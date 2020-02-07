Cách trị da đầu bị ngứa và nguyên nhân bạn đọc cần biết để điều trị triệt để

Nhiều câu hỏi được đặt ra là ngứa da đầu là bệnh gì? Chúng ta cùng theo dõi nội dung sau đây để nắm rõ nguyên nhân mà tìm ra được hướng điều trị đúng đắn nhất cho bản thân nhé!

Da đầu bị ngứa gây khó chịu cho tất cả chúng ta, khi chúng ta gãi liên tục trước mặt người khác, nhất là khi giao tiếp trong công việc thì thật là ngượng ngùng. Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề ngứa da đầu?

Nguyên nhân thứ hai khiến da đầu trở nên ngứa ngáy khó chịu là viêm da tiết bã. Nấm và tình trạng rối loạn hormone gạo ra bã nhờn trên da đầu. Nếu bạn sử dụng một số loại dầu gội đặc trị có các hoạt chất như Tar, Ketoconazole, Circlopirox, Pyrithione kẽm, Salicylic acid…sẽ giảm thiểu tình trạng trên.

Là một trong những nguyên nhân thông dụng nhất gây ra triệu chứng ngứa da đầu chính là nấm. Dấu hiệu để nhận biết nấm là những mảng tròn rộng trên da đầu, có viêm nhiễm hoặc lở loét. Ngoài ra, bạn có thể nhận thấy những vảy gàu li ti bám trên tóc kèm theo mùi hôi và ngứa ngáy cho da đầu, đồng thời tóc cũng bị gãy rụng nhiều hơn.

Viêm nang lông

Cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bị ngứa da đầu, viêm nang lông ở cân tóc thường dai dẳng và khó chữa. Bệnh nhân càng ngứa càng gãi sẽ gây ra chốc lở, nổi hạch đau hai bên cổ khiến bệnh nhân stress, mất ngủ, suy nhược thần kinh.

Viêm da dị ứng

Cách phân biệt viêm da dị ứng với các nguyên nhân khác là xuất hiện các mụn nhỏ màu đỏ trên da đầu khiến người bệnh ngứa rát, các chất dịch nhờn từ đốm mụn vỡ ra làm da đầu ẩm ướt và bết dính tóc. Sau đó làm hư tổn tóc nặng hơn, bắt đầu có nhiều gàu ống và ngứa ngáy.

Á sừng

Bệnh á sừng phát triển mạnh vào lúc thời tiết hanh khô, ban đầu có biểu hiện như gàu, nhưng không chữa trị kịp thời sẽ lan rộng gây ra rụng tóc, hói đầu, ngứa dữ dội, nhiễm trùng da. Cần dưỡng ẩm cho da đầu, có chế độ ăn phù hợp và hạn chế cho da đầu tiếp xúc với các dung môi độc hại. Người bệnh nên bôi thuốc mỡ kết hợp uống thuốc để điều trị bệnh không tái phát lại.

Vảy nến

Vảy nến rất dễ phân biệt với các triệu chứng bệnh khác. Người bệnh sẽ có những vảy màu trắng như vảy cá phủ khắp da đầu khiến người bệnh có cảm giác nóng ran, ngứa và rụng tóc, thậm chí gây đau nhức da đầu và vùng đỉnh đầu. Cách diều trị là sử dụng kem bôi chứa thành phần steroid, calcipotriene chống viêm theo chỉ định của bác sĩ.

Tìm hiểu nguyên nhân để có hướng điều trị ngứa da đầu đúng nhất

Xuất hiện chấy trên da đầu

Thảm họa về chấy gây ngứa ngáy khiến nhiều người phát cáu vì cảm giác ngứa rần rần rất khó chịu, chấy thường rơi vào trẻ em nhiều hơn người lớn, nhất là các bé gái có tóc dài. Nên dùng lược răng khít để chải tóc cho con hoặc dùng dấm ăn hoặc rượu trắng để gội đầu, không dùng chung đồ cá nhân như mũ nón, cột tóc để tránh lây sang người khác.

Ngứa do gàu

Gàu là tình trạng gây ngứa phổ biến nhất ngày nay, nguyên nhân đến từ nấm khuẩn Melissa kí trên da đầu, khi bị gàu thì chúng ta sẽ thấy những vảy màu trắng bong ra làm ngứa da đầu và rụng tóc. Cần thay đổi dầu gội đang dùng hoặc sử dụng dầu gội bồ kết, hương nhu, tinh dầu tràm từ thảo dược để trị liệu.

Bệnh lý trong cơ thể

Đây cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng da đầu bị ngứa. Có thể là bạn đã mắc phải một số bệnh như gan mật, suy thân, sơ gan, tiểu đường, chúng làm tích tụ và ứ đọng ure, bilirunbin trong cơ thể khiến da đầu phát ngứa. Bệnh lý đến từ bên trong khá khó khăn trong điều trị, do đó cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và hướng dẫn đúng cách.

