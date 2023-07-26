Đây là căn bệnh ung thư rất phổ biến trên thế giới, gây tỉ lệ tử vong cao chỉ sau ung thư dạ dày, phổi và gan. Tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng là loại ung thư đứng hàng thứ 5 trong các ung thư đường tiêu hóa và ngày càng tăng do thay đổi thói quen ăn uống.

Dẫn tin từ VTC News, theo các bác sĩ chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt Hà Nội cho biết, ung thư ruột già (hay còn gọi là ung thư trực tràng) là bệnh khởi phát từ lớp mô lót mặt trong của ruột dạng polyp (chồi thịt có cuống), lớn dần sẽ nhô ra trong lòng ruột. Khi phân đi qua cọ vào khối bướu và gây chảy máu, tới một điểm nhất định thì bít lòng ruột gây tắc.

Trong đó, những người bị viêm loét đại tràng và những người thường xuyên ăn nhiều chất béo, ít chất xơ là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già cao nhất. Những người có tiền sử gia đình bị ung thư đại trực tràng cũng có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2-3 lần người bình thường.

Đi ngoài ra máu là điều đáng sợ nhất nếu phát hiện ra, nhiều người chỉ đơn giản nghĩ rằng đi ngoài ra máu là bệnh trĩ và coi đó là bệnh trĩ, thậm chí bỏ qua và để cho nó phát triển, đến khi phát hiện ra ung thư đại trực tràng thì mới hối hận.

Ung thư đại trực tràng bị chẩn đoán nhầm là trĩ, nghe có vẻ ngây thơ nhưng lại là một thực tế rất đau lòng.

Đừng tin vào trực giác của mình, bản thân cũng đừng là bác sĩ, ung thư đại trực tràng và bệnh trĩ đôi khi rất khó phân biệt, nhiều người luôn rất tự tin, cho rằng mình bị bệnh trĩ, không thể mắc ung thư đại trực tràng.

Hình dạng của phân bất thường

Sự phát triển của ung thư đại trực tràng trong lòng ruột thường là sự phát triển hình tròn, vì vậy khi ung thư đại trực tràng xuất hiện, lòng ruột sẽ tự nhiên bị hẹp lại, sau khi thu hẹp thì phân sẽ tự nhiên bị ép lại với nhau khi đi qua tổn thương.

Tuy nhiên, chính những triệu chứng như vậy lại dễ bị bỏ qua nhất, vì phân loãng không bắt mắt bằng phân có máu, và nhiều người hoàn toàn không coi phân loãng là bệnh.

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Phân trở nên loãng hơn

Nhiều người phải đi đại tiện nhiều lần trong ngày và mỗi lần như nước loãng, không thành hình nên chúng ta nên cảnh giác với những dấu hiệu phân bất thường.

Trong y học, chúng ta gọi loại tình trạng này là tiêu chảy, thông thường ăn phải thức ăn không sạch sẽ sẽ bị tiêu chảy, vài ngày sau sẽ khỏi ngay, nhưng nếu tiêu chảy kéo dài sẽ không tốt, lúc này chúng ta nên cảnh giác xem đó có phải là ung thư ruột hay không.

Thói quen đại tiện có bất thường

Thói quen đại tiện của người bình thường rất đều đặn, ví dụ như hầu hết mọi người đều đi đại tiện một lần vào buổi sáng hoặc sau khi ăn sáng, nếu thói quen đại tiện đột nhiên bị rối loạn, có khi vài lần trong ngày, có khi vài ngày một lần, lúc này bạn nên cảnh giác với bệnh ung thư trực tràng.