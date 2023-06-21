Nhớ kỹ 5 không để thận luôn khỏe mạnh, không lo phải chạy thận khi về già

Theo Tổ chức Thận quốc gia Mỹ, bệnh thận là thủ phạm gây ra hơn 90.000 ca tử vong ở Mỹ mỗi năm, nhiều hơn tử vong do ung thư vú hay ung thư tiền liệt tuyến.

Thận đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn. Chúng giúp loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể bạn. Chúng cũng loại bỏ axit để duy trì sự cân bằng lành mạnh của nước, muối và khoáng chất.

Tuy nhiên, nhiều người hiện nay vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe thận và không có ý thức bảo vệ sức khỏe của cơ quan quan trọng này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 không để thận luôn khỏe mạnh, và không lo phải chạy thận khi về già. Nếu bạn muốn duy trì sức khỏe thận tốt, hãy cùng tìm hiểu về cách giữ gìn sức khỏe thận và đưa các thói quen tốt vào cuộc sống hàng ngày.

Mọi người đều biết rằng hút thuốc không tốt cho phổi và tim của bạn. Nhưng những gì bạn có thể không nhận thức được là những ảnh hưởng của thói quen hút thuốc đối với thận của bạn. Những người hút thuốc thường có nhiều protein trong nước tiểu—đây là dấu hiệu của tổn thương thận.

Ăn mặn

Ăn quá nhiều muối làm đảo lộn sự cân bằng trong máu khiến thận của bạn phải hoạt động quá tải. Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí tăng huyết áp lâm sàng (Journal of Clinical Hypertension), ăn quá nhiều muối là nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh thận.

Tránh được 5 không này thì thận của bạn sẽ được bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại tiềm ẩn. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo mọi người nên hạn chế lượng muối ăn nạp vào cơ thể, chỉ nên giới hạn 2,3 g muối/ngày (tương đương 1 thìa cà phê muối ăn trong tổng lượng thực phẩm bạn ăn hàng ngày).

Hãy thận trọng với lượng muối ăn trong thực phẩm nấu chín và chế biến sẵn, vì những thực phẩm này chẳng khác "muối ăn" tàng hình, rất có thể bạn sẽ nêm nếm quá nhiều mắm muối khi nấu ăn, còn thực phẩm chế biến sẵn thì bạn không thể kiểm soát được hàm lượng muối.

Nhịn tiểu

Nhịn tiểu quá lâu khiến nước tiểu lắng đọng trong bàng quang, làm gia tăng sự sinh sôi, phát triển của vi khuẩn, từ đó dễ thâm nhập vào các cơ quan trong đường tiết niệu và gây bệnh. Nước tiểu giữ trong bàng quang quá lâu có thể trào ngược lên thận, gây nhiễm trùng thận.

Nhịn tiểu thường xuyên khiến cơ sàn chậu suy yếu, lâu dần dẫn tới chứng mất kiểm soát cơ sàn chậu, làm giảm khả năng giữ nước tiểu của bàng quang, gây ra tình trạng tiểu không kiểm soát. Ngoài ra, nước tiểu có chứa một số khoáng chất như canxi, axit uric, khi lắng đọng có thể tạo nên các tinh thể giống như sỏi nên việc nhịn tiểu có thể dẫn tới sỏi thận. Tình trạng này thường gặp ở những người có tiền sử mắc bệnh về thận. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp nhịn tiểu có thể gây vỡ bàng quang.

Uống quá nhiều rượu

Phạm phải 1 trong 5 điều này thì thận của bạn sẽ bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Internet

Uống hơn bốn ly rượu mỗi ngày được coi là uống quá nhiều hoặc quá mức. Uống nhiều rượu thường xuyên đã được phát hiện là làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Những người thường xuyên hút thuốc và uống nhiều rượu thậm chí còn có nguy cơ mắc các vấn đề về thận cao hơn. Hạn chế uống rượu trở lại dưới bốn ly mỗi ngày để ngăn ngừa các vấn đề về thận trong tương lai.

Tiêu thụ quá nhiều đạm

Tiêu thụ quá nhiều đạm, đặc biệt là thịt đỏ có thể gây hại cho thận. Các chất độc như nitơ và amoniac được thận thải ra thông qua nguồn đạm. Tiêu thụ đạm với số lượng quá nhiều khiến thận phải lọc nhiều hơn và làm tổn thương thận. Nên ăn những phần nhỏ đạm khác nhau, như trứng, cá, đậu và các loại hạt.