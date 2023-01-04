Chúng ta đều biết lợi ích của giấc ngủ 7-8 tiếng không bị gián đoạn. Nó có thể duy trì khả năng miễn dịch, cân nặng cũng như giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Thường xuyên ngủ đủ 7 tiếng trở lên với chất lượng tốt cũng có thể giúp giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng của bạn. Bạn cũng sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và đưa ra quyết định đúng đắn nếu cơ thể bạn được nghỉ ngơi đầy đủ. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, rất nhiều người ngủ muộn vào ban đêm, chẳng hạn như khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng. Họ ngủ đủ 8 tiếng không bị gián đoạn, tuy nhiên, họ vẫn không thể nhận được tất cả những lợi ích đi kèm với giấc ngủ đó. Điều này là do họ không ngủ đúng giờ.

Trong một video gần đây trên Instagram, Neha Ranglani, Chuyên gia dinh dưỡng đã cố gắng giải thích lý do tại sao ngủ đủ giấc không đúng lúc vẫn không có tác dụng tốt cho sức khỏe. "Hầu hết mọi người ngủ muộn và dậy muộn, nghĩ rằng họ đã ngủ đủ 7-8 tiếng nên khỏe mạnh. Nhưng thực ra đó không phải là cách cơ thể chúng ta hoạt động", cô nói.

Ảnh minh họa: Internet Cô nói thêm: Cơ thể chúng ta cần ngủ đúng giờ vì khi chúng ta ngủ sớm và thức dậy sớm, chúng ta sẽ thực hiện công việc giải độc và sửa chữa mà cơ thể yêu cầu. Điều quan trọng là phải ngủ và thức dậy theo thời gian hoàng hôn và bình minh vì 'đồng hồ sinh học' của cơ thể bạn, vốn điều chỉnh quá trình giải độc và sửa chữa, được đồng bộ hóa với mô hình ánh sáng ban ngày nơi bạn sống. Theo khoa học y học cổ truyền Trung Quốc, gan của bạn ở giai đoạn giải độc cao nhất trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Vì vậy, bạn nên đi ngủ trước nửa đêm để gan có thể thực hiện chức năng thanh lọc. Ảnh minh họa: Internet Tương tự, phổi của bạn đang giải độc tích cực nhất trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng. Phổi khỏe mạnh là điều cần thiết để bảo vệ cơ thể bạn khỏi các chất độc như chất gây dị ứng, chất ô nhiễm và khói thuốc. Vì vậy, bạn nên đi vào giấc ngủ sâu trước 3 giờ sáng mỗi đêm. "Khi bạn ngủ muộn, rất nhiều cơ quan của bạn bỏ lỡ cơ hội giải độc và sửa chữa, bởi vì mỗi cơ quan đều có thời gian riêng để thực hiện công việc làm sạch vào ban đêm, khi chúng ta đang ngủ", chuyên gia dinh dưỡng tiếp tục, "Vì vậy, khi bạn ngủ lúc 3 giờ, bạn đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phục hồi mà cơ thể bạn có thể làm được." Theo Times of India

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