Có một số yếu tố mà mọi người không biết nhiều về ảnh hưởng của bệnh tiểu đường . Một cách thức mà bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến cơ thể con người cũng liên quan đến ảnh hưởng của nó đối với khả năng sinh sản ở nam giới và nữ giới. Có nghĩa là, nếu một người đã mắc bệnh, nó sẽ làm giảm cơ hội sinh con của họ.

Tiểu đường là một căn bệnh phổ biến thường trong cuộc sống. Nhưng chúng ta rất ít nhận thức được thực tế về những gì bệnh Tiểu đường thực sự gây ra đối với cơ thể của chúng ta và nó ảnh hưởng đến chúng ta về lâu dài như thế nào.

Để chống lại các vấn đề vô sinh với bệnh Tiểu đường, người ta cần phải kiểm soát tình trạng của mình thật tốt. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề vô sinh. Điều này cũng giúp chúng ta hiểu rằng các cặp vợ chồng mắc bệnh tiểu đường nên đến gặp bác sĩ để xem xét tình trạng tiểu đường của họ và khám sức khỏe tổng quát ít nhất 3-6 tháng trước khi cố gắng sinh con.

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Sự rối loạn nội tiết tố do bệnh tiểu đường là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ hoặc thất bại của việc làm tổ và thụ thai. Bệnh tiểu đường có thể làm cho chất lượng tinh trùng và phôi thai của bạn yếu đi. Insulin trong cơ thể chúng ta quản lý mức đường huyết và nhu cầu về đường. Khi suy giảm khả năng dung nạp glucose trong cơ thể chúng ta, một người có thể mắc bệnh Tiểu đường.

Ở phụ nữ, bệnh tiểu đường có thể dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc không có. Trong khi đó, ở nam giới, bệnh tiểu đường gây ra các vấn đề đối với việc duy trì và cương cứng, cũng như tỷ lệ và mức độ thấp của testosterone nội tiết tố nam. Bệnh tiểu đường cũng có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai và thai chết lưu cho một cặp vợ chồng và dẫn đến sinh mổ hay em bé cần được chăm sóc đặc biệt sau khi sinh.

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Để kiểm soát điều này, lượng đường trong máu cần được kiểm soát tốt có thể giúp chu kỳ kinh nguyệt trở nên đều đặn và cũng làm giảm nguy cơ các vấn đề về cương cứng ở nam giới vì nó làm tăng mức testosterone ở nam giới đồng thời làm tăng ham muốn tình dục của họ. Điều trị và chú ý cẩn thận sẽ giúp phụ nữ sẽ giảm nguy cơ sẩy thai và sinh con khỏe mạnh mà không có bất kỳ rủi ro nào khi giữ em bé trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi sinh. Ngoài ra, giảm nguy cơ rối loạn bẩm sinh, một vấn đề sức khỏe bắt đầu từ khi sinh và giảm nguy cơ thai chết lưu và tử vong ở trẻ sơ sinh.

Có thể quản lý bệnh tiểu đường như thế nào để tránh các vấn đề về khả năng sinh sản?

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Bệnh tiểu đường có thể được quản lý bằng cách kiểm soát lượng đường trong máu. Để làm được điều đó, bạn cần theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên và ghi chú lại chúng cũng như quan sát các chỉ số và tần suất.

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh là quan trọng cùng với các hoạt động thể chất thường xuyên. Cơ thể cân đối và trong một phạm vi cân nặng hợp lý là điều tốt. Bạn nên tập trung vào việc giữ cho mức độ căng thẳng và lo lắng thấp và phải bỏ thuốc lá. Nếu cần trợ giúp thêm, bạn nên đến gặp bác sĩ để tìm kiếm sự trợ giúp về thuốc và truy cập thông tin phù hợp để được hỗ trợ cần thiết.

Những gì có thể được thực hiện khi mang thai

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Tốt nhất là bạn nên thử và mang thai khi bệnh tiểu đường của bạn đã được kiểm soát tốt và khi không có vấn đề sức khỏe nào khác vì điều này sẽ làm giảm hơn nữa các nguy cơ liên quan đến bệnh tiểu đường trong giai đoạn trước khi mang thai và trong suốt 3 tháng đầu.

Ngay khi mang thai, bạn phải đến gặp chuyên gia sinh sản để xem xét bệnh tiểu đường của mình, nơi chuyên gia sinh sản sẽ thảo luận về các cách kiểm soát bệnh tiểu đường khi mang thai để giữ lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh trong suốt thai kỳ. Chuyên gia có thể thực hiện các xét nghiệm bổ sung thường xuyên theo khuyến nghị của họ, tùy thuộc vào tình trạng của bạn trong thời kỳ mang thai. Bạn nên đến gặp chuyên gia sinh sản ngay khi có kế hoạch thụ thai, vì chuyên gia sinh sản của bạn sẽ giúp bạn có hướng dẫn phù hợp để kiểm tra và xét nghiệm khả năng sinh sản.

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Mặc dù các bước lành mạnh này để kiểm soát bệnh tiểu đường của bạn có thể mới và có thể mất một thời gian để bạn làm quen, nhưng các nghiên cứu chứng minh rằng những người cố gắng cải thiện lối sống của họ có nhiều khả năng thành công hơn trong việc thụ thai.

Nếu bạn và đối tác của bạn thực hiện các biện pháp và cùng nhau khỏe mạnh, bạn sẽ nâng cao cơ hội mang thai và sinh con khỏe mạnh. Chuyên gia về khả năng sinh sản của bạn sẽ đồng hành cùng bạn và theo dõi thai kỳ của bạn trong suốt quá trình mang thai để xem xét các loại thuốc hiện tại của bạn thường xuyên và đảm bảo rằng chúng an toàn để dùng khi cố gắng mang thai, trong khi mang thai, cho đến khi bạn sinh con.

Theo NDTV