Không uống mật ong khi mang thai, bà bầu sẽ bỏ phí những ích lợi hiếm có này

Mẹ bầu 13/06/2018 11:17

Nhiều bà bầu lo ngại một số thành phần của mật ong khi uống vào sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, các chị em lại không biết được rằng hệ đường ruột người lớn có các lợi khuẩn giúp một số hoạt chất trong mật ong không đi vào nhau thai. Vì vậy, bà bầu nên uống mật ong để nhận được nguồn dinh dưỡng cực tốt cho sức khỏe.

Tại sao bà bầu nên uống mật ong?

Mật ong là sản phẩm quý từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe của mọi người ở hầu hết mọi độ tuổi (ngoại trừ trẻ sơ sinh). Mật ong chứa một số loại đường, các khoáng chất quan trọng và vitamin.

Đối với bà bầu, nhiều chị em lo lắng việc uống mật ong trong thời kỳ mang thai sẽ tác động xấu đến thai nhi. Tuy nhiên, theo trang MomJunction, mật ong chỉ ảnh hưởng đến trẻ dưới 1 tuổi do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Ở người lớn, lợi khuẩn trong đường ruột sẽ có vai trò ngăn ngừa độc tố botulinum, không cho dẫn truyền qua nhau thai gây hại em bé.

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Mật ong là sản phẩm tốt cho sức khỏe mọi người kể cả bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết bà bầu có thể uống mật ong nếu được tiệt trùng. Một điều cần chú ý, bà bầu cần uống mật ong có nguồn gốc xuất xứ và được kiểm định rõ ràng.

Lợi ích của mật ong đối với bà bầu

Nguồn dinh dưỡng dồi dào

Mật ong cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào bao gồm các vitamin, khoáng chất, các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe bà bầu trong thai kỳ, hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Không uống mật ong khi mang thai, bà bầu sẽ bỏ phí những ích lợi hiếm có này - Ảnh 2
Bà bầu nên uống mật ong thường xuyên để cung cấp năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, mật ong có đầy đủ các dưỡng chất protein, carbohydrat, folate, canxi, sắt, selen, magie, photpho và các vitamin quan trọng khác như vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C. Ngoài ra, mật ong còn giàu các thành phần đường tự nhiên như fructose, glucose cực kỳ tốt cho bà bầu.

Tăng cường hệ miễn dịch

Với đặc trưng kháng khuẩn và tính chống oxy hóa, mật ong sẽ giúp cơ thể bà bầu tăng cường hệ miễn dịch. Mật ong còn giúp bà bầu điều trị vết thương nhỏ, vết bỏng và trị chứng ợ nóng vì có khả năng trung hòa axit dạ dày.

Khắc phục chứng mất ngủ

Một ly sữa nóng pha thêm một muỗng mật ong trước giờ đi ngủ sẽ giúp bà bầu an thần, cải thiện tình trạng mất ngủ.

Trị cảm hạnh và ho

Không uống mật ong khi mang thai, bà bầu sẽ bỏ phí những ích lợi hiếm có này - Ảnh 3
Triệu chứng ho và cảm lạnh sẽ thuyên giảm nếu bà bầu uống mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần hóa học của mật ong chứa các chất có khả năng chống lại một số virus gây bệnh cảm cúm. Ngoài ra, mật ong còn là phương thuốc tự nhiên trị ho hiệu quả ở bà bầu.

Giảm đau họng

Mật ong có tác dụng kháng viêm sẽ giúp mẹ bầu giảm cảm giác đau họng. Bà bầu hãy thêm một muỗng mật ong vào ly trà gừng hoặc trà chanh khi cổ họng có cảm giác ngứa rát và đau.

Trị viêm loét dạ dày

Không uống mật ong khi mang thai, bà bầu sẽ bỏ phí những ích lợi hiếm có này - Ảnh 4
Mật ong là một trong những phương thuốc tự nhiên chữa chứng đau dạ dày ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cho biết, việc tiêu thụ mật ong thường xuyên sẽ làm giảm sự phát triển của vi khuẩn helicobacter pylori gây bệnh viêm loét dạ dày. Vì vậy, bà bầu có tiền sử bị đau dạ dày có thể sử dụng mật ong như phương thước chữa lành vết loét.  

Giúp da đầu khỏe mạnh

Tính kháng khuẩn của mật ong còn có tác dụng hiệu quả trong việc loại bỏ gàu và da đầu bị ngứa. Bà bầu bị ngứa da đầu có thể hòa mật ong cùng nước ấm, massage nhẹ lên da đầu 2 – 3 lần mỗi tuần sẽ giảm ngứa hiệu quả.

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