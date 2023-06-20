Nếu đau họng do vi khuẩn, thường do nhóm Streptococcus, ít phổ biến hơn nhưng mức độ nặng nề hơn. Những người bị đau họng do tác nhân vi khuẩn thường cần được điều trị bằng kháng sinh để ngăn ngừa các biến chứng. Trường hợp viêm họng do nhiều tác nhân gây bệnh phối hợp hiếm gặp hơn và cần phối hợp nhiều biện pháp điều trị khác nhau.

Đau họng là cảm giác đau, ngứa hoặc khó chịu ở vùng họng, tăng lên khi nuốt. Nguyên nhân phổ biến nhất gây đau họng là nhiễm virus như khi bị cúm. Đau họng do virus thường tự khỏi trong vòng vài ngày.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng , có những thực phẩm giúp giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ phục hồi sức khỏe , trong khi có những thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ tái phát và làm chậm quá trình hồi phục. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thực phẩm cần có trong chế độ ăn uống của người bị viêm họng, cũng như những thực phẩm nên tránh để giúp bạn mau khỏi bệnh và không bị tái phát.

Mật ong

Đây là 2 thực phẩm bạn nên ăn khi bị viêm họng để nhanh khỏi bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Một hoặc hai thìa mật ong với một cốc nước ấm hoặc trà là một phương pháp chữa đau họng hiệu quả. Mật ong có chứa nhiều đặc tính chữa bệnh và chống viêm, kháng khuẩn và kháng virus, đồng thời chứa chất chống oxy hóa.

Nghiên cứu đã được chứng minh rằng chất lỏng sền sệt, ngọt ngào này có thể giúp tình trạng viêm họng thuyên giảm. Đặc tính của nó cũng làm cho nó trở thành một loại thuốc giảm ho hiệu quả.

Món ăn trơn, mát

Viêm họng có đặc tính là nóng rát, lại có thêm triệu chứng đau khi nuốt, nói. Vì thế, những món làm dịu cơn đau rát rất hữu ích như những món canh trơn mát là thích hợp.

Ích lợi của những món canh này làm bạn dịu cơn rát sâu trong cổ họng, dễ ăn, dễ nuốt, không làm bạn khó chịu khi ăn hoặc khi nhai, không làm tổn thương cơ học bề mặt... giúp họng bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Món trơn mát thường là canh mùng tơi, rau đay, rau sâm, rau lang, bầu, bí, mướp...

Thực phẩm nên tránh

Thực phẩm khô, cứng

Triệu chứng điển hình ở người bị viêm họng là vòm họng sưng, tấy đỏ và đau rát khi nuốt, chính vì vậy, người bệnh không nên ăn các thực phẩm khô cứng, giòn để tránh sự va chạm của thức ăn lên vùng tổn thương. Sự cọ xát của các loại đồ ăn cứng còn là nguyên nhân làm trầm trọng các vết sưng tấy, khiến tình trạng viêm họng lâu lành.

Ngoài ra, việc thường xuyên sử dụng các thực phẩm khô cứng và khó nuốt còn khiến cho niêm mạc họng bị chảy máu, ứ đờm và làm tình trạng khàn tiếng kéo dài.

Người bệnh nên tránh các món ăn như bánh mì giòn, bánh quy cứng, ngô, khoai chiên…

Khi bị viêm họng, cổ họng đang bị tổn thương nặng nề và nhạy cảm. Người bệnh nên chọn các đồ ăn mềm, dễ nuốt, dễ tiêu hóa như cháo, súp… giúp hạn chế tình trạng kích ứng cổ họng. Thức ăn và đồ uống ấm cũng có thể giúp cổ họng dễ chịu hơn.

Đồ lạnh

Một trong những nhóm thực phẩm người viêm họng nên tuyệt đối kiêng kỵ trong những ngày điều trị chính là nhóm đồ ăn, đồ uống lạnh như: Kem, nước đá, hoặc thực phẩm lạnh.

Khi bị viêm họng bạn nên tránh 3 loại thực phẩm này nếu không muốn bệnh càng thêm bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Việc uống hoặc ăn đồ lạnh lúc viêm họng sẽ làm xuất hiện nguy cơ bỏng lạnh, làm vòm họng xuất hiện nhiều chất dịch nhầy. Đồng thời đồ lạnh còn khiến một lượng vi khuẩn có cơ hội xâm nhập vào cơ thể và làm bệnh nặng hơn.

Tốt nhất khi bị viêm họng bạn hãy uống nước ấm để cổ họng nhanh khỏi.

Thực phẩm có vị chua

Khi bị viêm họng, để tránh tình trạng bệnh dai dẳng kéo dài, người bệnh không nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều vị chua như: Quất, me, đồ muối chua…

Nguyên nhân là do lượng acid dồi dào trong các loại thực phẩm này có thể khiến niêm mạc họng bị kích thích và ăn mòn. Từ đó làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng đau rát họng, ho và khàn tiếng.