Ngủ không đủ giấc có thể khiến các nàng khóc thét vì "điều này"

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ không đủ giấc có thể làm tăng khả năng bị béo bụng từ 9 đến 11%.

Theo kết quả một cuộc nghiên cứu tại Mayo Clinic (một bệnh viện lớn của Mỹ), nếu bạn ngủ không đủ giấc, mỡ vùng bụng có thể tăng khoảng 9% đến 11%.

Nhóm nghiên cứu cho biết nếu bạn ăn uống thỏa thích và ngủ không đủ giấc, lượng calo tiêu thụ sẽ tăng lên dẫn đến tích tụ chất béo gây béo bụng.

Theo nghiên cứu, hơn một phần ba người Mỹ trưởng thành ngủ không đủ giấc mỗi ngày. Nếu thời gian thức dài ra, bạn có xu hướng ăn để nạp thêm năng lượng hoạt động.

Nhóm nghiên cứu tiến hành quan sát 12 người khỏe mạnh, không béo phì và sinh hoạt tập thể hai lần, mỗi lần kéo dài trong 21 ngày.

Họ quan sát và đo lường sức ăn vào của người tham gia. Các phép tính bao gồm: khả năng đốt cháy năng lượng, thể trọng, phân bổ chất béo (bao gồm mỡ bụng, mỡ nội tạng và dấu ấn sinh học (một chỉ báo về tình trạng bệnh cụ thể hoặc một số trạng thái sinh lý)).

Các nhà nghiên cứu cũng yêu cầu những người tham gia tiêu thụ thêm 300 calo mỗi ngày trong khoảng thời gian giới hạn giấc ngủ. Những người tham gia lần lượt ăn nhiều hơn khoảng 13% protein và 17% chất béo.

Lượng calo tăng cao nhất trong những ngày thiếu ngủ, và giảm dần về mức ban đầu trong giai đoạn quen giấc. Chính điều này làm tăng nguy cơ béo bụng đối với những người thiếu ngủ.

Kết quả của nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ và được hỗ trợ bởi Viện Tim, Phổi và Huyến học Quốc gia (NHLBI).

Theo Naver News

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