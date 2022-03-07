Thức ăn nhanh không xấu nếu bạn ăn đúng cách!

Khi ăn thức ăn nhanh, bạn hãy điều chỉnh số lượng và tần suất ăn, đồng thời thêm các món phụ có sử dụng rau củ cho thực đơn của mình.

Thức ăn nhanh (fast food) là thực phẩm, bữa ăn đơn giản được chế biến và phục vụ cho người ăn trong thời gian ngắn. Thức ăn nhanh ở Nhật Bản không chỉ có Hamburger mà còn có nhiều loại cơm khác nhau như cơm bò xào (Gyudon), cơm Tempura (Tendon), cơm nắm (Onigiri) và các loại mì ramen, udon. Lợi thế của thức ăn nhanh là có sẵn ở khắp mọi nơi, giá rẻ và lại dễ ăn, đôi khi được dùng như là bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ. Tuy nhiên, vì là thực phẩm dễ ăn nên nó cũng có thể gây béo phì.

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Nhân đây, khi đến tiệm bánh Hamburger bạn thường gọi món gì? Chẳng phải là các cửa hàng sẽ khuyến khích bạn chọn những set đồ ăn có giá hời hay sao? Nếu bạn chọn từ menu một set gồm các món hamburger, khoai tây chiên, đồ uống có ga thì trong một bữa ăn sẽ mất khoảng một nửa năng lượng (calo) cần thiết cho một ngày. Ngoài ra, thực phẩm này có lượng chất béo và muối cao sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể, thiếu vitamin, khoáng chất, chất xơ và làm mất cân bằng dinh dưỡng.

Vậy khi dùng thức ăn nhanh bạn cần lưu ý điều gì? Thông thường, bạn có thể chọn cỡ thức ăn nhanh chẳng hạn như cỡ S và cỡ M, vì vậy hãy nhớ chọn cỡ nhỏ hơn. Ngày nay, thức ăn nhanh đã đã có phẩn cải thiện hơn với các món ăn kèm như salad, súp miso và các loại súp khác cho phép thực khách ăn nhiều rau củ hơn đang ngày càng phổ biến. Rau chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và chất xơ nên có thể cân bằng dinh dưỡng. Đối với đồ uống, bạn cũng nên chọn trà hoặc nước ép rau củ thay nước uống có ga.

Bảng năng lượng calo các loại thức ăn. Ảnh: e-healthnet.mhlw.go.jp

Điều đó không có nghĩa là bạn không được ăn thức ăn nhanh. Điều quan trọng bạn cần biết là thức ăn nhanh chứa nhiều calo, chất béo và thường không cung cấp đủ rau củ cần thiết nhưng bạn có thể kết hợp các món ăn để bù đắp lại, đồng thời nên giảm lượng và tần suất ăn thức ăn nhanh lại.

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