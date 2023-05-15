Ngày 14/5, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận bé trai 8 tuổi trong trạng thái phát sẩn ban, loét rộp miệng, sưng môi, hốc mũi, cơ quan sinh dục...

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 14/5, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM) tiếp nhận và điều trị bé T.N.S (8 tuổi, ngụ Kiên Giang) bị dị ứng nặng hiếm gặp và nguy hiểm. Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong trạng thái loét sưng nề tiến triển các lỗ tự nhiên cơ thể như môi, mũi, hốc tai, vùng kín, hõm nách, bẹn,... Do đó, bé thở mệt và nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết toàn thân. Tại đây, các bác sĩ đã hỗ trợ thở máy, kháng sinh, Immunoglobulin tiêm truyền và chăm sóc da, niêm, mắt, bộ phận sinh dục với chế độ vô trùng tuyệt đối.

Bé T. dần hồi phục sau thời gian điều trị - Ảnh: Báo Thanh niên Kịp thời hội chẩn từ ê-kíp Mắt, Niệu dục, Da liễu, Chỉnh hình, Phục hồi chức năng, các y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã từng bước khống chế nhiễm trùng cho bệnh nhi. Giờ đây, sau 20 ngày, bé đã lên da non, cải thiện dần 5 giác quan, mũi bớt rỉ dịch và đã tự ăn được. Hiện tại, bé đã có thể tự do thở khí trời, mũi đã bớt rỉ dịch và có thể tự múc cháo ăn.

Gia đình bệnh nhân cho biêt, sau khi ăn cua biển hai ngày, thì bé trai phát sẩn ban khắp người và mắt kết mạc đỏ, môi hơi sưng, uống các kháng dị ứng tại địa phương không đỡ, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Ngay hôm sau, môi và niêm mạc miệng của bé bắt đầu loét rộp lên khắp miệng. Ngày tiếp theo, hốc mũi, cơ quan sinh dục bé bắt đầu loét. Bác sĩ kết luận bé bị hội chứng Steven Johnson, chuyển thẳng bé lên Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Hội chứng Stevens-Johnson là tình trạng phản ứng quá mẫn trên da mức độ nặng với biểu hiện đặc trưng là những nốt lở loét ở các lỗ tự nhiên của cơ thể như mắt, mũi, miệng, họng, đường tiểu… Sau 20 ngày điều tri - Ảnh: Zingnews Theo nguồn tin từ Zingnews, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hội chứng Steven Johnson hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm. Hội chứng Steven Johnson rất hiếm gặp, tỷ lệ 2/1.000.000 người nhưng tới 5-30% ca tử vong tùy mức độ tổn thương. Biểu hiện đặc trưng của bệnh là lở loét ở các lỗ tự nhiên của cơ thể như mắt, mũi, miệng, họng, đường tiểu… Nữ giới có thể loét âm hộ, chảy máu. Với nam giới, ngoài những vị trí thông thường, người bệnh còn có thể bị loét ở vị trí đường tiểu, gây rát, buốt khi đi tiểu. Những trường hợp nặng có thể ảnh hưởng tới hô hấp, thần kinh.

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