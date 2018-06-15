Gội đầu bằng bồ kết, cách làm đơn giản cứu nguy mái tóc rụng của bà bầu suốt thai kỳ

Mẹ bầu 15/06/2018 19:13

Rụng tóc là triệu chứng thường gặp của các chị em khi bầu bí. Thời gian này, để đảm bảo an toàn cho thai nhi, bà bầu nên thay thế việc sử dụng các loại dầu gội trị rụng tóc bằng trái bồ kết theo kinh nghiệm lâu đời.

Nguyên nhân bà bầu rụng tóc nhiều trong thai kỳ

Trên đầu mỗi người có khoảng 100 – 150 ngàn nang tóc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 sợi tóc rụng. Nếu tóc rụng quá nhiều (trên 100 sợi/ngày) hoặc chỉ cần vuốt nhẹ tóc đã rụng có thể là dấu hiệu bệnh lý.

Đối với phụ nữ mang thai, rụng tóc là biểu hiện thường gặp trong quá trình thay đổi nội tiết tố, đặc biệt giai đoạn từ 1 – 5 tháng đầu. Nhiều trường hợp kéo dài suốt thai kỳ và giai đoạn sau sinh.

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Quá trình thay đổi hormone nội tiết tố khi mang thai có thể khiến bà bầu bị rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị rụng tóc còn do gen di truyền. Nếu bà và mẹ bạn bị rụng tóc trong thai kỳ thì khả năng rụng tóc của bạn sẽ chiếm tỉ lệ cao. Bên cạnh đó, hiện tượng rụng tóc khi bầu bí còn do tình trạng căng thẳng liên tục, hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ mang thai.

Các bước gội đầu bằng bồ kết ngừa rụng tóc cho bà bầu

Ở nước ta, gội đầu bằng bồ kết là kinh nghiệm lâu đời của các bà các mẹ trong việc chăm sóc tóc, giúp tóc bóng mượt, giảm gãy rụng kể cả trong thời gian bầu bí.

Hỗn hợp flavonozit và saponaretin của trái bồ kết có tác dụng chống siêu vi trùng trên da đầu. Hoạt chất saponin có tác dụng kích thích mọc tóc, trị rụng tóc, trị gàu, trị ngứa da đầu hiệu quả. Để gội đầu bằng bằng bồ kết đúng cách, chị em có thể tham khảo các bước sau:

Bước 1: Nướng bồ kết

Muốn bồ kết phát huy hết công dụng cho mái tóc, mẹ bầu cần đem đi nướng để tiết ra toàn bộ tinh dầu. Vỏ bồ kết có đặc điểm cứng, nếu không đem nướng có thể không tận dụng hết tinh dầu trong vỏ.

Gội đầu bằng bồ kết, cách làm đơn giản cứu nguy mái tóc rụng của bà bầu suốt thai kỳ - Ảnh 2
Mẹ bầu có thể mua bồ kết khô bán ngoài chợ - Ảnh minh họa: Internet

Trái bồ kết sau khi mua về mẹ bầu phơi khô 2 – 3 nắng, sau đó cho vào vỉ rồi nướng trên bếp than hoặc bếp ga.

Bước 2: Nấu nước bồ kết

Gội đầu bằng bồ kết, cách làm đơn giản cứu nguy mái tóc rụng của bà bầu suốt thai kỳ - Ảnh 3
Bồ kết sau khi nướng chín đem nấu với nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cho bồ kết đã nướng vào một túi vải có dây rút, rút chặt dây rồi cho vào nồi nước nấu sôi. Tùy theo mức độ dày mỏng của mái tóc mà mẹ bầu cân đối lượng bồ kết cho phù hợp. Theo kinh nghiệm, mái tóc dài ngang lưng của bà bầu sẽ cần khoảng 1 nắm tay bồ kết.

Bước 3: Kết hợp bồ kết với vỏ cam, vỏ bưởi, lá sả

Để tăng tác dụng trị rụng tóc, trị gàu và giúp mái tóc bóng mượt, mẹ bầu có thể nấu nước bồ kết chung với lá sả, lá bưởi, vỏ bưởi, vỏ cam… Mẹ chỉ cần cho những nguyên liệu này vào trước khi tắt nồi nước bồ kết khoảng 5 phút. Đun quá lâu có thể làm tinh dầu bị bốc hơi toàn bộ.

Bước 4: Gội đầu bằng nước bồ kết

Sau khi nấu sôi, bà bầu bỏ túi vải ra khỏi nồi (nên vắt kỹ để ra toàn bộ tinh dầu), đổ nước ra chậu và pha với nước lạnh vừa phải rồi tiến hành gội đầu.

Gội đầu bằng bồ kết, cách làm đơn giản cứu nguy mái tóc rụng của bà bầu suốt thai kỳ - Ảnh 4
Để tạo mùi thơm cho nước bồ kết, mẹ bầu có thể nấu cùng các nguyên liệu tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu dùng ca xối nước lên tóc rồi massage nhẹ nhàng trong vòng vài phút để các tinh chất bồ kết thấm sâu vào da đầu, ngừa rụng tóc. Lặp lại thao tác đến khi hết lượng nước bồ kết đã chuẩn bị.

Kiên trì gội đầu bằng trái bồ kết trong thời kỳ bầu bí, bà bầu sẽ có mái tóc bóng khỏe bất ngờ và giảm gãy rụng một cách hiệu quả.

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