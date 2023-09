Cách làm siro dưa hấu ngon tuyệt uống là ghiền

Bước 2: Xay dưa hấu và dưa chuột

Tiếp theo bạn cho dưa hấu, dưa chuột đã sơ chế và một ít nước lọc vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn thành hỗn hợp thật mịn trong khoảng 30s thì tắt máy.

- Sau đó cho hỗn hợp dưa hấu, dưa chuột đã được xay nhuyễn lọc qua rây chỉ lấy phần nước và bỏ phần bã.

Bước 3: Tiến hành làm siro dưa hấu

- Cuối cùng bạn cho thêm nước cốt chanh và mật ong (tùy vào khẩu vị mà cho nhiều hay ít) vào hỗn hợp nước dưa hấu.

- Khuấy đều các nguyên liệu lên là hoàn thành.

Bước 4: Thưởng thức và bảo quản

Khi thưởng thức bạn có thể dùng ngay hoặc cho vào vài viên đá lạnh. Bạn cũng có thể thay thế mật ong bằng đường hoặc sữa tươi có đường, nếu dùng đường nên cho vào hỗn hợp nước siro khuấy tan trước khi cho đá vào.

Siro dưa hấu với vị ngọt thanh mát, màu đỏ đẹp mắt của dưa hậu hòa quyện với vị ngọt của mật ong, thơm chua nhẹ của chanh

Đối với trường hợp dùng không hết, bạn có thể cho siro dưa hấu vào chai sạch có nắp đậy kín dùng trong ngày.

Với cách làm đơn giản này bạn đã có ngay cho mình món siro dưa hấu với vị ngọt thanh mát, màu đỏ đẹp mắt của dưa hậu hòa quyện với vị ngọt của mật ong, thơm chua nhẹ của chanh sẽ mang đến cho bạn một sức đề kháng tuyệt vời, nguồn năng lượng tươi trẻ cho cả ngày bận rộn.

Nếu là dân văn phòng và ở nơi làm việc có tủ lạnh, bạn có thể làm theo một chai nước siro dưa hấu và mang theo đến công sở bảo quản lạnh và dùng dần trong ngày. Bật mí là thức uống này còn giúp giảm cân, thon dáng hiệu quả đấy!

2. Công dụng của dưa hấu đối với sức khỏe

Bạn có biết loại trái cây chúng ta ăn thường xuyên này chứa nhiều chất dưỡng chất rất tốt, chúng mang đến nhiều tác dụng vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe.

- Giải nhiệt, đào thải độc tố cơ thể hiệu quả

Trong 100g dưa hấu chứa đến 91,45g là nước. Điều chứng tỏ dưa hấu có khả năng cung cấp nước tuyệt vời cho cơ thể. Khi cơ thể cảm thấy thiếu nước, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức một vài miếng dưa hấu ướp lạnh, cách này giúp giải tỏa nhanh cơn khát của cơ thể một cách hiệu quả. Ngoài ra, lượng nước trong dưa hấu còn giúp đào thải lượng độc tố trong cơ thể, giúp giảm hiện tượng phù nề và đánh bay lượng mỡ thừa nhất định. Đây sẽ là loại trái cây tuyệt vời cho những đối tượng người có nhu cầu giảm cân.

Tuy nhiên, chúng ta không nên lạm dụng loại quả này và ăn chúng với tần suất dày đặc. Mặc dù hàm lượng đường trong dưa hấu tuy chỉ chiếm 5% nhưng chúng lại chứa đến 250 kcal/kg. Mỗi ngày, bạn chỉ nên ăn từ 2-3 miếng dưa hấu là đủ và hạn chế ăn chúng vào ban đêm để tránh tăng lượng insulin trong máu dẫn đến tăng cân. Tăng cường hệ miễn dịch.

Vào các mùa cơ thể dễ mắc phải các dịch bệnh hay những tháng mùa hè oi bức, việc bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Lượng vitamin C chiếm 10% trong thành phần dinh dưỡng của một quả dưa hấu. Vì thế, việc thường xuyên bổ sung loại quả này vào khẩu phần ăn giúp hệ thống miễn dịch của chúng ta được tăng cường đáng kể. Không chỉ vậy, vitamin C bảo vệ cơ thể khỏi oxy quá và các gốc tự do.

Dưa hấu chứa nhiều chất dưỡng chất rất tốt và mang đến nhiều tác dụng vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe

Ngoài vitamin C, trong dưa hấu còn chứa nhiều khoáng chất và lycopene giúp phòng ngừa các bệnh về nhiễm trùng, viêm đường hô hấp. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh chính là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh.

- Bảo vệ đôi mắt

Dân gian thường truyền tai nhau rằng những thực phẩm tự nhiên chứa nhiều màu đỏ sẽ rất tốt cho mắt, điều này cũng tương đối đúng trong trường hợp của dưa hấu. Nguồn beta-carotene dồi dào có mặt trong dưa hấu khi đưa vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, đây sẽ là người bạn tuyệt vời cho một đôi mắt khỏe mạnh, sáng tỏ.

Vitamin A là thành phần dinh dưỡng giúp sản xuất ra sắc tố ở võng mạc của mắt, bảo vệ cơ thể chống lại nguy cơ thoái hóa điểm vàng, mỏi mắt, nhìn mờ và ngăn ngừa bệnh quáng gà.

