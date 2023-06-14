Nếu xuất hiện những dấu hiệu này khi ăn tôm, chắc chắn bạn đã bị dị ứng

Hệ thống miễn dịch của cơ thể chính là một hàng rào tự nhiên để bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân có hại trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hệ thống này bị “nhầm lẫn” khi nhận diện các tác nhân bình thường trở thành có hại.

Dị ứng tôm (Shrimp allergy) là một loại dị ứng thực phẩm phổ biến thường xảy ra ở người lớn. Các nghiên cứu cho thấy rằng dị ứng tôm chỉ tác động đến ~ 1% trẻ nhỏ so với các loại thực phẩm khác như dị ứng đậu phộng, trứng và sữa (tác động đến ~ 7% trẻ nhỏ).

Khoảng 60% các trường hợp dị ứng tôm được ghi nhận có liên quan đến một loại protein trong tôm, được gọi là tropomyosin. Protein này còn được tìm thấy trong nhiều loại động vật giáp xác khác như cua, ghẹ, … Chính vì vậy, một người được ghi nhận có dị ứng với tôm thường cũng có khả năng cao sẽ xảy ra phản ứng dị ứng với những động vật khác thuộc họ giáp xác.

Dị ứng tôm chính là một trường hợp “nhầm lẫn” như vậy. Hệ thống miễn dịch của cơ thể đã lầm tưởng các protein là các nguyên nhân có thể gây hại, vì vậy phản ứng để bảo vệ cơ thể bạn.

Dị ứng tôm thường xảy ra khi một người ăn tôm sống hoặc tôm đã nấu chín. Với những trường hợp nhạy cảm, tiếp xúc với tôm qua da hoặc hít phải hơi nước khi chế biến tôm cũng có thể dị ứng, mặc dù các trường hợp này là khá hiếm gặp.

Nhiều trường hợp khi ăn tôm, hệ thống miễn dịch của cơ thể đã lầm tưởng các protein là các nguyên nhân có thể gây hại, vì vậy phản ứng để bảo vệ cơ thể bạn - Ảnh minh họa

Dấu hiệu của dị ứng tôm:

Dị ứng xuất hiện ở hệ thống hô hấp

Triệu chứng dị ứng hệ thống hô hấp nhiều người thường gặp đó chính là ho, hắt xì, chảy nước mắt, sổ nước mũi, ngứa rát cổ họng dù không bị vi khuẩn, vi rút, nấm tấn công sau khi ăn tôm.

Xét về triệu chứng, dị ứng tôm ở hệ thống hô hấp hơi giống viêm mũi dị ứng, dị ứng thời tiết. Nếu chỉ gặp những hiện tượng này sau khi ăn tôm tức là cơ thể đang dị ứng mức độ nhẹ và người bị dị ứng vẫn có thể sinh hoạt bình thường và có thể tự khỏi trong một vài tiếng đến 3 ngày.

Song nếu các hiện tượng này chưa dứt hẳn sau 3 ngày hoặc xuất hiện thêm triệu chứng phù nề đường thở, sưng lưỡi, sưng họng… thì dị ứng tôm đã bước sang giai đoạn sốc phản vệ.

Dị ứng xuất hiện ở da

Nổi mề đay theo mảng, nổi mề đay dạng từng nhóm cục, mẩn ngứa trên da, thậm chí là trong vòm miệng hoặc sưng các bộ phận như mí mắt, miệng, cổ họng, cuống họng, lưỡi, mặt chính là những biểu hiện dị ứng trên biểu bì da sau khi ăn tôm.

Tương tự như dị ứng tại đường hô hấp, những triệu chứng này có thể nổi và tự lặn nhanh chóng khi cơ thể hoàn tất quá trình xử lý, đào thải dị nguyên. Và càng gãi thì các dấu hiệu dị ứng tôm trên da càng lan rộng, khó chịu hơn.

Ngộ độc đường tiêu hóa

Dị ứng thực phẩm hay dị ứng tôm khá tương đồng với ngộ độc thực phẩm theo đường tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng nhẹ, âm ỉ có thể gây khiến cơ thể xuất hiện trung tiện nhiều lần hoặc đau bụng từng cơn dữ dội, đầy bụng, tiêu chảy.

Tuy nhiên ngộ độc thực phẩm thường xuất hiện ở nhiều người trong cùng một bữa ăn trong khi đó dị ứng tôm hay dị ứng bất cứ loại thực phẩm nào thì thường chỉ xuất hiện 1 người (trừ trường hợp nhiều người cùng bị dị ứng tôm nhưng cùng ăn một món chế biến chứa tôm nhưng không nhận ra).

Cách làm giảm triệu chứng dị ứng:

Khi thấy các biểu hiện của dị ứng hải sản nói chung, cách tốt nhất là loại trừ thức ăn gây dị ứng ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt bằng cách kích thích gây nôn. Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu nguy kịch bạn nên đưa ngay người bệnh đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Dị ứng còn xảy ra đối với nhiều loại hải sản khác - Ảnh minh họa

Với các trường hợp nhẹ với sự xuất hiện của các nốt mề đay, mẩn ngứa thì bạn có thể giảm những triệu trứng dị ứng với các nguyên liệu:

► Mật ong: nó được coi như một chất kháng sinh đê đối phó với dị ứng hải sản, đặc tính khử trùng của mật ong giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại, làm giảm bớt tình trạng mẩn ngứa. Khi cơ thể xuất hiện mẩn ngứa, nóng râm ra sau khi ăn hải sản, bạn hãy uống 1 ly nước ấm pha mật ong.

Các khoáng chất như sắt, canxi, kali và magiê, đường dễ tiêu hóa và bao gồm rất nhiều chất dinh dưỡng phong phú khác trong mật ong còn giúp tăng cường sức khỏe cho chúng ta.

Mật ong ong có đặc tính khử trùng và tiêu diệt các vi khuẩn có hại và giảm bớt hiện tượng mẩn ngứa.

► Nước ép rau quả: Các loại nước ép rau quả có khả năng làm giảm sưng lưỡi, thanh lọc cơ thể, bổ sung dinh dưỡng và sức đề kháng để chống lại dị ứng, tăng cường hệ miễn dịch của bạn.

► Nước chanh tươi: đây là loại thực phẩm rất hữu ích cho tất cả các loại dị ứng, đặc biệt là trị dị ứng tôm cực hiệu quả. Axit ascorbic được tìm thấy trong chanh giúp thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và là chất dinh dưỡng cần thiết trong việc duy trì các mô liên kết, phục hồi các tổn thương trên cơ thể.