Bà bầu ăn gì cho mát cả mẹ lẫn con vào mùa hè nóng bức?

Những thực phẩm quen thuộc dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc bà bầu ăn gì cho mát vào mùa hè của các chị em.

Thời tiết oi bức khi vào hè khiến không ít mẹ bầu bị nóng trong người, tinh thần uể oải. Tình trạng này kéo dài có thể khiến tâm tính chị em trở nên phiền muộn đồng thời phải đối mặt với các triệu chứng khó chịu khác như táo bón, mụn, căng thẳng thần kinh... Cách đơn giản để khắc phục các triệu chứng nóng trong người là ăn các thực phẩm làm mát cơ thể. Thực phẩm giải nhiệt mùa hè cho bà bầu Bí đao Bà bầu ăn bí đao sẽ giúp làm mát cơ thể trong mùa hè - Ảnh minh họa: Internet Theo Đông y, quả bí đao (còn gọi là bí xanh) vị ngọt, tính hàn, không độc có tác dụng lợi phế, giải nhiệt, nhuận tràng tốt cho phụ nữ mang thai. Bà bầu nóng trong người ăn bí đao sẽ giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể, giải đàm, lợi tiểu, thải độc hiệu quả. Đặc biệt, bí đao rất tốt cho những bà bầu ốm nghén nặng, cơ thể mệt mỏi.

Củ sen, ngó sen Các bộ phận của cây sen như củ sen, ngó sen, hạt sen... đều có tác dụng tốt cho sức khỏe bà bầu. Trong những ngày hè nóng bức, mẹ bầu có thể ăn những thực phẩm chế biến từ củ sen, ngó sen và uống trà hạt sen để làm mát cơ thể. Ngoài ra, hạt sen còn có tác dụng an thần, giúp mẹ bầu khắc phục chứng mất ngủ khi mang thai. Rau dền Rau dền là loại cây dễ trồng, lành tính có tác dụng làm mát cơ thể bà bầu - Ảnh minh họa: Internet Rau dền là loại cây dễ mọc và cực kỳ phổ biến ở nước ta. Loại rau này không thể thiếu trong trong danh sách những thực phẩm giúp bà bầu giải nhiệt mùa hè. Rau dền chứa nhiều protid, gluxit, vitamin và chất khoáng. Thành phần chất sắt và canxi trong rau dền chiếm tỉ lệ cao hơn cải bó xôi. Hoạt chất beta – caroten trong rau dền còn giúp mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch. Những nồi canh rau dền bổ dưỡng, thơm ngon chính là ưu tiên hàng đầu cho bà bầu làm mát cơ thể vào mùa hè.

Nấm rơm Nấm rơm vị ngọt có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể bà bầu hiệu quả. Giá trị dinh dưỡng của loại nấm này còn được đánh giá cao vì hàm lượng axit amin quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Các chất đạm, chất béo, chất bột đường, chất xơ, vitamin và các nguyên tố vi lượng khác (sắt, canxi, phốt pho…) đều cần thiết cho mẹ và bé. Đu đủ chín Với thành phần hơn 70% là nước cùng nhiều dưỡng chất quan trọng, đu đủ chín là loại trái cây thân thiện đối với phụ nữ mang thai. Những chị em thường xuyên đối mặt với chứng táo bón sẽ không thể bỏ qua "siêu trái cây" này. Đu đủ chín có tác dụng giải nhiệt, thúc đẩy hệ tiêu hóa mẹ bầu làm việc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Ngoài tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đu đủ còn có công dụng giải nhiệt, bổ sung nguồn nước cho mẹ bầu. Thêm vào đó, nguồn vitamin A, beta – caroten, folate dồi dào trong đu đủ chín cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển não bộ và thị lực thai nhi. Trái cây họ cam quýt Cam, chanh, bưởi… giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa không chỉ giúp bà bầu tăng cường hệ miễn dịch mà còn có tác dụng giải nhiệt hiệu quả khi thời tiết vào hè. Một ly nước cam hoặc vài múi bưởi trong những bữa ăn phụ sẽ làm mát cơ thể mẹ bầu, cải thiệt làn da tối màu của các chị em. Bà bầu cần lưu ý, việc làm mát cơ thể không chỉ thông qua việc ăn nhiều thực phẩm giải nhiệt mà còn cần uống nhiều nước, duy trì lối sống lành mạnh để tăng cường sức khỏe cho mẹ và thai nhi. Việc ăn đồ cay nóng, thức ăn dầu mỡ là điều tối kỵ cần tránh nếu mẹ bầu không muốn bị nóng trong người.

Chuyên gia Viện Dinh dưỡng: Hoa quả tốt cho bà bầu nhưng đừng ăn để "vào con không vào mẹ" Ths.Bs. Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, hoa quả tốt cho bà bầu, tuy nhiên, các mẹ chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải, phù hợp, không nên quá lạm dụng.

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