- Phục hồi sức khỏe sau vận động

Việc uống một ít nước dưa hấu trước khi tập thể dục giúp bạn quá trình lưu thông máu trở nên trơn tru hơn. Nhờ axit amin L-citrulline trong dưa hấu giúp các cơ bắp trao đổi oxy nhanh, bạn sẽ cảm nhận được sự tăng sức bền trong luyện tập mà không bị gián đoạn giữa chừng.

Ngoài ra, trong 100g dưa hấu có chứa 6,2g đường, 91,45g nước nên chúng sẽ cung cấp cho bạn nguồn năng lượng tái tạo sau buổi vận động mệt mỏi. Nếu cảm thấy đau cơ sau khi tập, bạn có thể dùng vài lát dưa hấu vì lượng L-citrulline trong loại quả này còn có tác dụng chống viêm, giảm đau nhức cơ bắp hiệu quả.

- Tốt cho hoạt động tim mạch

Trong tạp chí Cao huyết áp của Mỹ có ghi nhận, dưa hấu là loại trái cây tốt cho hoạt động của cơ tim và giảm nguy cơ bệnh tim khi thời tiết trở lạnh. Thông tin trên được rút ra từ cuộc thí nghiệm với sự tham gia của 13 người bị cao huyết áp, béo phì. Họ được hướng dẫn nhúng tay vào nước lạnh để nhà khoa học đo huyết áp. Sau đó, một nửa trong tổng số người tham gia bắt đầu ăn dưa hấu để cung cấp 4g axit amin và 2g L-arginine cho cơ thể mỗi ngày. Kết quả cho thấy dưa hấu giúp hạ huyết áp, giảm căng thẳng lên tim ngay cả trong nhiệt độ lạnh.

- Bảo vệ làn da khỏi tia UV

Bạn có biết ăn dưa hấu còn giúp bảo vệ làn da cơ thể khỏi những tác hại của ánh nắng mặt trời. Nhờ lượng lycopene trong dưa hấu nhiều hơn cà chua gấp 1,5 lần. Đây có thể xem là loại chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các gốc tự do hủy hoại tế bào và cải thiện hệ miễn dịch.

Dưới tác động của ánh nắng chứa nhiều tia UV, lycopene trong dưa hấu giúp bảo vệ da bạn ít nhiều khỏi việc bị cháy nắng hay ung thư da. Dưa hấu còn là loại trái cây giải nhiệt nhanh chóng, đừng quên mang theo vài quả dưa hấu giúp giải nhiệt, bù nước cho cơ thể trong những chuyến nghỉ mát dài ngày.

- Tăng cường khả năng ghi nhớ, tư duy của não

- Tăng cường khả năng ghi nhớ, tư duy của não

Thành phần vitamin B6 có trong dưa hấu là chất xúc tác cho phản ứng lên men tạo glucose từ glycogen. Quá trình này giúp ổn định lượng đường huyết trong máu, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch và duy trì chức năng não khỏe mạnh.

Trong 100g dưa hấu có chứa 0.045mg vitamin B6. Lượng chất dinh dưỡng vừa đủ này đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn. Vì nếu bạn bổ sung quá 100mg vitamin B6 mỗi ngày, cơ thể sẽ có những biểu hiện tiêu cực: tổn hại thần kinh, tê chân, tê tay, mất cảm giác chân, tay,…

3. Một số lưu ý khi ăn hoặc uống siro dưa hấu

Với những công dụng tuyệt vời của dưa hấu đối với cơ thể, chúng ta rất dễ lạm dụng loại quả này, nhưng bất kỳ thứ gì lạm dụng cũng không tốt cho cơ thể.

Dùng siro dưa hấu đúng khoa học và hợp lý để đạt được những tác dụng tích cực cho sức khỏe

Việc ăn uống phải đúng khoa học và hợp lý mới mang đến những tác dụng tích cực cho sức khỏe. Một vài lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn không phải đón nhận những tác dụng phụ từ không đáng có từ việc ăn dưa hấu:

Không ăn dưa hấu trước và ngay sau bữa ăn để tránh làm loãng dịch tiêu hóa.

Không nên ăn dưa hấu bữa tối. Đường fructose trong dưa hấu sẽ làm tăng sự thèm ăn của bạn và tăng lượng đường trong máu.

Những người đang mắc các bệnh sau không nên ăn dưa hấu: đau dạ dày, cảm cúm, tiểu đường, rối loạn chức năng thận, loét miệng,…

Phụ nữ mang thai và phụ nữ vừa sinh con cũng không nên ăn dưa hấu. Nguyên nhân vì dưa hấu có tính hàn, ảnh hưởng đến chức năng ổn định lượng đường trong máu, không tốt cho cơ địa đặc biệt của phụ nữ trong thời gian mang thai và sau khi sinh.

Uống nước ép dưa hấu mang đến những công dụng tuyệt vời đối với cơ thể

Với những hướng dẫn cụ thể cách làm siro dưa hấu cũng như công dụng của loại quả này đối với sức khỏe. Chúng tôi hy vọng đã mang đến cho các bạn thêm một gợi ý thú vị trong gian bếp gia đình. Đi chợ và bắt tay làm ngay để có loại thức uống tuyệt hảo đãi cả nhà vào cuối tuần nhé!