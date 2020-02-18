Mách bạn cách làm xoài lắc ngon như ngoài hàng, ăn mãi không chán

Mặc dù chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng xoài lắc đã khiến cho các bạn trẻ điên đảo vì vị ngon khó cưỡng của nó. Tuy nhiên để được thưởng thức món xoài lắc này đã có rất nhiều người phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. Vậy bạn có muốn ngay lập tức được thưởng thức món ăn vặt hấp dẫn này không? Hãy ghi nhớ những cách làm xoài lắc ngon tại nhà dưới đây.

- Muối ớt.

- Ớt tươi hoặc bột ớt.

Hướng dẫn cách làm xoài lắc chua ngọt đơn giản tại nhà

Bước 1: Làm sạch và sơ chế nguyên liệu.

- Xoài sau khi rửa sạch cần gọt vỏ và cắt thành những miếng dài hoặc vuông tùy thích. Xoài không được cắt quá mỏng hoặc quá dày để đảm bảo gia vị có thể thấm đều.

- Sau khi cắt nhỏ thì cho xoài vào trong một thau nước lạnh, ngâm trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thao tác này sẽ giúp cho xoài giòn và ngon hơn.

Cách làm xoài lắc tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Trộn đều xoài với gia vị.

- Để làm được món xoài lắc chua ngọt thì bạn cần phải có đường và nước mắm. Pha đường với nước mắm theo tỉ lệ 3:1 sau đó cho vào chảo đun sôi đến khi đường tan hết thì đổ ra một cái lọ thủy tinh nhỏ đợi nguội.

- Xoài sau khi đã ngâm trong nước lạnh cần vớt ra để ráo. Cho toàn bộ hỗn hợp xoài và nước đường mắm đã đun ở trên vào 1 cái hộp nhựa. Sau đó cho thêm khoảng 15 gram bột ớt vào và lắc đều.

Món xoài lắc chua ngọt thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy chỉ cần vài bước đơn giản là bạn đã có được món xoài lắc chua ngọt thơm ngon, hấp dẫn.

Cách làm xoài lắc bằng muối ớt

Nguyên liệu

Nguyên liệu để làm món ăn này khá đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị xoài, đường, muối và bột ớt là đủ. Cứ 1kg xoài bạn cần khoảng 1 thìa muối, 1 thìa bột ớt và 6 - 7 thìa đường.

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu.

Xoài sau khi rửa sạch, gọt vỏ thì cắt nhỏ thành miếng vừa ăn và ngâm với hỗn hợp muối pha loãng trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Trộn xoài với đường.

Vớt xoài để ráo nước và cho vào một chiếc hộp lớn. Sau đó cho đường vào theo tỉ lệ cứ 1kg xoài thì cho 6 - 7 thìa đường. Trộn đều hỗn hợp cho đến khi đường tan ra và ngấm vào trong xoài.

Sơ chế và làm sạch xoài - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Thêm muối ớt vào hỗn hợp.

Khi đường đã tan và ngấm đều thì bạn nên cho thêm một chút muối ớt vào và lắc đều hỗn hợp này trong khoảng 30 giây. Để xoài có thể ngấm hết gia vị và ăn ngon hơn thì bạn nên cho vào trong tủ lạnh khoảng 5 phút.

Cách làm xoài lắc ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm xoài lắc muối Tây Ninh

Cách làm xoài lắc ngon với muối Tây Ninh cũng giống như cách làm các loại xoài lắc trên. Tuy nhiên điều đặc biệt của món ăn này nằm ở muối tôm Tây Ninh. Đây là gia vị quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt cho món xoài lắc này.

Để làm được muối Tây Ninh bạn cần chuẩn bị tôm khô, ớt sừng, tỏi, muối và ớt khô. Tôm khô sau khi được ngâm mềm thì cho vào máy xay sinh tố cùng với hỗn hợp ớt sừng, muối, tỏi và ớt khô vào trong máy xay sinh tố xay nhuyễn và cho muối tôm ra bát để trộn với xoài.

Cách làm xoài lắc ngon với muối tôm Tây Ninh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm xoài lắc bò khô

Xoài lắc bò khô là món ăn vặt được nhiều bạn trẻ ưa thích. Để thực hiện món ăn này bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút sơ chế và biến tấu là đã có được một món ăn hấp dẫn, lạ miệng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Xoài xanh: khoảng 3 trái.

- 100 gram bò khô.

- 50 gram tép khô.

- 50 gram chà bông.

- 10 gram ớt bột.

- 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng đường cát.

- Bột ngọt, ớt tươi, muối tôm.

- 1 chiếc hộp hoặc bát sạch dùng để lắc xoài.

Cách làm xoài lắc bò khô

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu.

Xoài rửa sạch và cắt miếng vừa ăn. Ngâm xoài vào thau nước đá sạch hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 10 phút.

Bước 2: Pha chế hỗn hợp nước chấm.

Điều quan trọng tạo nên hương vị cho món xoài lắc bò khô chính là nước mắm. Bạn cần trộn đều đường, nước mắm, ớt băm nhỏ vào một cái nồi nhỏ và đun sôi đến khi đường tan hẳn thì tắt bếp và để nguội.

Bước 3: Trộn đều các gia vị với bò khô.

Lấy hộp nhựa đã chuẩn bị cho xoài cùng hỗn hợp nước mắm để nguội, muối tôm, ớt bột và bò khô vào lắc đều trong khoảng 5 - 8 phút. Bạn có thể ăn kèm xoài lắc với tép khô và chà bông.

Cách làm xoài lắc ngon với bò khô - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài hướng dẫn cách làm xoài lắc ngon tại nhà mà bạn có thể tham khảo. Chỉ cần vài bước đơn giản bạn đã có thể thưởng thức những miếng xoài lắc thơm ngon chuẩn vị.