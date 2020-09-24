Trước khi chín vàng rực rỡ, những trái xoài xanh không có vị ngọt lịm nhưng sẽ mang một hương thơm đặc biệt, hấp dẫn. Bên cạnh đó, xoài xanh còn đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít ai biết tới. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi ăn xoài xanh có tác dụng gì với sức khỏe?

Xoài xanh rất giàu vitamin C, góp phần giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn, từ đó phát triển hệ xương khỏe mạnh. Lượng vitamin C có trong xoài xanh giúp cơ thể chiến đấu chống lại tình trạng viêm nhiễm, cũng tốt cho việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến máu.

Xoài được mệnh danh là vua của các loại quả bởi hàm lượng dinh dưỡng vô tận trong đó. Xoài chứa rất nhiều loại vitamin, tiêu biểu là vitamin C, vitamin A, B, B6,… Hơn thế nữa, xoài còn chứa nhiều lợi khuẩn và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe con người như kali, magie, đồng,…

Xoài xanh rất giàu vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C trong xoài xanh còn giúp cơ thể hấp thụ sắt, các mạch máu trong cơ thể được lưu thông tốt, khỏe mạnh, đàn hồi hơn. Ngoài ra, vitamin C giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào màu mới, góp phần ngăn ngừa bệnh máu không đông.

Giải nhiệt, cấp nước

Khi đi vào cơ thể, xoài có tác dụng ngăn ngừa tình trạng mất nước và các chất điện giải qua tuyến mồ hôi.

Tốt cho tim mạch

Niacin có trong xoài xanh rất tốt cho tim mạch, thường được tìm thấy trong các thành phần thuốc chữa bệnh. Niacin có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện mức cholesterol trong máu.

Trợ chức năng gan, đường ruột

Việc thường xuyên ăn xoài xanh nguyên chất sẽ giúp gan, đường ruột luôn khỏe mạnh. Khi nhai 1 miếng xoài, các axit trong xoài xanh sẽ thúc đẩy tiết axit mật, từ đó ngăn ngừa sỏi thận, tăng cường chức năng gan, hấp thụ chất béo đồng thời tiêu diệt các vi khuẩn độc hại trong thực phẩm.

Việc thường xuyên ăn xoài xanh nguyên chất sẽ giúp gan, đường ruột luôn khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho bà bầu bị ốm nghén

Với phụ nữ mang thai, xoài xanh là trái cây cực tốt vì nó giàu canxi, kali. Những thai phụ có nguy cơ thiếu sắt nên ăn xoài vì lượng vitamin C sẽ hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt. Ngoài ra, xoài còn chứa nhiều phenol và selenium giúp cơ thể thai phụ chống lại các bệnh tim mạch. Vị chua dễ chịu trong xoài xanh sẽ giúp bà bầu giảm cường độ và tần số các triệu chứng ốm nghén.

Khi ăn xoài xanh, cảm giác buồn nôn sẽ được xoa dịu. Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên ăn xoài xanh lượng vừa phải và không nên ăn khi đói. Việc ăn quá nhiều xoài xanh có thể khiến lượng axit trong dạ dày tăng lên, gây xót ruột, đầy bụng.

Chữa khó tiêu, táo bón

Nếu bạn cảm thấy khó tiêu hay hệ tiêu hóa không tốt, hãy ăn 1 quả xoài xanh. Chất xơ trong xoài xanh rất có lợi trong việc hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng táo bón. Ngoài ra, xoài xanh còn chứa nhiều kiềm, cùng với đó là các enzim có khả năng bẻ gãy protein, giúp quá trình tiêu hóa trở nên trơn tru hơn.

Xoài xanh chữa khó tiêu, táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho gan

Xoài xanh giàu sắt, duy trì sự khỏe mạnh cho gan. Nếu ăn xoài xanh thường xuyên với lượng vừa phải, tình trạng rối loạn gan sẽ được đẩy lùi bởi xoài xanh góp phần tăng tiết axit mật và làm sạch nhiễm khuẩn đường ruột.

Cải thiện sức đề kháng

Xoài xanh giúp tăng cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng, từ đó chống lại được một số bệnh tật, rối loạn. Xoài chứa nhiều vitamin B1, B6, kali, pectin,…có khả năng ngăn ngừa các bệnh lý như: thiếu máu, kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa, tim mạch,…

Xoài xanh giúp tăng cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn xoài?

Bên cạnh những lợi ích kể trên, xoài có thể gây hại cho sức khỏe nếu dùng không đúng cách và đúng đối tượng. Dưới đây là những người không nên ăn xoài:

Người mắc bệnh ngoài da

Xoài có tính nóng, ăn nhiều có thể bị nổi mụn nhọt. Do đó, nếu bạn đang gặp phải vấn đề như mụn nhọt hoặc nóng trong người thì không nên ăn xoài. Bên cạnh đó, nếu bạn bị bệnh mẩn ngứa, lở loét, mưng mủ vết thương thì cũng nên tránh xa xoài để bệnh tình không nặng thêm.

Người đang đói bụng

Khi đang đói bụng thì đừng nên ăn xoài bởi dù là xoài xanh hay chín thì đều chứa hàm lượng axit khá cao. Nếu bụng đang trống rỗng, xoài có thể gây kích thích dạ dày, tăng dịch vị, gây nguy cơ mắc bệnh đường ruột, cụ thể là viêm loét dạ dày.

Người đang đói bụng không nên ăn xoài xanh - Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh hen suyễn

Xoài có tính bình và chứa chất gây dị ứng. Những người bị bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khó thở, trở nặng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Người bị béo phì, tiểu đường

Xoài chứa nhiều đường, khoáng chất và các vitamin. Nếu ăn quá nhiều sẽ gây thừa cân, béo phì, đái tháo đường,…

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Người bị bệnh thận

Những người mắc bệnh mạn tính về thận không nên ăn xoài nhiều vì nó có hại cho thận. Khi ăn xoài chứa nhiều đường và các khoáng chất, thận sẽ bị áp lực và có thể làm bệnh nặng thêm.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi ăn xoài xanh có tác dụng gì. Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ bổ sung loại quả này vào thực đơn ăn vặt của mình để mang lại những giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.