 lượng nhỏ dầu dừa thoa lên toàn bộ vùng da bị ngứa, dùng tay massage nhẹ nhàng để thấu dừa thấm nhanh vào da. Với đặc tính kháng viêm tự nhiên, dầu dừa có tác dụng làm dịu và bảo vệ làn da. Bên cạnh công dụng giảm ngứa, nó còn có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng da, tránh cho da bị khô và nứt nẻ.
  • Sử dụng cây hương nhu: Lấy 1 nắm lá hương nhu rửa sạch, đun sôi lá rồi hòa vào nước tắm. Ngoài ra, bạn có thể chà xát trực tiếp lá hương nhu lên vùng da bị ngứa ngáy.
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Sử dụng hương nhu để trị ngứa da toàn thân - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tìm hiểu về ngứa da toàn thân, nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích, để bạn đọc có thể phòng tránh cũng như biết cách điều trị hiệu quả khi cơ thể bị ngứa ngáy toàn thân.

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