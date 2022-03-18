Ngỡ ngàng khi các chuyên gia tiết lộ việc ăn quá nhiều thịt có thể dẫn đến nguy cơ vô sinh ở nam giới

Testosterone thấp cũng có liên quan đến các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và Alzheimer. Bài báo được xuất bản trên tạp chí học thuật Nutrition and Health, đã mô tả các tác động như ngộ độc protein đó là khi sự phân hủy protein thành amoniac trở nên độc hại.

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Worcester cho thấy chế độ ăn giàu protein làm giảm 37% testosterone của nam giới . Các chuyên gia cho biết, đối với những người đàn ông bình thường, điều này sẽ gây ra tình trạng testosterone thấp về mặt y học (thiểu năng sinh dục). Trưởng nhóm nghiên cứu Joe Whittaker, chuyên gia dinh dưỡng , nói với The Sun: "Mức testosterone thấp khiến số lượng tinh trùng thấp, đây là yếu tố quyết định chính đến khả năng sinh sản của nam giới."Trong nghiên cứu của chúng tôi, chế độ ăn giàu protein gây ra testosterone thấp, vì vậy rất có thể chúng cũng gây ra số lượng tinh trùng thấp, điều này sẽ làm giảm khả năng sinh sản của nam giới"

Đối với nghiên cứu, ông Whittaker và các đồng nghiệp đã tổng hợp kết quả của 27 nghiên cứu, với sự tham gia của 309 nam giới. Nghiên cứu phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều protein, có xu hướng ít carbohydrate như một sự thỏa hiệp, thường xuyên ảnh hưởng đến testosterone và tăng cortisol. Chế độ ăn giàu protein là chế độ ăn trong đó 35% calo đến từ protein, chẳng hạn như thịt, cá, trứng, sữa, đậu

Nó cho thấy cơ thể có thể trở nên quá bận rộn trong việc giải quyết tình trạng ngộ độc protein khiến nó ngăn chặn việc sản xuất testosterone. Ông Whittaker cho biết: "Sẽ mất một đến hai tuần để thấy những dấu hiệu đầu tiên của ngộ độc protein như buồn nôn, tiêu chảy và testosterone thấp (bao gồm các triệu chứng liên quan, ví dụ như ham muốn tình dục thấp)"

Đối với một người đàn ông ăn 2.500 calo mỗi ngày, điều này có nghĩa là họ đang ăn khoảng 865 calo protein. Chẳng hạn, nó tương đương với ba quả trứng vào bữa sáng (240kcal), một miếng ức gà vào bữa trưa (212kcal) và 250g thịt bò băm vào bữa tối (420kcal). Ông Whittaker đoán khoảng một phần trăm nam giới ăn nhiều protein này - và nói rằng "chủ yếu là nam giới cố gắng tăng cơ bắp và những người dựa vào nhiều thức uống bổ sung protein "

Ông nói: "Những vận động viên thể hình và cử tạ (thậm chí cả những người nghiệp dư trong các phòng tập thể dục thông thường) nổi tiếng là dành riêng cho chế độ ăn kiêng, và đôi khi có thể đạt được điều này [35%]". "Theo giai thoại, tôi đã nghe nhiều người đàn ông phàn nàn về các triệu chứng ngộ độc protein nhẹ như đau bụng và tiêu chảy, khi cố gắng ăn nhiều. "Bất cứ thứ gì trên 35% protein trong hơn hai tuần đều là vùng nguy hiểm."

"Nó có thể an toàn đối với một số người, nhưng nó chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng và những nghiên cứu ít ỏi về nó cho thấy nó sẽ gây hại". Ông Whittaker khuyến nghị nên tuân theo giới hạn protein dưới 30%, hoặc 15 đến 25% nếu muốn bắt đầu một gia đình. Ông nói thêm: "Giảm rượu, bỏ thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, giảm cân nếu cần và ăn một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng toàn phần, chưa qua chế biến, thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, trái cây, rau, các loại hạt và các loại đậu. "Tránh thực phẩm đã qua chế biến và / hoặc có đường như một tai họa."

Ăn protein rất quan trọng và có một số lợi ích, bao gồm cả việc phục hồi cơ bắp và giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn. Đó là lý do tại sao nó được ưa chuộng rất nhiều bởi cộng đồng thể hình, cũng như những người đang cố gắng giảm cân. Nhiều người nổi tiếng như Kim Kardashian, LeBron James và Meagan Fox đã lăng xê chúng. Và chúng là cơ sở của Atkins và chế độ ăn keto hiện đại hơn. Tổ chức Dinh dưỡng Anh cho biết họ khuyến nghị lượng protein mỗi ngày dựa trên lượng chúng ta cần cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.

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"Đối với người lớn, tỷ lệ này là 0,75g mỗi kg trọng lượng cơ thể. Khuyến nghị hiện tại là 56g/ ngày đối với nam và 45g / ngày đối với phụ nữ (dựa trên trọng lượng cơ thể 75kg đối với nam và 60kg đối với nữ). Trung bình ở Anh, đàn ông ăn khoảng 85g và phụ nữ ăn khoảng 67g protein mỗi ngày.