Một nghiên cứu từ Trường Y Đại học Hanyang đã chỉ ra rằng bệnh tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ liệt mặt.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Jeong Jae-ho từ Khoa Tai mũi họng thuộc Trường Y Đại học Hanyang (Hàn Quốc) cho biết rằng họ đã quan sát được mối quan hệ giữa bệnh tiểu đường và chứng liệt mặt cấp tính thông qua phân tích dữ liệu về điều trị bệnh nhân của Tổ chức Bảo hiểm Y tế Quốc gia (2002-2019). Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Neuroepidemiology.

Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu đã phân tích tỷ lệ mắc chứng liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh (liệt mặt Bell) và hội chứng Ramsay Hunt, chia những người được nghiên cứu thành 92.868 người trong nhóm mắc bệnh tiểu đường và 371.392 người trong nhóm kiểm soát không mắc bệnh tiểu đường. Chứng liệt mặt Bell xảy ra không có nguyên nhân cụ thể, nhưng gần đây y học tiết lộ rằng nguyên nhân là do virus herpes simplex loại 1 xâm nhập vào dây thần kinh mặt điều khiển các cơ mặt. Hội chứng Ramsay Hunt là do virus varicella-zoster gây ra.

Ảnh minh họa: Internet Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ mắc liệt mặt Bell ở nhóm mắc bệnh tiểu đường là 31,4 trên 10.000 người, cao hơn 42% so với nhóm đối chứng không mắc bệnh tiểu đường (22,1). Tỷ lệ mắc hội chứng Ramsay Hunt cũng cao gấp 1,61 lần so với nhóm đối chứng là 4,6 trên 10.000 người ở nhóm tiểu đường là 2,9 trên 10.000 người. Nhóm nghiên cứu ước tính rằng bệnh tiểu đường có thể có tác động tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của cơ thể, có khả năng làm tăng nguy cơ nhiễm virus, làm phát triển chứng liệt mặt cấp tính. Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu cho biết: “Vì liệt mặt cấp tính có thể gây ra các vấn đề về chức năng và thẩm mỹ, đồng thời có tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của một cá nhân, những kết quả này cho thấy cần phải tập trung không chỉ vào việc điều trị mà còn vào việc ngăn ngừa các bệnh trước đó như như bệnh tiểu đường".

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