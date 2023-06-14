Ung thư gan, hay còn gọi là ung thư gan nguyên phát, là sự phát triển và lan rộng nhanh chóng của các tế bào không lành mạnh trong gan. Khi các tế bào gan ung thư hóa, gan không thể thực hiện chức năng thích hợp, dẫn tới các tác động có hại và nghiêm trọng đến cơ thể.

Gan là cơ quan nội tạng có kích thước lớn nhất trong cơ thể người và đảm nhiệm nhiều chức năng sống quan trọng. Nó chịu trách nhiệm chính cho việc lọc bỏ chất độc trong máu và là một phần của hệ thống tiêu hóa.

Còn theo thống kê của Globocan 2020 cho thấy, tỷ lệ mắc mới ung thư gan tại Việt Nam là 26.418 người mỗi năm, chiếm 14,5% tổng số ung thư. Ung thư gan có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272, chiếm 21% tổng số ca tử vong do ung thư, gấp 3,8 lần tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 (6.700 ca).

Ung thư gan là một trong những loại ung thư nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Mặc dù đây là căn bệnh mang tính toàn cầu tuy nhiên tỉ lệ mắc ung thư gan lại đặc biệt cao ở khu vực châu Á, chiếm gần 80% tỉ lệ bệnh được phát hiện mỗi năm trên thế giới. Ở Việt Nam, trung bình mỗi năm có 10,000 ca bệnh mới được phát hiện, với tỉ lệ tử vong đứng thứ 6 trên toàn cầu (theo WHO).

Vì vậy, có thể nói ung thư gan là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất và khó điều trị. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhiều người thường không để ý đến những dấu hiệu cảnh báo của bệnh này, dẫn đến việc phát hiện muộn và khó chữa trị.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những dấu hiệu đầu cảnh báo ung thư gan mà nhiều người phớt lờ, cùng những cách để phát hiện sớm và hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư gan đều không quá rõ ràng vì thế nhiều thường bỏ qua. Ảnh minh họa: Internet

Đau bả vai phải

Đau bả vai có thể là một triệu chứng cảnh báo ung thư gan. Khối u có thể kích thích các dây thần kinh báo cho não biết cơn đau đang đến từ xương bả vai, trong khi cơn đau thực sự đến từ gan. Cơn đau này thường cảm thấy ở vai phải, mặc dù nó có thể xảy ra ở cả hai bên. Cơn đau cũng có thể kéo dài đến lưng.

Nếu bạn gặp phải tình trạng này, đặc biệt nếu bạn không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào gần đây có thể giải thích được điều này, hãy đến gặp bác sĩ.

Táo bón hoặc tiêu chảy

Hiện tượng hệ tiêu hoá “trở chứng” bằng những đợt táo bón hoặc tiêu chảy thường xuyên là một tín hiệu cảnh báo bạn nên đi khám bác sĩ thay vì đinh ninh đây là một triệu chứng thông thường do ăn uống không khoa học. Đây có thể là dấu hiệu cho biết cơ thể bạn đang “cầu cứu” bởi một vài vấn đề khá nghiêm trọng xảy ra ở một bộ phận nào đó, trong đó gan cũng không là ngoại lệ.

Nước tiểu sẫm màu

Bilirubin trong máu tăng sẽ làm cho màu sắc của nước tiểu thay đổi từ màu vàng đậm đến nâu. Nếu bạn không đang uống bất kỳ loại thuốc nào nhưng có sự thay đổi màu sắc của nước tiểu thì bạn cần theo dõi thêm và đi khám sớm. Đây có thể là biểu hiện của viêm đường tiết niệu nhưng cũng có thể là biểu hiện ung thư gan giai đoạn đầu.

Chán ăn, mệt mỏi, sút cân liên tục

Những triệu chứng đầu của ung thư gan thường bị mọi người nhầm lẫn qua các bệnh lý khác. Ảnh minh họa: Internet

Vì gan có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình tiêu hoá nên những triệu chứng về bệnh gan thường được thể hiện thông qua sự thay đổi ở hệ thống tiêu hoá.

Việc bạn cảm thấy chán ăn, bụng đầy chướng, ngán đồ dầu mỡ và hay mệt mỏi dẫn đến sút cân liên tục là một trong những dấu hiệu cho thấy chức năng gan đang suy giảm. Đây cũng là biểu hiện quan trọng cảnh báo bệnh ung thư gan giai đoạn đầu.

Vàng da

Dấu hiệu ung thư gan phổ biến nhất trong giai đoạn đầu đó là tình trạng vàng da. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng này xuất phát từ:

Yếu tố thứ nhất: Hàm lượng bilirubin hay còn gọi là chỉ số mật trong cơ thể bị tăng nhanh, do các tế bào ung thư tác động, phá hủy và hình thành nên những tổn thương ở gan.

Yếu tố thứ hai: Các khối ung thư phát triển gây tắc ống mật, tích tụ dịch mật kéo dài làm thay đổi sắc tố da.

Hay đau ở vùng thượng vị

Vùng thượng vị là khu vực nằm trên rốn và dưới mũi xương ức. Cơn đau ở vùng này có thể âm ỉ hoặc quằn quại, nhói ra phía sau lưng. Đau vùng thượng vị thường là dấu hiệu của một số bệnh thường gặp như rối loạn tiêu hoá ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, đây có khi còn là biểu hiện của ung thư gan. Sức ép của các tế bào ung thư lớn lên trong gan có khả năng trở thành tác nhân khiến người bệnh gan thường xuyên cảm thấy đau ở vùng này.