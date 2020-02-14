Hướng dẫn cách làm bò khô sợi thơm ngon như ngoài hàng

Nếu bạn cũng là một tín đồ ăn uống và đang loay hoay tìm cách làm bò khô sợi ngon đúng điệu như ngoài hàng, vậy hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Thịt bò khô là món ăn phổ biến, được rất nhiều người ưa chuộng. Những bạn trẻ xem món ăn này như một món ăn vặt hấp dẫn, các đấng mày râu yêu thích thịt bò khô như một món nhậu khoái khẩu để nhâm nhi.

Bạn đang tìm công thức làm thịt bò khô chuẩn nhưng lại không có lò nướng? Đừng lo lắng, dưới đây là một số cách làm thịt bò khô ngon như ngoài hàng không cần lò nướng mà vẫn thơm ngon, đúng điệu.

- 1kg thịt bò (có thể hơn số lượng tùy vào khẩu phần ăn và mục đích làm bò khô).

- 10 củ sả, 2 củ tỏi, 1 củ gừng.

- 2 thìa ngũ vị hương, 3 thìa ớt bột khô.

- ½ thìa bột nghệ, 2 thìa dầu hào, 2 thìa sa tế.

- ½ thìa muối, 2 thìa hạt nêm.

- 2 thìa đường thốt nốt, 2 thìa dầu, 2 thìa tương ớt.

- 1 thìa muối bột canh, 1 thìa lớn hạt tiêu.

Sơ chế:

- Thịt bò rửa sạch để ráo nước, sau đó lấy khăn lau thật khô rồi thái lát mỏng theo thớ (độ dày miếng thịt từ 0,5-1cm).

- Tỏi, gừng, sả rửa sạch, thái lát mỏng, sau đó cho vào cối giã nát.

Cách làm: Dưới đây là một số cách làm thịt bò khô sợi không cần lò nướng.

Cách 1: Làm thịt bò khô sợi bằng nồi cơm điện

- Cho hết thịt bò đã thái vào tô cùng với các gia vị và hỗn hợp tỏi, gừng, sả đã được giã nhuyễn, dùng bao tay trộn đều, bóp nhẹ cho gia vị thấm vào thịt bò. Trộn đều thịt bò và các gia vị, rồi lấy tay phết phần gia vị thừa lên từng miếng thịt.

Thịt bò tươi ngon kết hợp với gia vị đậm đà mang đến hương vị đặc trưng của món thịt bò khô, khó có thể cưỡng lại được - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp theo lấy màng bọc thực phẩm bọc kín tô thịt bò đã ướp, rồi để vào ngăn mát trong tủ lạnh, chờ ít nhất khoảng 3 tiếng. Để thịt bò được ngấm gia vị hơn bạn có thể để thịt trong tủ lạnh đến 8 tiếng hoặc để qua đêm, gia vị sẽ ngấm sâu vào thớ thịt và thịt sẽ dai hơn.

- Công đoạn tiếp theo, cho thịt đã ướp và nước ướp thừa vào nồi cơm điện để xào (ấn chế độ cook), sau đó đậy kín nắp nồi cơm điện để thịt bò được chín. Cứ khoảng được 2 phút thì mở nắp nồi cơm điện để lật mặt thịt một lần để cho thịt được chín đều. Sau đó kho thịt bò trong nồi trong khoảng 15 phút (nếu nút cook đã nảy số thì đợi 1 phút rồi nhấn lại).

Thịt bò đã ướp được cho vào nồi cơm điện để xào ở chế độ cook trước khi xé thành sợi - Ảnh minh họa: Internet

- Sau 15 phút thì mở nắp nồi, tiếp tục xào thịt ở chế độ cook cho đến khi nước ướp trong nồi gần cạn, còn lại chỉ khoảng từ 2-3 thìa nước.

- Tiếp theo, vớt thịt để ra thớt rồi dùng chày vừa giã, vừa dần lên các miếng thịt. Làm như vậy sẽ giúp cho thịt bò được mềm và tơi hơn. Nên dần cho đến khi miếng thịt mỏng đi, như vậy sẽ dễ xé sợi hơn. Khi xé thịt thì nên xé dọc theo thớ của miếng thịt.

- Cuối cùng cho thịt bò đã xé sợi vào nồi, trộn đều cùng nước ướp đã xào vẫn còn thừa, sau đó tiếp tục xào thịt ở chế độ cook cho đến khi thịt ngấm hết nước, nước cạn và khô, miếng thịt bò chuyển màu đỏ đậm, ráo hẳn, và có mùi thơm đặc trưng của thịt bò khô là được.

Bò khô xé sợi thơm ngon vạn người mê - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 : Làm thịt bò khô bằng chảo chống dính

Dàn thịt bò đã ướp gia vị vào chảo chống dính và xào trên lửa nhỏ, khoảng 2 phút thì lật mặt thịt bò để tránh bị cháy thịt (vặn lửa nhỏ). Khi thịt càng khô và se lại thì càng phải hạ thấp nhiệt độ.

Khi miếng thịt săn lại, nước ướp trong chảo cạn dần đi thì lấy những miếng thịt bò ra đĩa, xé thành sợi nhỏ rồi đổ lại chảo xào cùng phần nước ướp thừa. Đảo thịt bò sợi đều tay cho đến khi nào thịt khô và thơm mùi bò khô truyền thống là được.

Thịt bò được xào trên chảo chống dính để đảm bảo được nhiệt độ xào và độ khô chuẩn của thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò khô là món ngon được nhiều người ưa thích, tuy nhiên không phải ai cũng dám mua về nhà dùng, vì giá thịt bò khô trên thị trường rất đắt. Hơn nữa, chúng còn không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Cuối cùng là cùng tận hưởng thành phẩm món bò khô sợi do chính tay mình làm - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đây là tổng hợp những cách làm bò khô và cách làm bò khô sợi vô cùng nhanh gọn và đơn giản mà bạn có thể tự tay làm ở nhà. Chúc bạn thành công với món thịt bò khô như ý để chiêu đãi cả nhà nhé!