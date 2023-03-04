Né tránh 'sát thủ sức khỏe' bằng 6 lưu ý đặc biệt từ giới y khoa để không 'đụng mặt' ung thư

Sức khỏe 04/03/2023 08:12

Với lối sống vội vã hiện đại, không ít khả năng ung thư dễ dàng tấn công cơ thể, để ngăn ngừa điều này thì bạn nên để tâm hơn đến cách ăn uống của mình.

Chúng ta chính là những gì chúng ta ăn. Những từ này chắc chắn xác định cơ chế y tế hiện tại.

Né tránh 'sát thủ sức khỏe' bằng 6 lưu ý đặc biệt từ giới y khoa để không 'đụng mặt' ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy ví dụ ở Ấn Độ. Theo một báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào năm 2020, cứ 10 người Ấn Độ thì có 1 người sẽ mắc bệnh ung thư trong đời và cứ 15 người thì có 1 người chết vì căn bệnh này. Ngoài ra, dữ liệu đăng ký ung thư nói rằng sẽ có khoảng 800.000 trường hợp ung thư mới ở Ấn Độ hàng năm và có khả năng gấp 3 lần tải trọng này, tức là khoảng 240.000 trường hợp. Hãy ghi nhớ tất cả những điều này và thực hiện vài thay đổi trong chế độ ăn uống có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư. 

Ăn nhẹ hơn với ít calo hơn

Để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, bạn nên hạn chế hấp thụ carbs và ngừng ăn đường tinh luyện và thực phẩm ngọt. Mặc dù Đường không phải là chất gây ung thư, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt là đường bổ sung trong thực phẩm và đồ uống đã qua chế biến và đóng gói có thể góp phần gây béo phì, một yếu tố nguy cơ quan trọng gây ung thư.

Né tránh 'sát thủ sức khỏe' bằng 6 lưu ý đặc biệt từ giới y khoa để không 'đụng mặt' ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lượng calo dư thừa chúng ta nhận được từ carbs cũng có thể nuôi tế bào ung thư và có thể dẫn đến các biến chứng khác.

Hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Có bằng chứng cho thấy thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết. Tiêu thụ quá nhiều thịt chế biến sẵn và thịt đỏ có thể làm tăng 20% ​​nguy cơ ung thư ruột. WHO cũng công nhận thịt chế biến là chất gây ung thư số một.

Né tránh 'sát thủ sức khỏe' bằng 6 lưu ý đặc biệt từ giới y khoa để không 'đụng mặt' ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nấu thịt ở nhiệt độ rất cao cũng có thể tạo ra nhiều hóa chất gây ung thư. Thực phẩm động vật được coi là thực phẩm tạo axit, khi dùng cùng với ít rau và nhiều muối có thể dẫn đến tình trạng nhiễm toan chuyển hóa cận lâm sàng hoặc ở mức độ thấp, điều này có thể dẫn đến ung thư. 

Ăn nhiều loại thực phẩm lành mạnh

Một chế độ ăn giàu ngũ cốc lành mạnh, các loại hạt, rau, đậu lăng, đậu và trái cây rất được khuyến khích để chống lại nguy cơ phát triển ung thư trong cơ thể chúng ta.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn chế độ ăn Địa Trung Hải có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn. Chế độ ăn kiêng này chủ yếu bao gồm thực phẩm có nguồn gốc thực vật, các loại hạt, dầu ô liu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Họ cũng thích cá thay vì thịt. 

Tránh rượu

Né tránh 'sát thủ sức khỏe' bằng 6 lưu ý đặc biệt từ giới y khoa để không 'đụng mặt' ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Uống rượu đã cho thấy sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư bao gồm hệ tiêu hóa, ruột kết, gan và ung thư vú. Có nhiều bằng chứng cho thấy rượu chắc chắn là một yếu tố rủi ro có thể ngăn ngừa được đối với sự phát triển của nhiều loại ung thư khác nhau. 

Nạp chất chống oxy hóa tự nhiên

Ăn theo màu cầu vồng giúp chúng ta có đủ chất chống oxy hóa từ chế độ ăn uống. Tổn thương oxy hóa xảy ra trong cơ thể chúng ta có thể bắt đầu một số bệnh ung thư. Sắc tố mang lại màu sắc đặc biệt cho trái cây và rau quả có đặc tính chống ung thư.

Khi bạn ăn trái cây và rau nhiều màu, bạn sẽ nhận được nhiều chất chống oxy hóa từ thực phẩm. Ít nhất hãy ăn 3-4 loại trái cây và rau củ khác nhau. 

Thêm chất xơ trong chế độ ăn uống

Né tránh 'sát thủ sức khỏe' bằng 6 lưu ý đặc biệt từ giới y khoa để không 'đụng mặt' ung thư - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của chất xơ trong thực phẩm của bạn là không thể thiếu. Trong khi chất xơ không hòa tan giúp bổ sung thức ăn thô vào thức ăn, thì chất xơ hòa tan giúp nuôi các vi khuẩn thân thiện trong ruột kết của chúng ta để sản xuất các axit béo chuỗi ngắn và do đó làm giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột kết. Cũng nên tiêu thụ các loại thực phẩm như hạt chia, hạt lanh và bột không chứa tinh bột. 

Theo Times of India

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