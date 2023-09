Gợi ý những cách chế biến táo cho bé ăn dặm ngon khó cưỡng

+ Luộc táo với một lượng nước phù hợp là cách chế biến khoa học. Táo có chứa nhiều nước nên khi xay sẽ có xu hướng chảy nước. Do đó, bạn không cần phải thêm nước lọc vào hỗn hợp táo xay.

+ Cho bé ăn táo tươi (không cần hấp) khi bé đã lớn hơn.



+ Kết hợp táo với những thực phẩm gồm: Bột ăn liền dành cho bé, chuối, lê, khoai lang, carot, thịt gà, thịt bò, sữa chua...

2. 5 gợi ý thú vị cách chế biến táo cho bé ăn dặm

Cách chọn mua táo tươi ngon:

Quả táo tươi ngon thường có vỏ căng đều, sờ không thấy mềm, không có vết bầm hay vết lõm. Tốt nhất mẹ nên chọn táo có xuất xứ rõ ràng, ở những chỗ bán uy tín để tránh táo bị chứa dư lượng thuốc trừ sâu hoặc ngâm (tẩm) hóa chất.

Quả táo tươi ngon thường có vỏ căng đều, sờ không thấy mềm, không có vết bầm hay vết lõm

Cách 1: Táo xay thơm ngọt

Bước 1: Đầu tiên, cần rửa táo với hỗn hợp nước và dấm trắng theo tỷ lệ 3 nước : 1 dấm. Đây là cách để loại bỏ vi khuẩn có hại đối với sức khỏe của bé.

Bước 2: Rửa lại một lần nữa cho thật sạch với nước để giúp loại sạch dấm trên táo

Bước 3: Tiếp theo, bạn cần gọt vỏ, bỏ lõi. Loại bỏ hạt táo và phần cứng ở chính giữa quả táo và cắt phần thịt táo thành những khoanh nhỏ.

Gọt vỏ táo, bỏ lõi

Bước 4: Cho phần thịt táo trên vào nồi và đổ nước cho ngập mặt táo. Đun hoặc hấp hơi cho táo chín mềm. Khi nước sôi, bạn tiếp tục đun dưới ngọn lửa nhỏ để cho táo mềm ra.

Lưu ý: Không nên nấu táo hơn 10 phút vì sẽ làm bay hơi hoặc làm mất các chất dinh dưỡng.

Bước 5: Vớt phần thịt táo ra một cái rổ. Xả ngay với nước và giữ lại phần nước vừa nấu. Để cho táo ráo rồi cho vào máy xay nhuyễn. Tránh sử dụng nước chưa đun sôi. Chỉ nên dùng nước sôi để nguội (thêm vài viên đá) xối qua để đảm bảo an toàn cho bé. Đây là cách giúp táo săn lại, không bị nhão quá.

Bước 6: Cho phần nước còn lại sau khi nấu/hấp để cho vào hỗn hợp táo xay nhuyễn. Có thể dùng luôn nước luộc táo để cho vào máy xay, giúp làm loãng hỗn hợp. Với bé trên 10 tháng, có thể trộn táo với khoai tây thành hỗn hợp đặc hơn. Thêm bột ngũ cốc (nếu cần).

Món táo xay nhuyễn

Có thể thêm một ít bột quế để tạo mùi thơm (cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi làm). Cho bé dùng món táo xay nhuyễn luôn hoặc có thể kết hợp cùng: khoai lang, carot, lê, đào, cherry, dâu, bắp cải tím và nho khô, bí ngô, chuối, thịt bò, thịt gà, sữa chua.

Cách 2: Táo và chuối kết đôi

Cha mẹ có thể kết hợp táo xay nhuyễn với chuối để vừa bổ sung thêm dinh dưỡng vừa để bé không bị nhàm chán.

Chuẩn bị:

+ 1 quả chuối chín

+ 2 quả táo

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch táo, gọt bỏvỏ, loại bỏ lõi và cắt táo thành miếng nhỏ.

Bước 2: Chuẩn bị sẵn một nồi nước, cho táo vào rồi nấu cho đến khi mềm

Bước 3: Vớt táo ra, xả với nước và đem táo xay nhuyễn.

Bước 4: Dằm nát chuối. Có thể chuối vào lò vi sóng quay trong vòng 20 giây để chuối mềm hơn.

Bước 5: Cho phần táo xay trộn chung với chuối. Rắc thêm ít mầm lúa mì hay ngũ cốc dùng để ăn sáng (loại thường ăn chung với sữa) vào.

Bước 6: Cho hỗn hợp táo chuối xay nhuyễn thêm một lần nữa để quyện đều vào nhau và mịn hơn.

Kết hợp táo xay nhuyễn với chuối để vừa bổ sung thêm dinh dưỡng vừa để bé không bị nhàm chán

Cách 3: Bộ đôi bơ táo

Nguyên liệu:

¼ cốc sốt táo (tự làm hay mua ở siêu thị đều được)

½ quả bơ đã được lột vỏ và bỏ hột

Cách làm:

Bước 1: Dùng máy xay sinh tố/ máy nghiền thức ăn để làm nhuyễn bơ hoặc cho bơ vào tô rồi lấy nĩa dầm nát bơ ra.

