Thử cảm giác lạ, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp

Tin y tế 20/04/2023 15:25

Chiều 19/4, Bệnh viện Việt Đức cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công nam thanh niên 32 tuổi

Theo thông tin từ báo Dân Việt, bác sĩ Phạm Hiếu Tâm, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, nam thanh niên có tiền sử dụng ma túy đá nhiều lần. Trước khi nhập viện, thanh niên tự nhét cái cốc đánh răng vào hậu môn. 

Thử cảm giác lạ, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp - Ảnh 1
Bác sĩ Phạm Hiếu Tâm, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức đang thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật lấy dị vật kẹt sâu trong trực tràng - Ảnh: Báo Dân Việt

Bệnh nhân cho biết, sau khi dùng ma túy đá, đã tự nhét dị vật là một cái cốc đánh răng vào hậu môn. Do không tự lấy được dị vật nên người này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, rồi Bệnh viện Việt Đức.

Bệnh viện tiếp nhận trong tình trạng tỉnh, mạch, huyết áp ổn định, không sốt, không nôn, bụng chướng. Phim chụp X-quang phát hiện dị vật có đường kính 7cm, dài 12cm nằm kẹt rất sâu trong trực tràng và kẹt chặt vào khung chậu, không thể lấy được qua đường hậu môn.

Sau đó, các bác sĩ quyết định mổ mở để mở trực tràng lấy dị vật, đưa đại tràng sigma ra ngoài làm hậu môn nhân tạo. Hơn 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, bụng mềm, được chuyển về khoa theo dõi. Sau mổ 1 ngày bệnh nhân ăn uống được, hậu môn nhân tạo thông, bệnh nhân được chuyển về bệnh viện tỉnh tiếp tục điều trị.

Theo nguồn tin từ VTC News, các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý nhét các đồ vật vào hậu môn để thử cảm giác lạ vì có thể dẫn tới nhiễm trùng, chảy máu, thậm chí thủng trực tràng rất nguy hiểm.

Thử cảm giác lạ, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp - Ảnh 2
 Bác sĩ quyết định mổ mở để mở trực tràng lấy dị vật - Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh không nên tự ý lấy dị vật ra, khiến dị vật tụt sâu vào trực tràng gây ra những tổn thương lớn bên trong lòng ruột. Người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được điều trị và xử lý kịp thời. 

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