Những phát hiện của nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí PLOS Medicine.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng việc sử dụng tất cả các biện pháp tránh thai nội tiết tố có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ ung thư vú. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng rủi ro tổng thể vẫn ở mức thấp, vì vậy không có gì phải lo lắng.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc sử dụng thuốc tránh thai kết hợp có chứa estrogen và progestin trước đây có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư vú, nhưng dữ liệu về tác dụng của thuốc tránh thai chỉ chứa progestogen vẫn còn hạn chế.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ ung thư vú tăng tương đối từ 20 đến 30% liên quan đến cả biện pháp tránh thai kết hợp và chỉ có progestogen cho bất kể phương thức sinh nở nào. Quan trọng hơn, họ phát hiện ra rằng tỷ lệ vượt quá rủi ro trong 15 năm đạt tối đa là 265 trường hợp trên 100.000 người dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc sử dụng các biện pháp tránh thai chỉ chứa progestin đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây và đến năm 2020, số lượng đơn thuốc tránh thai chỉ chứa progestin đường uống cũng như thuốc tránh thai kết hợp gia tăng ở Anh.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chăm sóc ban đầu của Vương quốc Anh, Liên kết dữ liệu nghiên cứu thực hành lâm sàng (CPRD), trên 9.498 phụ nữ dưới 50 tuổi được chẩn đoán ung thư vú xâm lấn trong giai đoạn 1996-2017, cũng như dữ liệu về 18.171 đối chứng phù hợp chặt chẽ.

Trung bình, 44% phụ nữ bị ung thư vú và 39% đối chứng phù hợp được kê đơn thuốc tránh thai nội tiết tố, với khoảng một nửa số đơn thuốc là các chế phẩm chỉ chứa progestogen.

Sau 5 năm sử dụng thuốc tránh thai kết hợp hoặc chỉ chứa progestogen, tỷ lệ mắc ung thư vú vượt quá 15 năm liên quan được ước tính là 8 trường hợp trên 100.000 người sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết tố ở độ tuổi 16-20 và 265 trường hợp trên 100.000 người sử dụng ở tuổi 35 -39 năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tỷ lệ mắc ung thư vú cũng tăng lên đáng kể, bất kể thuốc tránh thai được sử dụng là thuốc uống kết hợp (estrogen và progestogen), thuốc uống chỉ chứa progestogen, thuốc tiêm progestogen hay dụng cụ tử cung phóng thích progestogen.

Những kết quả này được kết hợp với những kết quả từ các nghiên cứu trước đây từ các quốc gia có thu nhập cao, bao gồm phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Chuyên gia Kirstin Pirie thuộc Đại học Oxford cho biết: "Những phát hiện này cho thấy rằng việc sử dụng tất cả các loại thuốc tránh thai chỉ chứa progestogen hiện tại hoặc gần đây có liên quan đến sự gia tăng nhẹ nguy cơ ung thư vú tương tự như việc sử dụng thuốc tránh thai kết hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Pirie cũng lưu ý: ''Nguy cơ tiềm ẩn của bệnh ung thư vú tăng lên khi tuổi cao, nguy cơ ung thư vú liên quan đến việc sử dụng một trong hai loại thuốc tránh thai sẽ hạn chế hơn ở những phụ nữ sử dụng nó khi còn trẻ, phụ nữ đã lớn tuổi hơn thì khả năng bị bệnh sẽ cao hơn.''

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết những rủi ro này phải được xem xét trong bối cảnh những lợi ích của thuốc tránh thai đã được thiết lập rõ ràng, phù hợp với thể trạng cũng như cách sử dụng biện pháp tránh thai ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.