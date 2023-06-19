Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại thiết bị này lại tiềm ẩn một rủi ro đối với sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt, khi sử dụng lo vi sóng để nấu các loại thực phẩm không phù hợp, chúng ta có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe của mình.

Một trong những vấn đề chung của thế giới hiện đại là sự tiện lợi và tốc độ trong các hoạt động hàng ngày của con người. Với nhịp sống nhanh chóng, rất nhiều người dân đã lựa chọn các thiết bị điện tử để giải quyết các vấn đề về nấu ăn của mình. Và trong số các thiết bị được ưa chuộng, vi sóng vẫn được xem là một phương tiện không thể thiếu trong nhà bếp hiện đại. Nó cho phép bạn hâm nóng mọi thứ, thậm chí có thể nấu cả bữa ăn mà không cần phải làm bẩn xoong nồi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 5 loại thực phẩm không nên hâm bằng lo vi sóng, nếu không muốn chúng trở thành "thuốc độc" có hại cho sức khỏe của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu và chia sẻ để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân.

Trứng là một trong những loại thức ăn không bao giờ được hâm nóng trong lò vi sóng.

4 loại thực phẩm này tuyệt đối phải tránh xa lò vi sóng. Ảnh minh họa: Internet

Dù là bánh làm bằng trứng, trứng luộc, hấp và rán đều có lượng canxi, chất dinh dưỡng, vitamin và nhiều yếu tố dinh dưỡng khác sẽ bị mất khi hâm nóng trong lò vi sóng do tác động của nhiệt độ cao. Thậm chí, lòng đỏ của trứng có thể biến thành chất gây hại cho cơ thể.

Các chuyên gia cho biết có thể hâm nóng sữa mẹ nhưng tuyệt đối không bỏ sữa vào lò vi sóng. Theo tiến sĩ dinh dưỡng Susie Garcia, lò vi sóng làm nóng thức ăn không đều. Các phần sữa quá nóng có thể làm bỏng miệng và cổ họng nhạy cảm của trẻ. Bên cạnh đó, lò vi sóng không được vệ sinh thường xuyên, có thể còn lại những vi khuẩn từ thịt, cá sống khi rã đông.

Nếu cần hâm nóng sữa mẹ và thức ăn trẻ em, chuyên gia khuyến nghị sử dụng nồi đun cách thủy.

Hải sản

Theo FDA, hải sản tươi sống được đánh bắt và cấp đông ngay lập tức nên khi cho vào lò vi ba để rã đông vẫn an toàn. Tuy nhiên, hải sản nấu chín để ở nhiệt độ phòng vẫn có thể chứa vi khuẩn gây bệnh. Hâm nóng không thể tiêu diệt được những vi khuẩn này.

FDA khuyến cáo không nên sử dụng hải sản để ở nhiệt độ phòng quá hai giờ trong thời tiết mát mẻ và quá một giờ khi trời nóng. Vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng trong nhiệt độ 4-60 độ C.

Khoai tây và nấm

Khoai tây và nấm là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất phổ biến trong căn bếp của mỗi gia đình. Không ít người lưu trữ món khoai tây nghiền hoặc nấm ăn không hết trong tủ lạnh và đặt vào lò vi sóng hâm nóng nhanh cho lần ăn tiếp theo.

Bỏ 4 món này vào lò vi sóng sẽ trở thành thuốc độc. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, nếu như bảo quản không đúng cách thì nấm và khoai tây phát triển một loại vi khuẩn có tên là Clostridium botulinum - một loại độc tố thần kinh, có thể gây bệnh tiêu hóa, nặng hơn sẽ gây tê liệt các bó cơ thần kinh và là nguyên nhân gây tử vong đối với con người và nhiều động vật.

Vi khuẩn có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao, như hầm nhừ hoặc nướng trong lò nướng, nhưng hâm nóng bằng lò vi sóng thì không phải lúc nào vi khuẩn này cũng bị loại bỏ.

Để tránh những rắc rối về dạ dày, hãy luôn bảo quản khoai tây còn thừa ở nhiệt độ lạnh và không ăn khi chưa được hâm nóng lại ở nhiệt độ trên 60°C.

Cơm

Tốt nhất là chúng ta nên ăn cơm ngay sau khi nấu. Nếu chúng ta hâm nóng lại sẽ biến các bào tử gạo thành chất gây hại cho cơ thể.

Các bào tử này sản sinh ra vi khuẩn tên là Bacillus cereus có thể làm nhiễm bẩn cơm, và khi ăn vào chúng ta sẽ cảm thấy đau bụng hoặc đổ bệnh.