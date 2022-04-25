Ngoại trừ protein và omega-3, bạn cần phải bổ sung thêm 'chất này' để có cuộc sống khỏe mạnh hơn khi về già

Khi tuổi ngày càng tăng, nên tiêu thụ protein, omega 3. Những chất này thường có trong các loại rau có màu xanh đậm, màu cam và men vi sinh hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet Năm phương pháp giúp giữ gìn sức khỏe khi tuổi già bao gồm bổ sung men vi sinh và thực hành các bài tập tăng sức đề kháng (sức bền) đã được đăng trên một tờ nhật báo nổi tiếng của Mỹ. Nó cũng yêu cầu việc tiêu thụ 25-35g protein trong mỗi bữa ăn. Theo Diễn đàn Truyền thông Thực phẩm Hàn Quốc (KOFRUM) vào ngày 24/3, một bài báo với tiêu đề '5 nutrition tips to help you age well (5 mẹo dinh dưỡng khi tuổi già)' đã xuất hiện trên tờ 'Houston Chronicle', một tờ nhật báo xuất bản ở Texas, Mỹ vào ngày 22/3.

Trong một bài báo, chuyên gia dinh dưỡng Emma Willingham đã gợi ý rằng tập thể dục để giúp tăng cường sức đề kháng là phương pháp đầu tiên để giữ gìn sức khỏe khi về già. Tập luyện sức bền thường xuyên giúp phát triển cơ bắp và có tác động tích cực đến quá trình lão hóa. Tập thể dục cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa chứng suy giảm miễn dịch. Khi chúng ta già đi, việc tạo hoặc duy trì cơ bắp sẽ khó hơn so với khi chúng ta còn trẻ, vì vậy việc rèn luyện sức mạnh là một chiến lược quan trọng để có thể phát triển cơ bắp. Đặc biệt, sau 50 tuổi, nên tập các bài tập giúp tăng sức bền 2-3 lần/tuần. Thứ hai là lượng protein. Điều này là do ăn đủ protein sẽ thúc đẩy quá trình tổng hợp cơ bắp. Tốt nhất là người cao tuổi vì vậy nên tiêu thụ một lượng protein nhất định khoảng 25-35g mỗi bữa ăn. Hải sản, các sản phẩm từ sữa, cá, trứng, sữa chua Hy Lạp ít béo, đậu và hạt diêm mạch là những thực phẩm cung cấp protein được khuyến khích cho người cao tuổi.

Thứ ba là bổ sung chất béo omega-3. Chất béo omega-3 là một loại chất béo không bão hòa không chỉ hỗ trợ sức khỏe của não và tim, mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất. DHA là một acid béo thuộc nhóm omega-3, được tìm thấy không chỉ trong não mà còn trong màng tế bào. Thứ tư, ăn các loại rau có màu xanh đậm và màu cam. Rau xanh, vàng và cam rất giàu carotenoid có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một số bệnh ung thư và thoái hóa thần kinh. Thứ năm bổ sung men vi sinh. Tiêu thụ men vi sinh hàng ngày có thể ngăn chặn tình trạng viêm ruột. Probiotics có nhiều trong kim chi và dưa muối. Nó cũng được tìm thấy trong sữa chua Hy Lạp, kefir (là một loại đồ uống lên men nhờ sự kết hợp của vi khuẩn lactic và men rượu trong hỗn hợp chứa protein, lipid và đường) và một số loại phô mai (mozzarella, gouda, cottage, cheddar,...). Nếu bạn tiêu thụ men vi sinh thông qua các sản phẩm từ sữa, bạn có thể bổ sung canxi và protein chất lượng cao cho xương của mình như một phần thưởng bổ sung. (Theo Chosun)

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