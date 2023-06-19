Rửa thịt gà theo 2 cách này sẽ khiến thịt bẩn như rác nhưng ai cũng đã từng mắc phải, còn rửa theo cách cuối thì chúc mừng thịt sẽ vô cùng bổ dưỡng

Tuy nhiên, việc rửa thịt gà trước khi chế biến luôn là một vấn đề gây tranh cãi và đôi khi gây khó khăn cho người nội trợ. Mặc dù ai cũng biết rằng rửa thịt gà trước khi nấu là rất quan trọng để đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, tuy nhiên không phải cách rửa nào cũng đảm bảo được điều này.

Thịt gà là món ăn quen thuộc và ưa thích của người Việt. Chúng xuất hiện từ bữa ăn hàng ngày cho đến những mâm cỗ truyền thống. Thịt gà là một trong những loại thực phẩm được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong thực đơn của các gia đình. Chúng ta thường có thói quen mua nguyên liệu về trước khi chế biến đều rửa thật sạch.

Nhiều người thường rửa thịt gà theo cách quen thuộc, tuy nhiên các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, cách rửa này không chỉ không đảm bảo vệ sinh mà còn khiến thịt bị ô nhiễm hơn nữa. Để tránh được tình trạng này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 2 cách rửa thịt gà sai cách:

Rửa thịt sai cách có thể khiến thịt gà bẩn càng thêm bẩn. Ảnh minh họa: Internet

Các bà nội trợ thường có thói quen thịt gà trước khi chế biến vì nghĩ việc làm này sẽ bỏ bớt vi khuẩn hoặc chất nhớt của thịt gà. Và lí do này nghe có vẻ đúng vì thịt gà sống thường dễ nhiễm nhiều vi khuẩn như campylobacter và salmonell vào cơ thể con người.

Nhưng trên thực tế việc bạn rửa thịt gà bằng nước không có hiệu quả thực sự trong việc hạn chế vi khuẩn. Theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe về an toàn thực phẩm khuyến cáo việc này sẽ làm vi khuẩn dễ lây lan và tăng nguy cơ lây nhiễm chéo khiến nhiều người còn dễ mắc bệnh hơn.

Chần thịt gà sống qua nước nóng

Trên thực tế, rất nhiều bà nội trợ có thói quen chần thực phẩm sống qua nước nóng vì nghĩ rằng cách này làm sạch hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các loại vi khuẩn chỉ thực sự chết ở nhiệt độ cao tới 100 độ. Do đó, chần thịt gà sống bằng nước sôi không hề mang lại kết quả như mong muốn. Thịt sẽ dễ bị mất chất, nhạt thịt và vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập.

Cách rửa thịt gà đúng cách

Theo CDC Hoa Kỳ, chúng ta tuyệt đối không nên rửa thịt gà sống. Cách tốt nhất là đem nấu chín kỹ thịt gà, như vậy vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, trong đó bao gồm cả vi khuẩn Campylobacter.

Tuy nhiên, nếu cảm thấy chưa yên tâm và vẫn muốn rửa thịt gà trước khi nấu, bạn có thể dùng nước muối để rửa thịt, cách này sẽ khiến chất bẩn trong thịt từ từ tiết ra và được làm sạch.

Cơ quan Y tế Anh cũng khuyến cáo người dân nên quan tâm khâu vệ sinh khi chế biến thịt gà. Nếu chặt, thái và rửa thịt gà xong thì cần làm sạch các dụng cụ sơ chế và các đồ vật xung quanh bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa chuyên dụng. Đồng thời, luôn rửa sạch tay bằng xà phòng và nước ấm để ngăn chặn sự lây lan vi khuẩn.

Rửa gà theo cách này sẽ đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa: Internet

Khi bảo quản, cần để thịt gà sống ở ngăn cuối cùng của tủ lạnh hoặc bọc thịt trong túi nhằm không để giọt nước chứa vi khuẩn bám lên thực phẩm khác.

Sau khi mua thịt gà từ cửa hàng thì nên cất vào tủ lạnh ngay, tránh để thịt quá lâu ở bên ngoài. Mặc dù, nhiệt độ tủ lạnh không đủ để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn Campylobacter nhưng có thể làm giảm số lượng vi khuẩn được sinh sôi.

Nếu rã đông thịt gà thì nên dùng lò vi sóng hoặc rửa sạch dưới vòi nước lạnh, không rã đông ở nhiệt độ phòng vì có thể khiến vi khuẩn phát triển chóng mặt, gây ngộ độc thực phẩm.