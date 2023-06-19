Ai cũng muốn cơ thể được sạch sẽ, nhưng có 3 bộ phận tuyệt đối không được đụng vào, càng làm sạch sẽ càng nhiều bệnh

Sức khỏe 19/06/2023 07:24

Trong việc chăm sóc cơ thể của mình, không phải càng làm sạch thig sẽ càng tốt. Trên cơ thể chúng ta có tới 3 nếu càng làm sạch sẽ gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe.

Có lẽ chúng ta đã quen thuộc với việc làm sạch cơ thể hàng ngày để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh cá nhân. Ba mẹ cũng thường xuyên tắm rửa cho con, kỳ cọ sạch sẽ để trẻ cảm thấy mát mẻ, phòng ngừa bệnh tật. Quan niệm càng sạch càng tốt phổ biến ở nhiều người, giúp làm tăng thêm "một tầng bảo vệ" cho cơ thể, tránh vi khuẩn hoặc bệnh tật xâm nhập. 

Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng có những bộ phận trong cơ thể mà việc làm sạch quá đà có thể gây hại cho sức khỏe của bạn?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng làm rõ về 3 bộ phận không nên làm sạch quá mức nếu không sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu và bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách chú ý đến những điều này.

Làn da

Có một kiến thức có thể nhiều người không biết - da thực sự là cơ quan lớn nhất trong cơ thể con người. Đồng thời, nó cũng là bức thành để che chở cơ thể con người với thế giới bên ngoài.

Ai cũng muốn cơ thể được sạch sẽ, nhưng có 3 bộ phận tuyệt đối không được đụng vào, càng làm sạch sẽ càng nhiều bệnh - Ảnh 1
3 bộ phận này càng làm sạch sẽ khiến cơ thể càng thêm nhiều bệnh Ảnh minh họa: Internet

Bên trong da có thể giữ nước và bên ngoài có thể chống lại được các kích thích vật lý và hóa học khác nhau. Rất nhiều người vì muốn làm sạch hoặc để xinh đẹp hơn, đặc biệt là đối với khuôn mặt, nên thường xuyên dùng tẩy tế bào chết, sử dụng quá nhiều sữa rửa mặt, mặc dù trong thời gian ngắn da trắng và mềm mại, nhưng thực tế vào thời điểm này lớp sừng thực sự rất mỏng.

Da chỉ cần một chút kích thích nhẹ, chẳng hạn như lạnh hoặc chất dị ứng, da sẽ bị đỏ thậm chí sưng, trở  thành da nhạy cảm. Còn có những người khi tắm dùng tẩy tế bào chết toàn thân hoặc kỳ cọ quá nhiều, cảm thấy như vậy da mới sạch sẽ. Tuy nhiên, kỳ quá mức thực tế sẽ làm da bong tróc, tổn thương. Vì vậy các chuyên gia tiết lộ dù da mặt hay toàn thân không nhất đinh phải làm sạch quá mức. Nhiệm vụ chính của việc chăm sóc da là tránh làm chức năng bảo vệ da bị bổn thương.

Da đầu

Nhiều người có thói quen gội đầu mỗi ngày, đặc biệt là những người da đầu nhờn, tóc dầu, nếu một ngày không gội sẽ rất khó chịu. Tuy nhiên, gội đầu mỗi ngày không phải là một việc làm tốt, da đầu có khả năng tự thanh lọc nhất định, gội quá nhiều lần, dùng quá nhiều dầu gội đầu, sẽ khiến khả năng tự làm sạch của da dầu bị suy giảm và làm hỏng môi trường bên trong của nang tóc.

Đúng là tóc có tính dầu không có bất kỳ lợi ích nào, còn làm tăng tích tụ bụi và vi khuẩn trên tóc. Bất luận là nam hay nữ, nếu là tóc không có dầu, mỗi tuần nên gội 1-2 lần, còn những người da dầu có dầu nghiêm trọng thì nên cách 1 ngày gội một lần.

 

Mũi

Khoang mũi có khả năng tự làm sạch. Dùng móng tay để ngoáy mũi hay thường xuyên làm sạch sẽ làm tổn thương niêm mạc và các mao mạch, gây nhiễm khuẩn.

Còn trẻ em thường bị sổ mũi, ngạt mũi khiến bé khó hít thở, gây ra khó ngủ, quấy khóc, cha mẹ sẽ vô cùng lo lắng và phải tìm mọi cách để vệ sinh mũi thật sạch sẽ.

Ai cũng muốn cơ thể được sạch sẽ, nhưng có 3 bộ phận tuyệt đối không được đụng vào, càng làm sạch sẽ càng nhiều bệnh - Ảnh 2
Phải tuyệt đối cẩn thật khi muốn làm sạch 3 bộ phận này kẻo rước họa vào thân. Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu bạn không đủ khéo léo hoặc không biết cách vệ sinh, có thể làm tổn thương nghiêm trọng đến ống mũi của trẻ.

Mũi của trẻ thực tế rất ngắn so với người lớn, lỗ mũi hẹp, khoang mũi mềm mại, nhiều mạch máu nhỏ bé và mỏng manh. Đặc biệt là ở trẻ sơ sinh, rất hay bị sổ mũi hoặc khó chịu vùng mũi. Vì thế nhiều cha mẹ hay vệ sinh mũi định kỳ.

Nếu bạn làm sạch quá mức, có thể gây tổn thương niêm mạc mũi và gây nhiễm trùng nang lông. Trẻ sơ sinh ống mũi đang ngắn và mở dài gần góc trong của mắt, khi nhiễm trùng mũi sẽ dễ dàng thâm nhập kết mạc, gây viêm.

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