Cách trị ngứa da đầu

Xin mách với bạn, hết 90% cách trị ngứa da đầu có sự tham gia của muối, một loại gia vị đều có trong căn bếp của mọi gia đình và cực rẻ. Sau đây là các mẹo trị ngứa da đầu bằng muối hoặc sự kết hợp của muối cùng các nguyên liệu khác, bạn có thể tham khảo.

Trị ngứa da đầu bằng nước muối pha loãng

Trị ngứa da đầu bằng nước muối pha loãng

Trong trường hợp ngứa nhẹ, bạn chỉ cần dùng một ít nước muối pha loãng sẽ giúp giảm cơn ngứa nhanh chóng, làm ức chế và ngăn ngừa vùng tổn thương lan rộng. Tuy nhiên không nên sử dụng quá nhiều muối sẽ gây ra tình trạng tóc xơ, khô rối.

Cách thực hiện:

- Chuẩn bị 1 thau nước, cho 2 – 3 thìa muối vào pha cùng.

- Làm ướt tóc và da đầu bằng hỗn hợp nước trên.

- Kết hợp massage nhẹ nhàng để làm sạch da và giảm ngứa

- Ủ trong khoảng 15 – 20 phút rồi xả lại với nước sạch, sau đó gội đầu bình thường.

- Nên áp dụng mỗi ngày cho đến khi hết hẳn.

Cách trị ngứa da đầu bằng muối và chanh tươi



Sử dụng muối và chanh tươi trong điều trị ngứa da đầu

Muối và chanh tươi là sự kết hợp hoàn hảo để làm giảm ngay cơn ngứa ngáy trên da đầu. Chanh tươi tạo mùi thơm dễ chịu cho tóc và chứa hàm lượng vitamin C, axit citric dồi dào, giúp ức chế hoạt động của vi nấm trên da đầu, kiểm soát bã nhờn, loại bỏ vảy gàu, đồng thời giảm thâm sẹo ở vùng da bị tổn thương.

Cách thực hiện:

- Vắt ½ quả chanh lấy nước cốt và hòa cùng 300ml nước.

- Sau đó cho vào 1 thìa cà phê muối vào hỗn hợp, khuấy đều.

- Làm ướt da đầu và tóc bằng nước sạch.

- Thoa hỗn dịch lên da và ủ tóc trong khoảng 10 phút, tránh xoa lên đuôi tóc và vùng vết thương hở.

- Xả lại với nước sạch và gội đầu như bình thường.

Cách trị ngứa da đầu với muối và phèn chua

Cách trị ngứa da đầu bằng muối và phèn chua

Muối và phèn chua là hai nguyên liệu dân gian được nhiều người sử dụng để cải thiện tình trạng ngứa da đầu, giúp làm lành vết thương lở loét, làm ức chế các vi khuẩn gây ngứa trên da, giảm thiểu tình trạng đỏ da, viêm da, ngứa ngáy…

Cách thực hiện:

- Chuẩn bị 1 ít muối và 1 ít phèn chua.

- Hòa nguyên liệu với 1 ít nước ấm.

- Làm ướt tóc và da đầu bằng nước sạch.

- Bôi hỗn dịch lên tóc và ủ trong khoảng 10 phút.

- Xả tóc lại với nước sạch và gội đầu như bình thường.

Trị da đầu bị ngứa bằng muối và gừng

Muối và gừng kết hợp cùng nhau sẽ tạo ra một dung dịch có khả năng kháng khuẩn tốt nhờ vào tác dụng chống oxy hóa của gừng, giúp làm sạch da đầu, cải thiện tình trang tổn thương da, kháng khuẩn và kích thích tóc phát triển. Dùng 3- 4 lần/tuần sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cách thực hiện:

- Dùng 2 củ gừng tươi và 2 thìa muối.

- Rửa sạch gừng và thái thành từng lát mỏng.

- Cho gừng vào đun sôi với 300ml nước.

- Khi sôi, tắt bếp và cho muối vào, sau đó để nguội.

- Dùng hỗn hợp nước gừng muối trên để rửa sạch da đầu và ủ trong khoảng 15 phút

- Sau đó rửa lại với nước sạch và gội đầu lại một lần nữa.

Trị ngứa da đầu bằng muối và gừng

Tuy nhiên, không nên lạm dụng lượng muối quá nhiều với nồng độ cao trong điều trị, vì muối, chanh sẽ làm khô tóc, chẻ ngọn, dễ gãy rụng, mất cân bằng độ ẩm của da và gây ra xót, đau rát vùng da đầu có vết thương hở do gãi quá nhiều làm bung tróc da đầu.

Người bệnh cần sử dụng một lượng vừa đủ và đều đặn để tránh tình trạng kích ứng, quá mẫn cảm và một số tình huống rủi ro khi áp dụng.

Đây là các phương pháp dân gian phổ biến để điều trị tại nhà được nhiều người tin dùng, các bước thực hiện khá đơn giản. Bên cạnh việc áp dụng các mẹo trị da đầu bị ngứa, bạn nên kết hợp đồng thời với chế độ chăm sóc khoa học kèm theo thuốc điều trị được bác sĩ tư vấn để đạt được kết quả điều trị tối ưu.