Bà bầu muốn bổ sung canxi không thể bỏ qua những thực phẩm này

Mẹ bầu 13/06/2018 17:04

Khi mang thai, chị em cần lưu ý danh sách các thực phẩm bổ sung canxi cho bà bầu để biết cách cân đối khẩu phần trong bữa ăn.

Thói quen ăn uống lành mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe bà bầu và sự phát triển của thai nhi trong thời kỳ mang thai. Bổ sung canxi là việc làm cực kỳ cần thiết đối với các bà bầu.

Dưới đây là những thực phẩm giàu canxi chị em cần bổ sung giúp hệ xương thai nhi phát triển khỏe mạnh, phòng ngừa triệu chứng đau lưng khi mang thai.

Thực phẩm bổ sung canxi cho bà bầu

Sữa

Không chỉ sữa bò mà những loại sữa hạt như sữa đậu nành, hạnh nhân, óc chó cũng là nguồn cung cấp canxi quan trọng cho bà bầu. Trung bình, một cốc sữa hoặc các thức uống dạng sữa làm từ các loại hạt tự nhiên sẽ bổ sung ít nhất 300mg canxi cho bà bầu.

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Bà bầu uống sữa là cách bổ sung canxi đơn giản nhất - Ảnh minh họa: Internet

Với sữa bầu, hàm lượng vitamin D và canxi được tăng cường giúp cơ thể mẹ bầu hấp thụ được nhiều canxi. Vì vậy, uống sữa bầu khi bắt đầu hành trình làm mẹ là thói quen của hầu hết các chị em.

Cua biển

Cua biển giàu canxi và axit béo omega 3 – các chất quan trọng với sức khỏe bà bầu và thai nhi trong 3 tháng đầu. Bà bầu muốn bổ sung canxi không thể bỏ qua thực phẩm vàng giàu dinh dưỡng này.

Hàu

Thông thường các loại hải sản đều giàu canxi nên luôn được ưu tiên trong các bữa ăn của bà bầu, trừ một số món cá chứa nhiều thủy ngân. Các loại tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến, hàu còn cung cấp nhiều sắt, selen, vitamin A và các nguyên tố vi lượng khác. Trong số này, hàu chính là thức ăn bổ sung canxi cho bà bầu nhiều nhất.

Đậu đen

Đậu đen nói riêng và họ nhà đậu nói chung rất cần thiết trong chế độ dinh dưỡng của bà bầu. Ước tính nửa cốc đậu đen chín sẽ cung cấp khoảng 105mg canxi cho phụ nữ mang thai.

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Đậu đen xanh lòng là thực phẩm phổ biến cho bà bầu bổ sung canxi - Ảnh minh họa: Internet

Để bổ sung canxi một cách nhanh nhất bằng thực phẩm, bà bầu nên ăn mỗi ngày một cốc đậu đen trong suốt thai kỳ. Bên cạnh đó, bà bầu có thể chế biến đậu đen thành nhiều món ăn khác nhau để kích thích khẩu vị như: Xôi đậu đen, chè đậu đen, nước đậu đen rang hoặc ngũ cốc các loại đậu.

Hạt dẻ

Hàm lượng canxi trong hạt dẻ cao nhất trong số các loại quả hạch. Thông thường, 100g hạt dẻ sẽ cung cấp 815mg canxi đáp ứng đủ nhu cầu trong ngày cho người trưởng thành. Hạt dẻ rang muối là món ưa thích của nhiều chị em. Tuy nhiên, bà bầu không nên ăn quá nhiều vì lượng calo trong hạt dẻ khá cao.

Đậu phụ

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Hai miếng đậu phụ mỗi ngày sẽ bổ sung đủ nhu cầu canxi cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ và các sản phẩm làm từ đậu nành chứa nhiều canxi, có tác dụng ngăn ngừa loãng xương. Mẹ bầu chỉ cần ăn 2 miếng đầu phụ mỗi ngày là đã có thể cung cấp đủ nhu cầu canxi cho cơ thể.

Yến mạch

Yến mạch có lượng canxi gấp 7,5 lần gạo trắng, đứng đầu danh sách loại ngũ cốc chứa nhiều canxi nhất. Mẹ bầu có thể nấu cháo yến mạch với mè đen trong những tháng cuối để cung cấp canxi và giúp quá trình chuyển dạ diễn ra nhanh chóng.

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