Sáng 20/4, Bệnh viện Tai Mũi Họng (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa điều trị thành công bé trai 12 tuổi, người dân tộc Ê Đê sống chung với chiếc mũi chảy máu liên tục không rõ nguyên nhân

Theo thông tin từ Một thế giới, ngày 20/4, BSCK2 Nguyễn Minh Hảo Hớn - Trưởng khoa Mũi xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết các bác sĩ ở đây vừa phẫu thuật thành công một khối u sợi mạch vòm mũi họng hiếm gặp ở bé trai 12 tuổi, người dân tộc Ê Đê. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy khối u sợi mạch vòm mũi họng cho bệnh nhân Y.L.N. (12 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: Một thế giới Thông tin ban đầu, bé Y.L.N. (12 tuổi, ngụ Đắk Lắk) được phát hiện chảy máu mũi liên tục, hay tái phát và nghẹt mũi kéo dài. Anh Y Tham KSor (34 tuổi, ba bé N.) chia sẻ tình trạng này xuất hiện từ cuối năm 2022 nhưng gia đình nghĩ là chảy máu cam thông thường. Thường hay mua thuốc cho bé uống mỗi khi bị chảy máu, ngày càng nhận thấy thể trạng yếu ớt và gầy gò.

Sau đó, gia đình quyết định đưa bé N. đến khám tại bệnh viện địa phương. Người cha bất ngờ khi được bác sĩ thông báo bé bị bệnh rất nặng, có khối u ở mũi nên phải chuyển vào TP.HCM gấp. Ngay tiếp nhận, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, các bác sĩ chẩn đoán trẻ có u sợi mạch vòm lớn đang chảy máu nên chỉ định nhập viện, chụp CT Scan và xét nghiệm máu để kiểm tra tổng trạng cần phẫu thuật gấp.

Trong vòng 2 giờ, bác sĩ đã mở xoang bướm, bóc tách được toàn bộ khối u ở vùng vòm và xoang bướm. Sau phẫu thuật, bé trai ổn định sức khỏe, không chảy mũi. Khối u sợi vòm mũi của bé N. sau khi được bác sĩ bóc tách thành công - Ảnh; Zing news Theo nguồn tin từ Zing news, các bác sĩ cho biết, đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mắc khối u sợi vòm họng mà bệnh viện tiếp nhận. U sợi mạch vòm mũi họng là khối u lành tính, xuất phát từ vòm mũi họng và xâm lấn vào các cấu trúc lân cận như ổ mắt, hố chân bướm khẩu cái, hố dưới thái dương, nội sọ… Thường xảy ra ở nam giới, tuổi 15-25. Triệu chứng thường gặp: Chảy máu mũi, nghẹt mũi, ù tai một bên tăng dần và đau đầu. Bác sĩ khuyến cáo các cơ sở y tế địa phương, nếu phát hiện khối u có đặc điểm bất thường ở vùng vòm mũi, không nên sinh thiết vì nguy cơ chảy máu rất cao. Giải pháp là chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa tai mũi họng để được can thiệp phù hợp. Được biết, chi phí cuộc mổ của bé N. được bảo hiểm y tế chi trả 20 triệu đồng, gia đình thanh toán 5 triệu đồng còn lại. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh viện xem xét hỗ trợ phần chi phí còn lại cho bệnh nhi.

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