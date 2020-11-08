Mủ trôm uống có tác dụng gì? Cách chế biến và sử dụng mủ trôm

Sức khỏe 08/11/2020 05:55

Mủ trôm là gì? Mủ trôm uống có tác dụng gì đối với sức khỏe? Cách chế biến và sử dụng ra sao cho có hiệu quả? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi này!

Nội dung bài viết

Từ lâu, mủ trôm đã được nhiều người sử dụng giống như thực phẩm dinh dưỡng giúp làm mát và hạ nhiệt cho cơ thể. Tuy vậy, vẫn rất nhiều người chưa biết mủ trôm uống có tác dụng gì đối với sức khỏe. Trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về mủ trôm để bạn đọc tham khảo!

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Mủ trôm uống có tác dụng gì? - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu đôi nét về mủ trôm

Mủ trôm là gì?

Mủ trôm hay còn gọi là nhựa trôm, chất được thu hoạch từ vỏ trên thân cây trôm, có tên khoa học là Sterculia foetida. Cây mủ trôm thuộc họ thân gỗ, khi trưởng thành có chiều cao từ 8 đến 10m, sinh sống ở các vùng đất khô cằn, nhiệt độ cao.

Thành phần hóa học

Theo nghiên cứu, chiết xuất từ hạt trôm có khả năng gây độc đối với muỗi sốt rét, muỗi vằn và có thể gây ức chế đối với các tế bào ung thư. Vì vậy, nó được đánh giá là có tiềm năng trong việc điều trị bệnh ung thư.

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Thành phần hóa học của mủ trôm - Ảnh minh họa: Internet

Chiết xuất từ hạt trôm cũng được chứng minh về khả năng ngăn cản các loại mọt gây hại cho hoa màu như mọt gạo, mọt bột mì, mọt đậu xanh nhờ cơ chế hoạt động tương tự thuốc trừ sâu hay thuốc chống lại sự phát triển của ấu trùng bướm đêm.

Bên cạnh đó, chiết xuất từ nhựa trôm còn có khả năng làm tan máu trong hồng cầu của người. Hàm lượng dinh dưỡng trong mủ trôm khá cao, gồm có sắt, kẽm, kali, magie, canxi, natri,…

Mủ trôm có tác dụng như thế nào?

Nhiều người thắc mắc mủ trôm có tốt không, tác dụng ra sao? Nhờ hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên, mủ trôm đem lại nhiều lợi ích cho con người. Nhiều người biết đến mủ trôm như một loại thức uống thanh nhiệt, giải khát cực đã cho ngày hè. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại nhựa cây này còn giúp:

Cung cấp năng lượng

Hàm lượng magie và kẽm trong mủ trôm giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể.

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Mủ trôm giúp bổ sung các dưỡng chất như kẽm và magie - Ảnh minh họa: Internet

Bổ xương khớp

Thành phần canxi trong mủ trôm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng hệ xương khớp, tăng cường sự chắc khỏe và dẻo dai cho xương.

Mát gan, giải độc

Một trong các tác dụng của mủ trôm được đánh giá cao chính là cung cấp chất xơ, nước, chất khoáng, giúp thanh lọc máu và gan cho cơ thể.

Giảm cân

Mủ trôm là thức uống tuyệt vời giúp chị em nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Cơ chế hoạt động của nó tương tự như hạt é. Nhờ đặc tính hút nước mạnh, khi đi vào cơ thể, mủ trôm giúp bạn có cảm giác no lâu. Cảm giác no này chỉ là tạm thời, tuy nhiên cũng có tác dụng trong việc giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. 

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Mủ trôm giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng trong nha khoa

Trong lĩnh vực nha khoa, mủ trôm được sử dụng để làm chất keo kết dính răng giả. Bên cạnh đó, nó còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, điều trị viêm họng.

Mủ trôm uống có tác dụng gì?

Mủ trôm không chỉ là loại nhựa cây tạo thức uống vui miệng, giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích hơn thế. Vậy cụ thể mủ trôm uống có tác dụng gì?

Tốt cho hệ tiêu hóa

Mủ trôm có đặc tính hút nước mạnh, giúp kích thích nhu động ruột, nhuận tràng, đẩy phân ra ngoài, điều trị chứng táo bón, ợ hơi, ợ chua,… cực kỳ tốt.

Ổn định đường huyết

Với người có hàm lượng cholesterol trong máu cao, mủ trôm rất có lợi, giúp hỗ trợ giảm cân, thừa cân, béo phì, giảm mỡ, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch.

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Mủ trôm có tác dụng giảm cholesterol trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Giảm stress, ngủ ngon

Những người bị mất ngủ, đầu óc căng thẳng do làm việc quá sức có thể dùng mủ trôm để cải thiện tình hình. Ở đây, bạn chỉ cần dùng 10g mủ trôm ngâm cho nở rồi pha với nước lọc và đường, dùng uống mỗi ngày để ngủ ngon, sảng khoái.

Mủ trôm và cách chế biến

Cách ngâm mủ trôm đúng cách

  • Mủ trôm không tan hết trong nước nhưng lại có khả năng hút nước, trương nở lên, từ đó tạo dung dịch có độ nhớt cao.
  • Độ nhớt này sẽ tăng khi trôm được nghiền nhỏ hơn.
  • Khi sử dụng, tốt nhất là bạn nên ngâm một lượng ít mủ trôm trong nước lạnh.
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Tốt nhất là ngâm mủ trôm trong nước lạnh - Ảnh minh họa: Internet
  • Không ngâm mủ trôm trong nước nóng. Chỉ nên ngâm trong nước lạnh khoảng 12-24 giờ để nó nở hoàn toàn rồi dùng, nếu không khi uống có thể gây tắc ruột do mủ trôm sẽ tiếp tục nở trong bụng.
  • Không đun sôi mủ trôm vì nhiệt độ cao sẽ làm cấu trúc mủ trôm bị phá hủy, ảnh hưởng tới độ nhớt của mủ trôm, làm mất tác dụng. Do đó, mủ trôm nấu đường phèn chắc chắn không phải là thức uống tốt.

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- Tác dụng của mủ trôm nhiều hơn là chỉ giải nhiệt

Lưu ý cách dùng mủ trôm 

Các trường hợp dưới đây không nên dùng mủ trôm:

- Phụ nữ mang thai.

- Người đang dùng thuốc chữa bệnh. Độ nhớt trong mủ trôm có thể thúc đẩy quá trình hấp thu thuốc vào máu nếu uống mủ trôm cùng với thuốc chữa bệnh. Để tránh tình trạng này, tốt nhất là uống mủ trôm ít nhất 2 tiếng sau khi dùng xong thuốc Tây.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi mủ trôm uống có tác dụng gì. Hy vọng bài viết hữu ích cho cuộc sống của bạn!

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