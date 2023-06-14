Nữ giới có 4 bộ phận càng to thì càng trẻ lâu, sống thọ hơn hẳn người khác, nếu có đủ thì xin chúc mừng

Sức khỏe 14/06/2023 17:09

Nhiều người tự ti vì có các bộ phận trên cơ thể bị to bất thường, nhưng ít ai biết 4 bộ phận này càng to thì càng sống thọ.

Ngày nay, đa số phụ nữ đều có xu hướng theo đuổi hình tượng càng gầy càng tốt bởi trong suy nghĩ của nhiều người, con gái nhỏ nhắn sẽ được che chở và yêu thương nhiều hơn. Cũng vì thế mà khi các bộ phận trên cơ thể có kích thước lớn sẽ khiến một số chị em cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, họ không biết rằng những đặc điểm này chính là dấu hiệu của sự khoẻ mạnh, trường thọ.

Không phải ai cũng biết rằng có 5 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng to thì càng có tác động rất lớn đến sự trẻ trung, sống thọ. Trong đó, bộ phận đầu tiên được nhắc đến thường xuyên là một trong những điều kiện cần để giữ gìn vẻ đẹp và sức khỏe. Nếu bạn may mắn sở hữu đủ 5 bộ phận 'to' này, hãy mừng rỡ vì bạn sẽ có cơ hội sống thọ và giữ gìn sức khỏe một cách dễ dàng và tự tin hơn.

Mặt to

Nếu khuôn mặt của chúng ta to ra, nước da căng bóng và có nhiều máu (hồng hào), điều đó cho thấy chúng ta có khả năng trường thọ, nhất là đối với các bạn nữ.

Nữ giới có 4 bộ phận càng to thì càng trẻ lâu, sống thọ hơn hẳn người khác, nếu có đủ thì xin chúc mừng - Ảnh 1
Nhiều người rất tự tin khi bị mặt to, tuy nhiên đây là 'tín hiệu' bạn sẽ sống rất thọ. Ảnh minh họa: Internet

Vì bạn nữ đến với kỳ kinh nguyệt hàng tháng, và lượng máu thải ra trong thời kỳ kinh nguyệt là tương đối lớn nên lúc này bạn nữ sẽ bị thiếu máu trầm trọng. Nếu không có sự cải thiện trong cuộc sống hàng ngày thì tình trạng thiếu máu sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến các cơ quan khác nhau của chúng ta không được cung cấp đủ máu và không thể hoạt động tốt, từ đó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta.

Tuy nhiên, việc sở hữu một khuôn mặt to luôn hồng hào, ngay cả trong kỳ kinh nguyệt, là dấu hiệu thể hiện rằng lượng máu trong cơ thể bạn đang rất dồi dào, hệ tuần hoàn hoạt động tốt - điều đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ của con người.

Mông to, đùi to

Theo Thehealthy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phần mông và đùi của người phụ nữ càng to thì lại càng có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi. Từ đó, những người phụ nữ có mông và đùi to thường có nguy cơ đau tim, đột quỵ, tiểu đường thấp hơn hẳn so với người khác.

Mông và đùi của người phụ nữ càng to thì lại càng có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi.

Theo tiến sĩ Norbert Stefan, Đại học Eberhard Karls, Đức - người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: "Phụ nữ nên có thân hình quả lê hơn sẽ tốt hơn là quả táo, như vậy chất béo sẽ dồn xuống phía dưới cơ thể chứ không phải là ở giữa".

Không những vậy, một nghiên cứu vào năm 2007 đã chỉ ra rằng, những phụ nữ có thân hình quả lê có chức năng não tốt hơn, sẽ sinh ra những em bé thông minh hơn. Lý do có thể là vì việc dự trữ nhiều axit béo omega-3 ở hông và đùi sẽ giúp nuôi dưỡng bộ não, đặc biệt cần thiết cho thai nhi trong tháng thứ 3 của thai kỳ.

Dung tích phổi lớn

Ngày nay, dung tích phổi của hầu hết mọi người sẽ giảm khi già đi, nhưng một số người già sống lâu vẫn có dung tích phổi lớn, thậm chí có thể sánh ngang với người trẻ tuổi. Ngày nay, dung tích phổi đã được đưa vào như một trong những mục ưu tiên cho nhiều thử nghiệm lão hóa. 

Việc tập thể dục đúng cách, đều đặn và thường xuyên vận động bằng cách chơi thể thao như bơi lội có thể giúp tăng dung tích phổi, kéo dài tuổi thọ.

Tai to

Nhiều người thường hay nói rằng, muốn biết một người có sống thọ hay không, hãy nhìn vào tai của họ. Đây không phải là điều nhảm nhí mà có những cơ sở nhất định.

Nữ giới có 4 bộ phận càng to thì càng trẻ lâu, sống thọ hơn hẳn người khác, nếu có đủ thì xin chúc mừng - Ảnh 2
Tai có sự liên quan rất mật thiết đến ngũ tạng của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Y học Trung Quốc cho rằng: "Thận mở lỗ ở tai". Tai có sự liên quan rất mật thiết đến ngũ tạng. Dái tai lớn cho thấy thận khí sung mãn, chức năng thận tốt, hầu như không mấy khi sinh bệnh, có thể sống thọ.

Nếu bạn thường để ý, những người sống trăm tuổi thường có đôi tai dài và dái tai lớn. Hiện tượng dái tai dài và dái tai lớn này còn được gọi là "dấu hiệu tai thọ".

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Nếu kiên trì làm 3 điều này và tránh 4 điều này vào buổi sáng, thì cơ thể của bạn sẽ ngày càng khỏe mạnh.

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