Kết hợp bơ táo cho trẻ ăn dặm

Bước 2: Trộn bơ với nước sốt táo rồi dùng.

Lưu ý: Khi chọn mua các loại nước sốt táo bán sẵn tại siêu thị, mẹ cần xem kỹ hướng dẫn thông tin để đảm bảo an toàn cho bé. Nên dùng sản phẩm chỉ có thành phần táo hay táo và nước. Trong một số sản phẩm có thể sẽ cho thêm vitamin C vào hỗn hợp kém an toàn.

Cách 4: Táo và bột ăn dặm

Bước 1: Để đảm bảo, các mẹ nên rửa táo với hỗn hợp 3 phần nước: 1 phần dấm trắng để loại bỏ vi khuẩn. Rửa sạch táo lại lần nữa dưới vòi nước đang chảy.

Bước 2: Gọt bỏ vỏ táo, sau đó bổ đôi để tách phần lõi và cắt táo thành những miếng nhỏ. Hấp hoặc luộc táo cho chín mềm. Chỉ nên nấu táo tối đa 10 phút để giữ lại các vitamin và chất khoáng.

Món "bột táo" thơm ngon

Bước 3: Dầm nát hoặc xay nhuyễn táo rồi trộn với bột ăn dặm thành món "bột táo" thơm ngon.

Bước 4: Hoặc bạn cũng có thể kết hợp thêm với sữa công thức. Cách làm hoàn toàn tương tự, chỉ cần bạn trộn táo vào bát sữa công thức đã được pha sẵn dành cho bé (khoảng 50-100ml sữa). Cuối cùng, trộn vào bột ăn dặm cho bé.

Cách 5. Hỗn hợp táo, lê và sữa chua

Nguyên liệu:

1 quả táo đã gọt vỏ và bỏ lõi

1 quả lê đã gọt vỏ và bỏ lõi

Sữa chua (500-600 ml, loại dành riêng cho bé)

Cách làm:

Bước 1: Cắt nhỏ phần thịt táo và lê thành hình hột lựu

Bước 2: Cho táo và lê vào nồi đun sôi liu riu cho đến khi chúng mềm. Hoặc đem hấp chín mềm.

Bước 3: Trộn sữa chua (loại dành riêng cho bé) vào hỗn hợp táo. Táo lê ngọt thanh, dễ tiêu hóa chắc chắn bé sẽ rất thích.

Táo lê kết hợp sữa chua ngọt thanh, dễ tiêu hóa chắc chắn bé sẽ rất thích

Ngoài những cách chế biến trên, mẹ cũng có thể cho táo vào ngăn mát tủ lạnh và để bé nhấm nháp những lát táo mỏng. Đây là cách để giúp giảm cơn đau trong quá trình mọc răng của bé.

3. Những lợi ích của táo đối với sức khỏe trẻ sơ sinh

+ Tránh táo bón và phòng tiêu chảy

Trong táo có chứa hai loại chất xơ là không hòa tan và hòa tan. Nghe đối nghịch nhau nhưng cả hai đều có tác dụng giúp ngăn ngừa viêm ruột thừa, ung thư ruột kết, tăng cường chức năng của đường ruột. Ngoài ra, chất xơ trong táo còn có tác dụng tương tự thức ăn thô, giúp bé đi tiêu đều đặn hơn.

+ Tốt cho hệ tim mạch

Trong táo có chứa chất xơ hòa tan pectin giúp làm giảm lượng cholesterol không tốt cho cơ thể hiệu quả. Từ đó, giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch hiệu quả.

+ Bảo vệ hệ thần kinh

Chất oxy hóa quercetin trong táo có khả năng bảo vệ các tế bào não khỏi sự hư hại. Đồng thời, giúp phòng tránh các bệnh liên quan đến thần kinh.

+ Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Hàm lượng vitamin C trong táo tương đối ổn định. Mang đến hiệu quả hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh, hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các yếu tố bên ngoài.

Táo là loại quả "vàng" cho bé ăn dặm

Khi nào thì nên cho bé ăn táo nghiền?

Thời điểm thích hợp nhất để cho trẻ ăn táo nghiền nói riêng và các loại trái cây khác nói chung là từ 6 tháng tuổi trở lên. Đối với những loại trái cây mềm, cha mẹ chỉ cần cắt nhỏ với kích thước vừa phải để bé có thể dễ dàng nuốt được. Với những loại quả cứng, thì nên xay hoặc nghiền.

Mẹ hãy biến tấu cùng những cách chế biến táo cho bé ăn dặm trên thành những món ăn dặm ngon. Sau giai đoạn “khởi động”, bé dần dần thích nghi với thức ăn lợn cợn và độ đậm ngọt của trái cây, mẹ có thể cho bé ăn trực tiếp trái cây tươi.