Nhớ kỹ 5 không để thận luôn khỏe mạnh, không lo phải chạy thận khi về già

Sức khỏe 21/06/2023 14:57

Chỉ với 5 không đơn giản, bài báo dưới đây sẽ giúp bạn giữ gìn sức khỏe thận trọn đời và tránh được nỗi lo về chạy thận khi về già.

Thận đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn. Chúng giúp loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể bạn. Chúng cũng loại bỏ axit để duy trì sự cân bằng lành mạnh của nước, muối và khoáng chất.

Theo Tổ chức Thận quốc gia Mỹ, bệnh thận là thủ phạm gây ra hơn 90.000 ca tử vong ở Mỹ mỗi năm, nhiều hơn tử vong do ung thư vú hay ung thư tiền liệt tuyến.

Tuy nhiên, nhiều người hiện nay vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe thận và không có ý thức bảo vệ sức khỏe của cơ quan quan trọng này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 không để thận luôn khỏe mạnh, và không lo phải chạy thận khi về già. Nếu bạn muốn duy trì sức khỏe thận tốt, hãy cùng tìm hiểu về cách giữ gìn sức khỏe thận và đưa các thói quen tốt vào cuộc sống hàng ngày.

Hút thuốc

Mọi người đều biết rằng hút thuốc không tốt cho phổi và tim của bạn. Nhưng những gì bạn có thể không nhận thức được là những ảnh hưởng của thói quen hút thuốc đối với thận của bạn. Những người hút thuốc thường có nhiều protein trong nước tiểu—đây là dấu hiệu của tổn thương thận.

Ăn mặn

Ăn quá nhiều muối làm đảo lộn sự cân bằng trong máu khiến thận của bạn phải hoạt động quá tải. Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí tăng huyết áp lâm sàng (Journal of Clinical Hypertension), ăn quá nhiều muối là nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh thận.

Nhớ kỹ 5 không để thận luôn khỏe mạnh, không lo phải chạy thận khi về già - Ảnh 1
Tránh được 5 không này thì thận của bạn sẽ được bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại tiềm ẩn. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo mọi người nên hạn chế lượng muối ăn nạp vào cơ thể, chỉ nên giới hạn 2,3 g muối/ngày (tương đương 1 thìa cà phê muối ăn trong tổng lượng thực phẩm bạn ăn hàng ngày).

Hãy thận trọng với lượng muối ăn trong thực phẩm nấu chín và chế biến sẵn, vì những thực phẩm này chẳng khác "muối ăn" tàng hình, rất có thể bạn sẽ nêm nếm quá nhiều mắm muối khi nấu ăn, còn thực phẩm chế biến sẵn thì bạn không thể kiểm soát được hàm lượng muối.

Nhịn tiểu

Nhịn tiểu quá lâu khiến nước tiểu lắng đọng trong bàng quang, làm gia tăng sự sinh sôi, phát triển của vi khuẩn, từ đó dễ thâm nhập vào các cơ quan trong đường tiết niệu và gây bệnh. Nước tiểu giữ trong bàng quang quá lâu có thể trào ngược lên thận, gây nhiễm trùng thận.

Nhịn tiểu thường xuyên khiến cơ sàn chậu suy yếu, lâu dần dẫn tới chứng mất kiểm soát cơ sàn chậu, làm giảm khả năng giữ nước tiểu của bàng quang, gây ra tình trạng tiểu không kiểm soát. Ngoài ra, nước tiểu có chứa một số khoáng chất như canxi, axit uric, khi lắng đọng có thể tạo nên các tinh thể giống như sỏi nên việc nhịn tiểu có thể dẫn tới sỏi thận. Tình trạng này thường gặp ở những người có tiền sử mắc bệnh về thận. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp nhịn tiểu có thể gây vỡ bàng quang.

 

Uống quá nhiều rượu

Nhớ kỹ 5 không để thận luôn khỏe mạnh, không lo phải chạy thận khi về già - Ảnh 2
Phạm phải 1 trong 5 điều này thì thận của bạn sẽ bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Internet

Uống hơn bốn ly rượu mỗi ngày được coi là uống quá nhiều hoặc quá mức. Uống nhiều rượu thường xuyên đã được phát hiện là làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Những người thường xuyên hút thuốc và uống nhiều rượu thậm chí còn có nguy cơ mắc các vấn đề về thận cao hơn. Hạn chế uống rượu trở lại dưới bốn ly mỗi ngày để ngăn ngừa các vấn đề về thận trong tương lai.

Tiêu thụ quá nhiều đạm

Tiêu thụ quá nhiều đạm, đặc biệt là thịt đỏ có thể gây hại cho thận. Các chất độc như nitơ và amoniac được thận thải ra thông qua nguồn đạm. Tiêu thụ đạm với số lượng quá nhiều khiến thận phải lọc nhiều hơn và làm tổn thương thận. Nên ăn những phần nhỏ đạm khác nhau, như trứng, cá, đậu và các loại hạt.

4 loại thực phẩm sau đây tuyệt đối không được hâm bằng lò vi sóng, nếu không thì món ăn đại bổ cũng trở thành thuốc cực độc

4 loại thực phẩm sau đây tuyệt đối không được hâm bằng lò vi sóng, nếu không thì món ăn đại bổ cũng trở thành thuốc cực độc

Đây là những loại thực phẩm mà ai cũng nên biết và tránh xa lò vi sóng khi hâm nóng. Hãy cẩn thận và nâng cao nhận thức của mình để bảo vệ sức khỏe và cảnh giác với những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau các món ăn quen thuộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Sinh hoạt gây hại thận thực phẩm gây hại thận bí quyết sống thọ

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 54 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 54 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm