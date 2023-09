Gội đầu bằng bồ kết, cách làm đơn giản cứu nguy mái tóc rụng của bà bầu suốt thai kỳ

Quá trình thay đổi hormone nội tiết tố khi mang thai có thể khiến bà bầu bị rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị rụng tóc còn do gen di truyền. Nếu bà và mẹ bạn bị rụng tóc trong thai kỳ thì khả năng rụng tóc của bạn sẽ chiếm tỉ lệ cao. Bên cạnh đó, hiện tượng rụng tóc khi bầu bí còn do tình trạng căng thẳng liên tục, hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ mang thai.

Các bước gội đầu bằng bồ kết ngừa rụng tóc cho bà bầu

Ở nước ta, gội đầu bằng bồ kết là kinh nghiệm lâu đời của các bà các mẹ trong việc chăm sóc tóc, giúp tóc bóng mượt, giảm gãy rụng kể cả trong thời gian bầu bí.