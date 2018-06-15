Công dụng ít ai biết của bột sắn dây đối với bà bầu

Sắn dây thường được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung nước ta. Khi mang thai, bà bầu có thể sử dụng bột sắn dây như một loại thức uống tự nhiên cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng của bột sắn dây Củ sắn dây sau khi thu hoạch được mài lấy bột. Loại cây này mọc nhiều ở vùng đồi núi hoang, thường được thu hoạch vào cuối mùa đông để có chất lượng bột cao nhất. Củ sắn dây sau khi thu hoạch được mài lấy bột - Ảnh minh họa: Internet Các tài liệu dinh dưỡng cho biết trong 100g bột sắn dây có 14g nước; 0,7g protit; 84,3g gluxit; 0,8g xenluloza; 18mg canxi; 200mg photpho; 1,5mg sắt… Người lao động nặng nhọc hoặc người đi dưới trời nắng về uống một cốc bột sắn dây sẽ giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi, tái tạo năng lượng.

Bột sắn dây nhiều dưỡng chất và là thức uống giải nhiệt phổ biến cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet Theo Đông y, củ sắn dây có tác dụng giải nhiệt, cải thiện tuần hoàn não, đường huyết, điều hòa rối loạn lipid máu, hạ huyết áp, tốt cho tim mạch, giải độc gan cùng nhiều công dụng tốt cho hệ tiêu hóa khác. Bà bầu uống bột sắn dây có tốt không? Có thể dễ dàng nhận thấy, cơ thể bà bầu khi mang thai có sự thay đổi không hề nhỏ do quá trình tiết hormone nội tiết. Bên cạnh đó, chị em dễ gặp các triệu chứng khó chịu trong thai kỳ như: Táo bón, đầy bụng, ợ nóng, nóng trong người, đau lưng, phù nề chân tay.

Để cải thiện tình trạng này, bà bầu nên sử dụng bột sắn dây nhằm kích thích nhu động ruột, giảm táo bón, giải nhiệt và cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể. Thức uống từ bột sắn dây có vị dễ uống và rất tốt cho sức khỏe bà bầu. Bà bầu uống bột sắn dây rất tốt cho hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn - Ảnh minh họa: Internet Bột sắn dây còn có tác dụng trung hòa axit thành ruột, chống lại vi trùng và ngăn ngừa tiêu chạy hiệu quả. Bà bầu mắc các chứng đau họng, đầy hơi sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Bên cạnh đó, hoạt chất plavonodit trong bột sắn dây sẽ giúp tăng cường quá trình hoạt động của hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn bà bầu. Các chứng co rút tế bào ruột, xoắn ruột sẽ được khắc phục, lượng máu lưu thông tốt hơn. Những lưu ý khi bà bầu uống bột sắn dây Với đặc tính giải nhiệt cơ thể, bột sắn dây phù hợp với chị em bị nóng trong. Những mẹ bầu mệt mỏi, tay chân lạnh không nên sử dụng thức uống này vì tính hàn của bột sắn dây có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bột sắn dây có tính hàn sẽ không tốt cho những bà bầu mệt mỏi, lạnh chân tay - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu nên uống nước sắn dây chín, không nên uống sống dễ gây khó tiêu, chậm hấp thụ. Mẹ có thể thêm đường và vắt vài giọt nước cốt chanh để uống nhưng không cần thêm quá nhiều đường. Mỗi ngày bà bầu chỉ nên uống 1 cốc bột sắn dây. Bà bầu không nên uống bột sắn dây trong trường hợp có dấu hiệu động thai, dạ con liên tục co bóp.

Lần đầu đi siêu âm thai, mẹ bầu hốt hoảng khi nhìn thấy con trên màn hình Không phải hình ảnh em bé đang nằm ngủ hay nghịch ngợm như mong muốn, khi đi siêu âm bà mẹ này đã rất bất ngờ khi nhìn con chẳng khác nào một chú chim khổng lồ.

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