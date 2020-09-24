Miếng thịt quá to sẽ không phù hợp với dạ dày của trẻ đang ăn dặm. Dưới đây là cách xay thịt cho bé ăn dặm đơn giản và đảm bảo giữ được tối đa các dưỡng chất.

Hướng dẫn cách xay thịt cho bé ăn dặm nhuyễn mịn - Ảnh minh họa: Internet Cách xay thịt cho bé ăn dặm – Khâu chuẩn bị thịt Chọn phần thịt mềm Thịt càng mềm thì sau khi xay, thu được thành phẩm sẽ càng ngon và mịn. Dù là xay thịt bò, thịt lợn, thịt gà hay thịt cừu đi chăng nữa, các mẹ cũng nên chọn phần thịt mềm để chế biến.

Thông thường, phần thịt bò rẻ tiền sẽ là phần dai nhất, do đó tốt nhất các mẹ nên chọn phần thịt bò thăn.

Đối với thịt gà, các mẹ nên mua phần thịt đã lóc xương hoặc vẫn còn xương. Nếu các mẹ mua loại còn xương thì nên lóc xương cho thật cẩn thận, tránh việc các mẫu xương nhỏ còn sót lại trong thịt xay, khiến trẻ dễ bị hóc khi ăn. Chọn phần thịt mềm để tạo nên thành phẩm thịt xay ngon và mịn - Ảnh minh họa: Internet Làm chín thịt bằng cách nấu từ từ Việc chế biến thịt một cách từ từ, chậm rãi sẽ giúp giữ được mùi vị của thịt cũng như độ ẩm của nó, giúp thịt dễ được xay nhuyễn nhanh hơn. Dù là bạn dùng loại thịt nào đi nữa, việc chế biến thịt một cách chậm rãi sẽ tạo ra thành phẩm tốt nhất. Dưới đây là một số phương pháp chế biến mà bạn nên tham khảo: Luộc.

Hầm.

Dùng nồi nấu chậm. Nấu từ từ để thịt chín mềm - Ảnh minh họa: Internet Đảm bảo thịt đã đạt nhiệt độ phù hợp sau khi chế biến Trước khi xay, thịt cần được làm chín. Các mẹ cần kiểm tra thịt sau khi chế biến xong, đảm bảo cho phần thịt bên trong đã đạt nhiệt độ phù hợp. Cụ thể với một số loại thịt phổ biến:

Thịt heo: 70°C.

Thịt bò: 65°C.

Thịt gà: 75°C.

Thịt cừu: 65°C Làm lạnh thịt Sau khi chế biến xong, các mẹ nên cho thịt vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng để làm lạnh thịt. Trước khi xay, thịt nên được làm lạnh hoàn toàn. Thịt lạnh khi xay xong sẽ tạo nên thành phẩm hoàn hảo hơn so với loại thịt còn ấm. Khi thịt chín thì cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng - Ảnh minh họa: Internet Cắt thịt thành các miếng dày khoảng 2,5 cm Lấy thịt ra khỏi tủ lạnh và cắt thành từng miếng dày 2,5 cm để dễ dàng hơn cho máy xay thịt đa năng làm việc. Cách xay thịt nhuyễn cho bé ăn dặm Cách nghiền thịt cho bé ăn dặm gồm các bước sau: Bước 1: Cho 1 cốc thịt vào máy xay thịt đa năng. Nếu không có máy xay thịt đa năng thì các mẹ có thể dùng máy xay thịt thông thường. Tuy nhiên, thành phẩm thịt xay xong sẽ không mềm mịn bằng việc sử dụng máy xay thịt đa năng.

Bước 2: Xay thịt cho đến khi tạo thành dạng bột. Dạng bột là kết cấu thu được khi xay thịt còn lạnh. Tiếp tục xay cho đến khi thịt nhuyễn mịn đều và trông như dạng cát. Xay thịt cho đến khi nhuyễn mịn - Ảnh minh họa: Internet Bước 3: Thêm chút nước và tiếp tục xay. Để thịt xay được mịn hơn, mẹ nên cho chút nước để làm lỏng hỗn hợp. Dù là loại thịt nào đi chăng nữa, cứ mỗi cốc thịt, các mẹ nên cho ¼ cốc nước. Một số loại nước mà mẹ có thể bổ sung khi xay thịt như: + Nước luộc thịt không có muối. + Nước lọc. + Nước thu được sau khi chế biến thịt. Cách bảo quản thịt xay cho bé ăn dặm Sau khi thịt xay đã đạt đến độ sền sệt và đặc như mong muốn, các mẹ hãy cho thịt vào hộp, đậy nắp kín lại rồi bảo quản. Bảo quản thịt xay trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng. Thịt xay sẽ bảo quản trong tủ lạnh trong khoảng 3-4 ngày. Cho thịt xay vào hộp, đậy kín vào bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet Các mẹ có thể cho thịt xay vào ngăn đông lạnh rồi đem ra sử dụng khi cần. Lưu ý là nên cho thịt xay vào loại hộp chuyên dùng để đông lạnh.

Trước khi thưởng thức, các mẹ nên để thịt ở nhiệt độ phòng để rã đông hoặc dùng lò vi sóng hâm nóng lên. >>> Xem thêm: - Cách làm bánh yến mạch cho bé ăn dặm cực đơn giản tại nhà - Gợi ý những cách chế biến táo cho bé ăn dặm ngon khó cưỡng Một số chú ý khi chế biến thịt xay Trộn thêm rau củ nghiền Bạn có thể cho thức ăn rau củ nghiền cho trẻ nhỏ bằng cách trộn đều chúng với thịt xay. Điều này sẽ làm tăng hương vị và thành phần dinh dưỡng cho món ăn. Mẹ hãy thử kết hợp: Cà rốt nghiền với thịt gà xay.

Đậu nghiền với thịt bò xay.

Táo nghiền với thịt heo xay. Trộn thêm rau củ nghiền vào thịt xay - Ảnh minh họa: Internet Sử dụng thịt hữu cơ Khi xay thịt cho trẻ nhỏ, các mẹ nên cân nhắc việc sử dụng loại thịt hữu cơ. Hơn thế nữa, các mẹ cũng nên đảm bảo cho khu vực bếp và các dụng cụ bếp luôn sạch sẽ, tránh gây ngộ độc thực phẩm cho bé. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc cách xay thịt cho bé ăn dặm nhuyễn mịn và dễ thực hiện nhất. Mong rằng bài viết hữu ích cho các bạn trong quá trình chăm sóc bé yêu!

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