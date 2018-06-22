Bất ngờ từ những lợi ích của quả kiwi với bà bầu

Mẹ bầu 22/06/2018 09:51

Trái cây rất giàu vitamin có lợi cho sức khỏe của bà bầu và kiwi là một trong số đó. Quả kiwi với bà bầu có những lợi ích bất ngờ mà hẳn khi biết được, các mẹ bầu sẽ muốn bổ sung ngay để tốt cho cả mình và thai nhi.

1. Tác dụng của kiwi với sức khỏe bà bầu

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Quả kiwi có nhiều tác dụng tốt cho mẹ bầu và con -Ảnh: Internet

Vì không biết quả kiwi có tác dụng gì với bà bầu nên một số chị em cứ lăn tăn liệu bà bầu có nên ăn quả kiwi. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của quả kiwi dành cho mẹ và con:

  • Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh: Kiwi có chứa Actinidin – một loại enzym tiêu hóa tự nhiên cùng lượng chất xơ dồi dào tích cực hỗ trợ, cải thiện quá trình tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng cho bà bầu. Không những thế, ăn kiwi đầy đủ trong thai kì còn có khả năng chống táo bón, kích thích đường ruột, ngăn ngừa viêm dạ dày…
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Quả kiwi giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh -Ảnh: Internet
  • Phòng tránh các vấn đề liên quan đến sự phát triển của bào thai: Folate (hay còn gọi là axit folic) là một loại vitamin vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của hệ thần kinh và tế bào thai nhi. Nếu thiếu Folate có thể dẫn đến một số khuyết tật ở con. Có thể nói, quả kiwi với bà bầu chính là sự bảo vệ cần thiết để con được khỏe mạnh cho đến khi chào đời.
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Quả kiwi giúp phòng tránh các vấn đề liên quan đến sự phát triển của bào thai

-Ảnh: Internet

  • Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Kiwi có chứa đường nhưng là đường tự nhiên, giúp phòng ngừa đột biến insulin trong máu – nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường khá nguy hiểm đối với phụ nữ đang mang thai.
  • Tăng cường khả năng miễn dịch: Là loại quả giàu chất chống oxy hoá nên kiwi góp phần nâng cao khả năng miễn dịch, bảo vệ RNA và DNA cũng như chống lại các gốc tự do cho cơ thể bà bầu.
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Qủa kiwi giúp hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường và tăng cường khả năng miễn dịch

-Ảnh: Internet

  • Giữ dáng, đẹp da cho mẹ, khỏe cho con: Vóc dáng và nhan sắc của bà bầu sẽ được bảo vệ và chăm sóc khi được bổ sung đúng cách và đầy đủ quả kiwi trong chế độ ăn uống hàng ngày. Vì kiwi ít calo và rất giàu vitamin C nên cân nặng sẽ được kiểm soát và các vết rạn da, lão hóa được ngăn ngừa. Ngoài ra, vitamin C cũng góp phần quan trọng khi hình thành xương và răng của con trong thai kì.

2. Một số lưu ý của quả kiwi với bà bầu

Mang nhiều lợi ích cho sức khỏe bà bầu nhưng cũng như các loại thực phẩm khác, bà bầu chỉ nên bổ sung đúng cách và đầy đủ từ 1 đến 2 quả kiwi mỗi ngày. Nếu gặp bất kì dị ứng nào, các mẹ nên dừng việc sử dụng kiwi để tránh gây ra tình trạng không mong muốn.

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Bà bầu chỉ nên bổ sung đúng cách và đầy đủ từ 1 đến 2 quả kiwi mỗi ngày

-Ảnh: Internet

Đa số mọi người sẽ bỏ vỏ kiwi khi ăn, tuy nhiên, vỏ kiwi cũng chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết nên có thể ăn luôn vỏ.  Khi mua nên lựa chọn những quả kiwi có nguồn gốc an toàn, không nhiễm hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ bầu.

Ngoài cách thức ăn quả kiwi tươi thông thường, bà bầu có thể thay đổi thực đơn bằng công thức kết hợp kiwi với sữa chua, làm sinh tố kiwi hoặc thêm kiwi vào món salad để thêm ngon miệng và tận hưởng được hương vị hấp dẫn của loại quả tuyệt vời này.

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Sinh tố kiwi -Ảnh: Internet

Từ những thông tin về quả kiwi với bà bầu trên đây, mong rằng các chị em đã biết rõ ăn quả kiwi có tốt cho bà bầu không. Hãy nhớ bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu trong chế độ ăn uống để luôn đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, bà bầu nhé!

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