3 cách làm kem chống rạn da hiệu quả ngay tại nhà cho bà bầu

Không quá khó để bà bầu tự làm hỗn hợp kem chống rạn da ngay tại nhà bằng những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm dưới đây.

Có khoảng 60 – 90% bà bầu bị rạn da trong thời kỳ bầu bí. Tình trạng rạn da hình thành do sự đứt gãy các bó sợi collagen và elastin khi da bị giãn quá mức tại các khu vực bụng, đùi, mông, ngực, bắp tay, chân… Rạn da ở bà bầu xuất hiện từ tháng thứ 3 trở đi. Ngoài yếu tố di truyền, tình trạng rạn da ở bà bầu còn do sự phát triển nhanh chóng của thai nhi, do nội tiết tố trong cơ thể. Để ngăn ngừa chứng rạn da, từ tháng thứ 3 của thai kỳ, chị em nên bôi kem chống rạn da lên các vùng có nguy cơ. Thay vì sử dụng một số loại kem có thành phần hóa học không tốt cho thai nhi, mẹ bầu có thể tự làm kem chống rạn da bằng nguyên liệu tự nhiên ngay tại nhà theo hướng dẫn dưới đây.

Cách làm kem chống rạn da cho bà bầu từ nguyên liệu thiên nhiên Trị rạn da bằng dầu dừa Bôi dầu dừa trị rạn da cho bà bầu là cách làm phổ biến của nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet Dùng dầu dừa chống rạn da là cách làm truyền thống của nhiều chị em phụ nữ hiện nay. Để làm dầu dừa từ dừa tươi, chị em cần chuẩn bị 2 trái dừa bánh tẻ. Tiếp đến, tách đôi quả dừa rồi dùng muỗng cứng cạo cơm dừa để riêng. Thái nhỏ phần cơm dừa này sau đó cho vào máy xay sinh tố, thêm nước và xay thật mịn để tạo thành hỗn hợp đặc sánh. Sau cùng, lọc qua lấy phần dầu dừa, bỏ bã, cho nước cốt vào chai thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Kem trị rạn da từ nha đam Thành phần polysaccharides và glycoprotein trong nha đam thúc đẩy quá trình phục hồi da, cải thiện lượng collagen giúp làn da mẹ bầu đàn hồi, săn chắc hơn. Theo nghiên cứu, nha đam chứa nhiều dưỡng chất, các chất kháng khuẩn và chống viêm giúp thúc đẩy nhanh quá trình làm lành các tế bào từ đó làm cân bằng sắc tố da, xóa mờ sẹo, trị rạn da hiệu quả.

Nha đam cũng là một trong những nguyên liệu thường được sử dụng làm kem trị rạn da - Ảnh minh họa: Internet Để làm kem trị rạn da chiết xuất từ thành phần nha đam, mẹ bầu cần chuẩn bị 1 chén gel nha đam, ¼ chén dầu ô liu. Cho gel nha đam vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sau đó trộn đều với dầu ô liu rồi đem bảo quản trong lọ có nắp đậy ở ngăn mát tủ lạnh. Từ tháng thứ 3, bà bầu bắt đầu thoa kem chống rạn da tự làm lên vùng bụng trong khoảng 30 phút rồi rửa sạch. Thực hiện từ 1 – 2 lần mỗi ngày. Trung bình một lọ kem nha đam có thể sử dụng trong khoảng 2 tuần. Kem trị rạn da làm từ hoa cúc Trong dân gian, hoa cúc là vị thuốc quen thuộc có tác dụng tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và làm đẹp da. Một số axit nhẹ trong hoa cúc có tác dụng làm sạch tự nhiên các bụi bẩn ở lỗ chân lông, giúp da thông thoáng. Hoa cúc cũng giúp làm liền sẹo, làm mờ các vết rạn da ở bà bầu. Hỗn hợp hoa cúc và glycerin sẽ giúp vết rạn da bà bầu chóng lành - Ảnh minh họa: Internet Cách làm kem trị rạn da tại nhà: Mẹ bầu cần lấy 5 – 10 bông hoa cúc rửa sạch rồi đem ngâm trong nước sôi khoảng 1 giờ. Sau khi ngâm, đem lọc bỏ bã hoa cúc rồi thêm ½ muỗng cà phê glycerin vào, khuấy đều. Tiếp theo, mẹ bầu đun nóng một lượng bơ thực vật, dầu long não rồi cho vào hỗn hợp hoa cúc và glycerin đã chuẩn bị. Cho toàn bộ hỗn hợp vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, đổ ra chai bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 ngày là có thể sử dụng bình thường. Chúc chị em thành công với cách làm kem trị rạn da tại nhà cho bà bầu cực kỳ đơn giản nói trên!

Mách mẹ bầu 5 cách chống rạn da hiệu quả nhất Mẹ bầu nào cũng ám ảnh với những vết rạn da khi mang bầu. Vậy có cách nào chống rạn da hiệu quả lại an toàn nhất không? Hãy tham khảo ngay những cách dưới đây nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-cach-lam-kem-chong-ran-da-hieu-qua-ngay-tai-nha-cho-ba-bau-287273.html