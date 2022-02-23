Muốn thoát khỏi tình trạng trào ngược dạ dày vĩnh viễn? Những lời khuyên này từ chuyên gia y tế chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn!

Sức khỏe 23/02/2022 14:15

Tính axit có xu hướng xảy ra khi các tuyến dạ dày sản xuất ra một lượng lớn axit, nhiều hơn lượng cần thiết cho quá trình tiêu hóa của một người.

Muốn thoát khỏi tình trạng trào ngược dạ dày vĩnh viễn? Những lời khuyên này từ chuyên gia y tế chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn có thường xuyên cảm thấy đau và nóng rát ở ngực hoặc cổ họng không? Nếu có, bạn có thể đang bị trào ngược axit dạ dày. 

Trên thực tế, bệnh trào ngược dạ dày ruột (GERD) là một trong những vấn đề phổ biến nhất liên quan đến hệ tiêu hóa. Trào ngược axit là do axit dạ dày trào ngược lên thực quản của bạn. Nói cách đơn giản hơn, tính axit có xu hướng xảy ra khi các tuyến dạ dày sản xuất ra một lượng lớn axit, nhiều hơn mức cần thiết cho quá trình tiêu hóa của một người. 

Trào ngược axit xảy ra khi cơ vòng thực quản dưới (LES) không hoạt động như mong muốn. Tiến sĩ Prateek Sharma trong một cuộc thảo luận đã chia sẻ với tờ Times of India rằng bệnh trào ngược axit dạ dày (GERD) không còn là căn bệnh của phương Tây. Theo các nghiên cứu, 20-30% người Ấn Độ mắc các triệu chứng GERD. Mọi người thường có xu hướng tự kê đơn thuốc khi bị ợ chua. Tiến sĩ Sharma nói rằng thỉnh thoảng mắc bệnh cũng không sao nhưng nếu tình trạng này dai dẳng thì tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.  

Các triệu chứng của ợ chua là đau ngực, nóng rát ở cổ họng và khó nuốt. Các triệu chứng của axit là ợ hơi, hôi miệng, khó tiêu, táo bón, có vị chua trong miệng, nôn mửa, kích thích, khó nuốt, buồn nôn, cảm giác nóng rát ở bụng, cổ họng và tim. 

Nguyên nhân của trào ngược axit dạ dày

Muốn thoát khỏi tình trạng trào ngược dạ dày vĩnh viễn? Những lời khuyên này từ chuyên gia y tế chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn! - Ảnh 2

Theo bác sĩ Roy Patankar, chuyên gia tiêu hóa hàng đầu & Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Zen, Chembur, ăn một bữa quá nhiều hoặc ăn quá gần giờ đi ngủ dễ mắc bệnh này hơn. Những người béo phì hoặc đang mang thai chọn thực phẩm như sô cô la, cay, cam quýt và những thực phẩm có tính axit, ăn chế độ ăn ít chất xơ, rượu bia, đồ ăn nhanh, nhiều caffein, đồ uống có ga và dùng một số loại thuốc có thể dẫn đến trào ngược axit.

Muốn thoát khỏi tình trạng trào ngược dạ dày vĩnh viễn? Những lời khuyên này từ chuyên gia y tế chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Roy cho biết thêm, "căng thẳng, ngủ không đủ giấc, tác dụng phụ của một số loại thuốc, do các loại thuốc hiện có và thói quen ăn uống sai lầm có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit. Hơn nữa, nó có thể cản trở các hoạt động hàng ngày và đánh cắp sự yên tâm của bạn".

Trào ngược axit được nhận thấy ở những người thừa cân, béo phì, người cao tuổi, bị rối loạn ăn uống như chán ăn và ăn vô độ, hoặc hút thuốc thì bạn cũng bị nhiễm axit.

 

Đàn ông và phụ nữ bị trào ngược axit có khác nhau không?

Muốn thoát khỏi tình trạng trào ngược dạ dày vĩnh viễn? Những lời khuyên này từ chuyên gia y tế chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai thường bị trào ngược axit. Phụ nữ mang thai thường có nguy cơ bị nhiễm axit. Trong khi trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng ăn nhiều thức ăn chiên, chế biến, mặn và nhiều dầu mỡ, ngủ ngay sau khi ăn hoặc không nhai kỹ thức ăn. Do đó, đây là một số yếu tố mà phụ nữ và trẻ em có thể gặp phải các vấn đề về tính axit nhiều hơn so với nam giới.

Bệnh trào ngược axit có thể được điều trị bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và lối sống không?

 

Muốn thoát khỏi tình trạng trào ngược dạ dày vĩnh viễn? Những lời khuyên này từ chuyên gia y tế chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn! - Ảnh 5
Luyện tập thể dục để tăng cường sức khỏe và phòng tránh trào ngược axit dạ dày
Muốn thoát khỏi tình trạng trào ngược dạ dày vĩnh viễn? Những lời khuyên này từ chuyên gia y tế chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn! - Ảnh 6
Hạn chế uống bia, rượu để giảm tình trạng trào ngược dạ dày

Tiến sĩ Roy gợi ý: "Ăn chậm và nhai kỹ thức ăn của bạn, cố gắng ngủ sau 3-4 giờ sau khi ăn thức ăn, kê cao đầu bằng một chiếc gối khi ngủ, tránh dùng thuốc giảm đau, tránh hút thuốc, uống rượu và cắt giảm số kg dư thừa trong cơ thể là điều tốt. Hơn nữa, hãy tập thể dục hàng ngày bằng cách thực hiện các hoạt động mà bạn thích. Có thể tập yoga, bơi lội, đạp xe, tập gym, thể dục nhịp điệu, tập tạ, Parkour, Pilates, chạy hoặc đi bộ. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm trái cây tươi, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nên chọn chế độ ăn kiêng ít carb".

Những điều cần tránh để ngăn chặn trào ngược axit là gì?

Muốn thoát khỏi tình trạng trào ngược dạ dày vĩnh viễn? Những lời khuyên này từ chuyên gia y tế chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn! - Ảnh 7
Hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn, chiên rán

"Đừng ngủ ngay sau khi ăn. Tránh bỏ qua thuốc điều trị của bạn, cố gắng loại trừ bạc hà, chất béo, đồ cay, đồ chế biến sẵn , đồ ăn vặt, nước cam quýt và đồ uống có ga khỏi chế độ ăn uống. Tránh ăn uống vô độ. Nói KHÔNG với các loại thực phẩm như cà chua, hành tây, trà, cà phê" Tiến sĩ Roy kết luận.

Theo India.com

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