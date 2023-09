3 cách làm kem chống rạn da hiệu quả ngay tại nhà cho bà bầu

Có khoảng 60 – 90% bà bầu bị rạn da trong thời kỳ bầu bí. Tình trạng rạn da hình thành do sự đứt gãy các bó sợi collagen và elastin khi da bị giãn quá mức tại các khu vực bụng, đùi, mông, ngực, bắp tay, chân… Rạn da ở bà bầu xuất hiện từ tháng thứ 3 trở đi. Ngoài yếu tố di truyền, tình trạng rạn da ở bà bầu còn do sự phát triển nhanh chóng của thai nhi, do nội tiết tố trong cơ thể. Để ngăn ngừa chứng rạn da, từ tháng thứ 3 của thai kỳ, chị em nên bôi kem chống rạn da lên các vùng có nguy cơ.

Thay vì sử dụng một số loại kem có thành phần hóa học không tốt cho thai nhi, mẹ bầu có thể tự làm kem chống rạn da bằng nguyên liệu tự nhiên ngay tại nhà theo hướng dẫn dưới đây.