Bất ngờ từ những lợi ích của quả kiwi với bà bầu

Vì không biết quả kiwi có tác dụng gì với bà bầu nên một số chị em cứ lăn tăn liệu bà bầu có nên ăn quả kiwi. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của quả kiwi dành cho mẹ và con:

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Giữ dáng, đẹp da cho mẹ, khỏe cho con: Vóc dáng và nhan sắc của bà bầu sẽ được bảo vệ và chăm sóc khi được bổ sung đúng cách và đầy đủ quả kiwi trong chế độ ăn uống hàng ngày. Vì kiwi ít calo và rất giàu vitamin C nên cân nặng sẽ được kiểm soát và các vết rạn da, lão hóa được ngăn ngừa. Ngoài ra, vitamin C cũng góp phần quan trọng khi hình thành xương và răng của con trong thai kì.

2. Một số lưu ý của quả kiwi với bà bầu

Mang nhiều lợi ích cho sức khỏe bà bầu nhưng cũng như các loại thực phẩm khác, bà bầu chỉ nên bổ sung đúng cách và đầy đủ từ 1 đến 2 quả kiwi mỗi ngày. Nếu gặp bất kì dị ứng nào, các mẹ nên dừng việc sử dụng kiwi để tránh gây ra tình trạng không mong muốn.

Bà bầu chỉ nên bổ sung đúng cách và đầy đủ từ 1 đến 2 quả kiwi mỗi ngày -Ảnh: Internet

Đa số mọi người sẽ bỏ vỏ kiwi khi ăn, tuy nhiên, vỏ kiwi cũng chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết nên có thể ăn luôn vỏ. Khi mua nên lựa chọn những quả kiwi có nguồn gốc an toàn, không nhiễm hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ bầu.

Ngoài cách thức ăn quả kiwi tươi thông thường, bà bầu có thể thay đổi thực đơn bằng công thức kết hợp kiwi với sữa chua, làm sinh tố kiwi hoặc thêm kiwi vào món salad để thêm ngon miệng và tận hưởng được hương vị hấp dẫn của loại quả tuyệt vời này.

Sinh tố kiwi -Ảnh: Internet

Từ những thông tin về quả kiwi với bà bầu trên đây, mong rằng các chị em đã biết rõ ăn quả kiwi có tốt cho bà bầu không. Hãy nhớ bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu trong chế độ ăn uống để luôn đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, bà bầu nhé!