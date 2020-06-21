Ăn quả kiwi có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Quả kiwi có vị thơm ngon, đẹp mắt, nhìn vào là đã thấy hấp dẫn bởi sự sóng sánh của màu vàng xanh. Với đời sống xã hội Việt Nam ngày càng cao, kiwi ngày càng được yêu thích. Đặc biệt, nếu bạn biết được những lợi ích bất ngờ mà nó mang lại cho sức khỏe thì chắc chắn sẽ thích ăn kiwi hơn. Cùng tìm hiểu quả kiwi có tác dụng gì trong bài viết sau.

Cứ 100g kiwi lại chứa: 61 calo, 3g chất xơ, 15 gram carbohydrate, 9g đường, 0.31 mg Sắt, 34 mg canxi, 34 mg photpho, 17 mg magie, 312 mg kali, 92.7 mg vitamin C, 3mg natri và nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin E, vitamin A, vitamin K, folate, riboflavin và một vài loại axit béo tốt.

Kiwi là loại quả mọng, vị ngon, mọc ở trên cây thân gỗ - chi Actinidia. Phần thịt bên trong kiwi có màu xanh lá, tươi ngon, khi chín sẽ có màu hơi vàng, sống động, bắt mắt. Hương vị của kiwi khá độc đáo, chua chua pha ngọt ngọt cực kỳ hấp dẫn.

Kiwi chứa hàm lượng dinh dưỡng cao - Ảnh minh họa: Internet

Quả kiwi có tác dụng gì?

Bên cạnh vẻ ngoài lạ mắt với hương vị tuyệt vời thì tác dụng của kiwi còn rất hữu ích cho sức khỏe.

Tăng cường hoạt động của đường ruột

Quả kiwi có khả năng duy trì sự phát triển khỏe mạnh của hệ tiêu hóa nhờ nguồn chất xơ tốt, tăng cường quá trình tiêu hóa và nhu động ruột. Loại quả này cũng đã được công nhận về tính nhuận tràng qua nghiên cứu lâm sàng. Bên cạnh đó, nó còn giúp giảm đau do chứng táo bón gây ra bằng cách kích thích đường ruột. Các chất enzyme hay hợp chất sinh học trong quả kiwi sẽ tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho đường ruột.

Kiwi tăng cường hệ tiêu hóa và đường ruột - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các khoáng chất phong phú trong quả kiwi còn có tác dụng trung hòa axit dạ dày, giảm sự khó chịu và buồn nôn. Đây chính là đáp án đầu tiên và chuẩn nhất cho câu hỏi ăn kiwi có tác dụng gì.

Tốt cho hệ miễn dịch

Quả Kiwi sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, ngăn cản các tác nhân viêm nhiễm, gây cảm cúm theo mùa như nấm, vi khuẩn. Bên cạnh đó, quả kiwi còn giúp làm giảm triệu chứng bệnh nhiễm trùng qua đường hô hấp, cảm cúm, cảm lạnh.

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Giảm triệu chứng bệnh hen suyễn

Ăn quả kiwi có tác dụng gì? Hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa trong quả kiwi dồi dào giúp làm giảm các triệu chứng do hen suyễn gây ra. Ngoài ra, nó còn tăng cường chức năng phổi, ngăn ngừa tình trạng thở khò khè ở trẻ em.

Kiwi giàu chất chống oxy hóa, vitamin C giảm hen suyễn - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ hệ thống DNA trong cơ thể tránh khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây ra, từ đó giảm bệnh tật và nguy cơ viêm nhiễm.

Tốt cho người bị bệnh tiểu đường

Chỉ số đường huyết của quả kiwi khá thấp nên nó rất tốt cho những bệnh nhân tiểu đường. Cứ 100g kiwi lại chứa 9g đường, tương ứng với 1 muỗng cafe glucose.

Giảm đông máu

Theo các nghiên cứu, việc ăn kiwi mỗi ngày sẽ giúp giảm thiểu sự xâm lấn của các tế bào tiểu cầu hoặc rủi ro đông máu. Từ đó, ngăn ngừa nguy cơ bị rối loạn tim, cụ thể là xơ vữa động mạch.

Kiwi có tác dụng giảm đông máu - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Quả kiwi cực kỳ giàu polyphenol, vitamin C, E, kali giúp duy trì và ổn định sức khỏe tim mạch. Các hợp chất trong kiwi sẽ giúp giảm huyết áp, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim do huyết áp cao, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tốt cho mắt

Kiwi chứa nhiều hợp chất cần thiết để chăm sóc và bảo vệ đôi mắt. Lượng vitamin A có trong kiwi giúp bảo vệ mắt khỏi tình trạng đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng ở người tuổi cao, một số chứng rối loạn thị lực.

Giảm cân

Trong 100g kiwi chỉ chứa 61 calo. Chính vì vậy, đây là loại trái cây cực tốt cho giảm cân. Hương vị thơm ngon kèm theo lượng chất xơ dồi dào giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, giảm cơn đói cũng như kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Kiwi ít calo, giàu chất xơ giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện quá trình hấp thụ sắt

Nguồn vitamin C trong kiwi cực kỳ lớn cùng một số hợp chất khác có tác dụng ngăn ngừa sự rối loạn thiếu sắt. Theo nghiên cứu, việc ăn bột ngũ cốc giàu chất sắt kèm theo kiwi sẽ gia tăng sắt nhiều hơn là ăn kèm với chuối.

Ngủ ngon hơn

Kiwi có chứa serotonin tốt cho những ai gặp chứng khó ngủ, rối loạn giấc ngủ, giúp bạn dễ ngủ và khỏe khoắn mỗi khi thức dậy. Hợp chất an thần tự nhiên trong loại trái cây này còn giúp bạn giảm stress, ngủ sâu hơn.

Tốt cho bà mẹ mang thai

Quả kiwi có tác dụng gì với bà bầu? Đó chính là một loại trái cây tuyệt vời dành cho chị em mang thai bởi hàm lượng folate. Hợp chất này giúp phòng ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh và giúp não bộ của trẻ phát triển tốt. Đồng thời các vitamin E, C, K còn giúp thúc đẩy sự phát triển của cả mẹ và bé.

Trên đây, chúng tôi đã giúp bạn hiểu rõ quả kiwi có tác dụng gì với sức khỏe con người. Mong rằng bạn sẽ tận dụng thật tốt loại quả này để chăm sóc cho bản thân và cả gia đình.