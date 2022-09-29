Khi tiến hành siêu âm và xét nghiệm, bệnh tình cho thấy số lượng trứng trong cơ thể rất ít và đang còn mất dần. Vốn dĩ, bệnh hiếm muộn trước đây được chỉ ra ở các phụ nữ sau tuổi 35. Điều đó được chỉ ra bệnh nhân rất khó trong việc có con như mong muốn. Tuy nhiên, hiện tại bệnh có dấu hiệu trẻ hóa hơn khiến các cặp đôi không khỏi sốc và buồn bã.

ThS.BS Phan Chí Thành (Chánh văn phòng trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BV Phụ sản Trung ương) chia sẻ trên Báo Phụ nữ cho hay: Bệnh viện đã nhận nhiều ca thăm khám đều ở độ tuổi từ 25 đến 35 với các chị em có dấu hiệu suy buồng trứng .

Ngoài những ảnh hưởng của việc khó sinh con, suy buồng trứng cũng khiến phụ nữ chịu nhiều tác động như: không sản xuất được nội tiết tố dẫn đến mãn kinh sớm, sức khỏe giảm sút, lão hóa sớm, mắc bệnh tim mạch, xương khớp, ung thư.

Phương pháp để chữa bệnh được cho là không dễ dàng. Bệnh nhân có thể sử dụng phương pháp kích trứng bằng phương pháp y học mới có thể có con. Tuy nhiên, bệnh suy cạn buồng trứng phải được phát hiện sớm mới có cơ may chữa trị. Nếu thực sự đã không còn nang trứng, bệnh nhân buộc phải đi ‘xin’.

Lý do của căn bệnh suy buồng trứng cũng được chỉ ra rất nhiều. Ngoài việc rối loạn di truyền, hóa trị và xạ trị khi điều trị bệnh hay do hít phải nhiều khói thuốc lá, hóa chất, thuốc trừ sâu đẩy nhanh quá trình suy buồng trứng. Một số nguyên nhân chủ quan có thể được chỉ ra như:

Giảm cân quá đà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Internet

- Giảm cân quá đà: Chất béo trong cơ thể không đủ, sẽ khiến estrogen bị thiếu hụt, estrogen thiếu có thể làm rối loạn kinh nguyệt, thậm chí còn gây tắt kinh, mà tắt kinh kiềm hãm chức năng rụng trứng của buồng trứng và gây ra tình trạng suy buồng trứng. Ngoài ra, các tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc giảm cân cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến căn bệnh.

- Sinh hoạt không điều độ, lối sống bất thường, áp lực lớn, tâm trạng mệt mỏi cũng có thể dẫn đến căn bệnh “suy buồng trứng sớm”.

- Bệnh viêm tuyến giáp, suy tuyến thượng thận: Khi cơ thể bị mắc các loại bệnh như: viêm tuyến giáp hoặc bệnh suy tuyến thượng thận gây hại cho các nang trứng và ảnh hưởng đến chất lượng của trứng. Một số virus của bệnh quai bị cũng gây suy buồng trứng sớm.

- Sử dụng nhiều chất kích thích, thức ăn không lành mạnh như: cafe, thuốc lá, đồ uống có cồn... gây ảnh hưởng đến việc sản sinh hormone dẫn đến suy buồng trứng.

- Nạo phá thai.

Một số dấu hiệu cảnh báo suy buồng trứng rõ rệt hơn, ảnh hưởng đến việc sinh sản cũng được chỉ ra ở những phụ nữ có sự thay đổi của chu kỳ kinh nguyệt và sự rụng trứng như:

- Kinh nguyệt bất thường. Chảy máu nhiều hơn hoặc nhẹ hơn bình thường.

- Kinh nguyệt không đều. Số ngày giữa mỗi kỳ thay đổi hàng tháng.

- Không có kinh. Bạn chưa bao giờ có kinh, hoặc kinh nguyệt đột ngột dừng lại.

- Trong thời gian hành kinh bị nhiều triệu chứng đau như: Đau lưng, đau vùng chậu và chuột rút có thể xảy ra.

Kinh nguyệt không đều. Ảnh: Internet

Đôi khi, vô sinh nữ có liên quan đến vấn đề nội tiết tố. Trong trường hợp này, các triệu chứng cũng có thể bao gồm:

- Thay đổi da, bao gồm cả mụn trứng cá nhiều hơn

- Những thay đổi về ham muốn tình dục

- Mọc lông sẫm màu trên môi, ngực và cằm

- Rụng tóc hoặc tóc mỏng

- Tăng cân

- Tiết dịch màu trắng sữa từ núm vú không liên quan đến việc cho con bú

- Đau khi quan hệ tình dục

Ngoài ra, bạn có thể nhận thấy tính tình thay đổi, dễ bị kích động, khô sinh dục, cảm giác nóng rát, loãng xương, gãy xương, đau mỏi gối, mất ngủ, hay nóng trong người, ra mồ hôi trán và đầu…. chứng tỏ mức estrogen giảm dễ dẫn đến vô sinh

Ngăn chặn dấu hiệu suy buồng trứng sớm bằng cách nào?

- Thói quen và chế độ dinh dưỡng phần nào giúp giảm những nguy cơ bệnh tật. Theo đó, bạn nên quan tâm hơn trong cách sinh hoạt của mình.

- Bổ sung nhiều trái cây và rau quả, vitamin D: Các loại trái cây giúp bổ sung vitamin, collagen và các hoocmon cần thiết cho cơ thể, đồng thời chúng cũng giúp trao đổi chất tốt hơn giúp trì hoãn lão hóa buồng trứng, trì hoãn sự xuất hiện của thời kỳ mãn kinh.

- Giảm axit béo không bão hòa và chế độ ăn uống protein cao. Không nên sử dụng các loại thực phẩm nhiều chất béo và các loại protein như: thịt đỏ, các món ăn chiên nhiều dầu, các đồ ăn chế biến sẵn bởi chúng chứa nhiều lượng đường, muối gây cholesterol, tăng mỡ máu, lão hóa và các bệnh liên quan kinh nguyệt, tuổi tác.

Chú ý chế độ ăn mỗi ngày. Ảnh: Internet

- Vận động, tập thể dục đều đặn: Là những thói quen lành mạnh giúp tăng cường sức đề kháng, thải độc và tăng cường thể trạng hoàn hảo.

- Bổ sung vừa đủ một số món uống như: cà phê, trà và rượu vang. Các hoạt chất như Polyphenol chứa trong trà và cà phê là một chất chống oxy hóa mạnh có thể loại bỏ các chất tự do, nâng cao sự trao đổi chất của con người, bảo vệ dự trữ buồng trứng và trì hoãn sự lão hóa của nó.