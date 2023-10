Ngoại trừ protein và omega-3, bạn cần phải bổ sung thêm 'chất này' để có cuộc sống khỏe mạnh hơn khi về già

Ảnh minh họa: Internet

Năm phương pháp giúp giữ gìn sức khỏe khi tuổi già bao gồm bổ sung men vi sinh và thực hành các bài tập tăng sức đề kháng (sức bền) đã được đăng trên một tờ nhật báo nổi tiếng của Mỹ. Nó cũng yêu cầu việc tiêu thụ 25-35g protein trong mỗi bữa ăn.

Theo Diễn đàn Truyền thông Thực phẩm Hàn Quốc (KOFRUM) vào ngày 24/3, một bài báo với tiêu đề '5 nutrition tips to help you age well (5 mẹo dinh dưỡng khi tuổi già)' đã xuất hiện trên tờ 'Houston Chronicle', một tờ nhật báo xuất bản ở Texas, Mỹ vào ngày 22/3.