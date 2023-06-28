Tuy nhiên, trong niềm vui và sự phấn khởi của việc đi tắm biển, không thể phớt lờ những rủi ro tiềm ẩn. Để đảm bảo một kỳ nghỉ an lành và tránh những tai nạn đáng tiếc, có 5 lưu ý quan trọng mà mỗi gia đình cần nhớ kỹ.

Mùa hè đã đến, và với nó là sự hân hoan của hàng triệu gia đình trên khắp đất nước đổ ra biển để thư giãn và tận hưởng những ngày nghỉ đáng nhớ. Tận hưởng kỳ nghỉ trên biển xanh, cát trắng nắng vàng là trải nghiệm thú vị những ngày hè nóng nực.

Hầu hết các bãi tắm trên biển đều có nhân viên cứu hộ để kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên bạn vẫn cần lựa chọn bãi biển để tắm một cách kỹ càng. Bạn nên lựa chọn những bãi biển có biển báo an toàn, tránh xa bãi biển có biển báo nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên chọn một bãi biển có nhiều người. Nếu đông người, việc tắm biển sẽ rất chen chúc. Tuy nhiên nếu bãi biển ít người, có thể sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi xảy ra sự cố. Vậy nên, bạn có thể lựa chọn một bãi biển đông nhưng được lựa chọn bãi biển vắng vẻ.

Khởi động trước khi xuống biển

Môi trường trên cạn và môi trường dưới nước khác nhau, chính vì vậy bạn cần phải có thời gian thích nghi. Trước khi xuống biển, cần khởi động chân tay, làm một vài động tác thể dục hoặc chạy bộ một quãng để tránh chuột rút trước khi ngâm mình vào dòng nước. Tuy nhiên bạn cũng không nên vận động quá sức và cần xuống nước một cách từ từ, đừng vội lao mình xuống nước.

Không uống rượu bia khi bơi lội

Nhiều trường hợp thương tích và đuối nước liên quan đến việc uống rượu bia. Ngay cả một lượng rượu nhỏ cũng có thể làm giảm khả năng phán đoán, cân bằng và phối hợp của bạn. Nồng độ cồn trong cơ thể bạn có thể tăng cao hơn nếu bạn uống ít nước và phơi mình dưới nắng.

Rượu cũng làm giảm khả năng giữ ấm của cơ thể, vì vậy nếu bạn rơi xuống vùng nước lạnh sẽ khó duy trì sức lực đủ lâu để bơi đến nơi an toàn hoặc chờ được cứu. Một điều cần nhớ là các loại bảo hiểm du lịch thường không chi trả cho các thương tích phát sinh do nồng độ cồn trong cơ thể vượt giới hạn cho phép.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh đến gần những dòng chảy xa bờ

Dòng chảy ca bờ là một dòng nước mạnh chảy từ bờ biển ra xa đại dương. Nếu bạn vô tình lọt vào dòng chảy này sẽ bị cuốn theo. Đặc biệt nếu không biết bơi, bạn sẽ rất dễ bị chết đuối. Vậy nên bạn nên tránh những nơi bình thường rất phẳng lặng, ít hoặc không có sóng, nước biển đậm màu hơn các khu vực xung quanh và nếu quan sát kỹ sẽ có thể nhận thấy các mảnh vỡ, vỏ sò, bọt nước,…nổi trên mặt biển bị cuốn ra xa bờ. Những khu vực này thường xuất hiện dòng chảy xa bờ.

Không nên để bụng đói hoặc no khi xuống nước

Khi đi tắm biển, bạn không nên để bụng quá đói hoặc quá no khi xuống nước. Tốt nhất nên ăn lót dạ một chút và mang theo bánh ngọt, trái cây, đồ hộp bởi sau khi bơi sẽ khiến bạn tiêu hao nhiều năng lượng.