Hướng dẫn cách làm bò khô sợi thơm ngon như ngoài hàng

Dinh dưỡng 14/02/2020 16:29

Bò khô sợi được rất nhiều người yêu thích vì sự đậm đà, dai ngon của nó. Tuy nhiên để làm được bò khô sợi ngon đúng điệu thì không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn cách làm bò khô sợi thơm ngon như ngoài hàng.

Thịt bò khô là món ăn phổ biến, được rất nhiều người ưa chuộng. Những bạn trẻ xem món ăn này như một món ăn vặt hấp dẫn, các đấng mày râu yêu thích thịt bò khô như một món nhậu khoái khẩu để nhâm nhi.

Nếu bạn cũng là một tín đồ ăn uống và đang loay hoay tìm cách làm bò khô sợi ngon đúng điệu như ngoài hàng, vậy hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Cach lam bo kho soi 1
Hướng dẫn cách làm bò khô sợi thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm thịt bò khô sợi không cần lò nướng

Bạn đang tìm công thức làm thịt bò khô chuẩn nhưng lại không có lò nướng? Đừng lo lắng, dưới đây là một số cách làm thịt bò khô ngon như ngoài hàng không cần lò nướng mà vẫn thơm ngon, đúng điệu.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1kg thịt bò (có thể hơn số lượng tùy vào khẩu phần ăn và mục đích làm bò khô).

- 10 củ sả, 2 củ tỏi, 1 củ gừng.

- 2 thìa ngũ vị hương, 3 thìa ớt bột khô.

- ½ thìa bột nghệ, 2 thìa dầu hào, 2 thìa sa tế.

- ½ thìa muối, 2 thìa hạt nêm.

- 2 thìa đường thốt nốt, 2 thìa dầu, 2 thìa tương ớt.

- 1 thìa muối bột canh, 1 thìa lớn hạt tiêu.

Sơ chế:

- Thịt bò rửa sạch để ráo nước, sau đó lấy khăn lau thật khô rồi thái lát mỏng theo thớ (độ dày miếng thịt từ 0,5-1cm).

- Tỏi, gừng, sả rửa sạch, thái lát mỏng, sau đó cho vào cối giã nát.

Cách làm: Dưới đây là một số cách làm thịt bò khô sợi không cần lò nướng.

Cách 1: Làm thịt bò khô sợi bằng nồi cơm điện

- Cho hết thịt bò đã thái vào tô cùng với các gia vị và hỗn hợp tỏi, gừng, sả đã được giã nhuyễn, dùng bao tay trộn đều, bóp nhẹ cho gia vị thấm vào thịt bò. Trộn đều thịt bò và các gia vị, rồi lấy tay phết phần gia vị thừa lên từng miếng thịt.

Cach lam bo kho soi 2
Thịt bò tươi ngon kết hợp với gia vị đậm đà mang đến hương vị đặc trưng của món thịt bò khô, khó có thể cưỡng lại được - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp theo lấy màng bọc thực phẩm bọc kín tô thịt bò đã ướp, rồi để vào ngăn mát trong tủ lạnh, chờ ít nhất khoảng 3 tiếng. Để thịt bò được ngấm gia vị hơn bạn có thể để thịt trong tủ lạnh đến 8 tiếng hoặc để qua đêm, gia vị sẽ ngấm sâu vào thớ thịt và thịt sẽ dai hơn.

- Công đoạn tiếp theo, cho thịt đã ướp và nước ướp thừa vào nồi cơm điện để xào (ấn chế độ cook), sau đó đậy kín nắp nồi cơm điện để thịt bò được chín. Cứ khoảng được 2 phút thì mở nắp nồi cơm điện để lật mặt thịt một lần để cho thịt được chín đều. Sau đó kho thịt bò trong nồi trong khoảng 15 phút (nếu nút cook đã nảy số thì đợi 1 phút rồi nhấn lại).

Cach lam bo kho soi 3
Thịt bò đã ướp được cho vào nồi cơm điện để xào ở chế độ cook trước khi xé thành sợi - Ảnh minh họa: Internet

- Sau 15 phút thì mở nắp nồi, tiếp tục xào thịt ở chế độ cook cho đến khi nước ướp trong nồi gần cạn, còn lại chỉ khoảng từ 2-3 thìa nước.

- Tiếp theo, vớt thịt để ra thớt rồi dùng chày vừa giã, vừa dần lên các miếng thịt. Làm như vậy sẽ giúp cho thịt bò được mềm và tơi hơn. Nên dần cho đến khi miếng thịt mỏng đi, như vậy sẽ dễ xé sợi hơn. Khi xé thịt thì nên xé dọc theo thớ của miếng thịt.

- Cuối cùng cho thịt bò đã xé sợi vào nồi, trộn đều cùng nước ướp đã xào vẫn còn thừa, sau đó tiếp tục xào thịt ở chế độ cook cho đến khi thịt ngấm hết nước, nước cạn và khô, miếng thịt bò chuyển màu đỏ đậm, ráo hẳn, và có mùi thơm đặc trưng của thịt bò khô là được.

Cach lam bo kho soi 4
Bò khô xé sợi thơm ngon vạn người mê - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 : Làm thịt bò khô bằng chảo chống dính

Dàn thịt bò đã ướp gia vị vào chảo chống dính và xào trên lửa nhỏ, khoảng 2 phút thì lật mặt thịt bò để tránh bị cháy thịt (vặn lửa nhỏ). Khi thịt càng khô và se lại thì càng phải hạ thấp nhiệt độ.

Khi miếng thịt săn lại, nước ướp trong chảo cạn dần đi thì lấy những miếng thịt bò ra đĩa, xé thành sợi nhỏ rồi đổ lại chảo xào cùng phần nước ướp thừa. Đảo thịt bò sợi đều tay cho đến khi nào thịt khô và thơm mùi bò khô truyền thống là được.

Cach lam bo kho soi 5
Thịt bò được xào trên chảo chống dính để đảm bảo được nhiệt độ xào và độ khô chuẩn của thịt bò - Ảnh minh họa: Internet 

Thịt bò khô là món ngon được nhiều người ưa thích, tuy nhiên không phải ai cũng dám mua về nhà dùng, vì giá thịt bò khô trên thị trường rất đắt. Hơn nữa, chúng còn không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

Cach lam bo kho soi 6
Cuối cùng là cùng tận hưởng thành phẩm món bò khô sợi do chính tay mình làm - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đây là tổng hợp những cách làm bò khô và cách làm bò khô sợi vô cùng nhanh gọn và đơn giản mà bạn có thể tự tay làm ở nhà. Chúc bạn thành công với món thịt bò khô như ý để chiêu đãi cả nhà nhé!

Cách làm siro nho ngâm đường siêu ngon, siêu dễ

Cách làm siro nho ngâm đường siêu ngon, siêu dễ

Chỉ với vài bước đơn giản cực dễ thực hiện cùng một chút kiên nhẫn chờ nho lên men, bạn sẽ có ngay loại thức uống giàu vitamin A, C và cực tốt cho làn da, siro nho sẽ giúp bạn vừa giải nhiệt vừa chống lão hóa vô cùng hiệu quả. Còn chần chừ gì nữa mà không học ngay cách làm siro nho ngâm đường siêu ngon dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn cách làm bò khô sợi mẹo làm khô bò sợi ngon cách làm khô bò ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?