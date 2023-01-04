Ngủ trễ dậy muộn: Thói quen độc hại của giới trẻ đang dần hủy hoại phổi, gan và tim mạch

Sức khỏe 04/01/2023 10:00

Chúng ta đều biết lợi ích của giấc ngủ 7-8 tiếng không bị gián đoạn. Nó có thể duy trì khả năng miễn dịch, cân nặng cũng như giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Thường xuyên ngủ đủ 7 tiếng trở lên với chất lượng tốt cũng có thể giúp giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng của bạn. Bạn cũng sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và đưa ra quyết định đúng đắn nếu cơ thể bạn được nghỉ ngơi đầy đủ.

Ngủ trễ dậy muộn: Thói quen độc hại của giới trẻ đang dần hủy hoại phổi, gan và tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, rất nhiều người ngủ muộn vào ban đêm, chẳng hạn như khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng. Họ ngủ đủ 8 tiếng không bị gián đoạn, tuy nhiên, họ vẫn không thể nhận được tất cả những lợi ích đi kèm với giấc ngủ đó. Điều này là do họ không ngủ đúng giờ.

Trong một video gần đây trên Instagram, Neha Ranglani, Chuyên gia dinh dưỡng đã cố gắng giải thích lý do tại sao ngủ đủ giấc không đúng lúc vẫn không có tác dụng tốt cho sức khỏe.

"Hầu hết mọi người ngủ muộn và dậy muộn, nghĩ rằng họ đã ngủ đủ 7-8 tiếng nên khỏe mạnh. Nhưng thực ra đó không phải là cách cơ thể chúng ta hoạt động", cô nói.

Ngủ trễ dậy muộn: Thói quen độc hại của giới trẻ đang dần hủy hoại phổi, gan và tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô nói thêm: Cơ thể chúng ta cần ngủ đúng giờ vì khi chúng ta ngủ sớm và thức dậy sớm, chúng ta sẽ thực hiện công việc giải độc và sửa chữa mà cơ thể yêu cầu.

Điều quan trọng là phải ngủ và thức dậy theo thời gian hoàng hôn và bình minh vì 'đồng hồ sinh học' của cơ thể bạn, vốn điều chỉnh quá trình giải độc và sửa chữa, được đồng bộ hóa với mô hình ánh sáng ban ngày nơi bạn sống.

Theo khoa học y học cổ truyền Trung Quốc, gan của bạn ở giai đoạn giải độc cao nhất trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Vì vậy, bạn nên đi ngủ trước nửa đêm để gan có thể thực hiện chức năng thanh lọc.

Ngủ trễ dậy muộn: Thói quen độc hại của giới trẻ đang dần hủy hoại phổi, gan và tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự, phổi của bạn đang giải độc tích cực nhất trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng. Phổi khỏe mạnh là điều cần thiết để bảo vệ cơ thể bạn khỏi các chất độc như chất gây dị ứng, chất ô nhiễm và khói thuốc. Vì vậy, bạn nên đi vào giấc ngủ sâu trước 3 giờ sáng mỗi đêm.

"Khi bạn ngủ muộn, rất nhiều cơ quan của bạn bỏ lỡ cơ hội giải độc và sửa chữa, bởi vì mỗi cơ quan đều có thời gian riêng để thực hiện công việc làm sạch vào ban đêm, khi chúng ta đang ngủ", chuyên gia dinh dưỡng tiếp tục, "Vì vậy, khi bạn ngủ lúc 3 giờ, bạn đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phục hồi mà cơ thể bạn có thể làm được."

Theo Times of India

Cách nhận biết "dấu hiệu sớm" cảnh báo bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Cách nhận biết "dấu hiệu sớm" cảnh báo bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Để kiểm soát và cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày thực quản, bạn cần nắm rõ các triệu chứng của bệnh để điều trị sớm và kịp thời, giảm thiểu tối đa nguy cơ gặp biến chứng.

Xem thêm
Từ khóa:   tác hại của việc ngủ muộn thiếu ngủ gây bệnh tật thức khuya gây hại đến sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm